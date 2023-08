« La demoiselle d’honneur » Miley Cyrus accompagne sa mère Tish Cyrus dans l’allée lors de son mariage avec la star de Prison Break, Dominic Purcell

Des mois après avoir annoncé ses fiançailles, Tish Cyrus, la mère de Miley Cyrus, a épousé l’acteur de Prison Break Dominic Purcell.

Samedi, la mère de Miley Cyrus, Tish, s’est mariée avec Dominic Purcell lors d’une cérémonie à Malibu, en Californie. Miley a servi de demoiselle d’honneur et a même accompagné sa mère dans l’allée, selon un rapport. Bien que ni Tish ni Dominic n’aient partagé leurs photos de mariage sur leurs réseaux sociaux, de nombreuses photos ont fait surface en ligne.

Sur les photos, Tish est magnifique dans une robe de mariée longue sans bretelles avec superposition de dentelle sur des photographies désormais virales du célèbre mariage. Elle a gardé ses cheveux blonds ouverts et a ajouté un voile blanc pour compléter sa tenue de mariée. On pouvait la voir sur certaines images serrant la main de Dominic tandis que l’officiant était vu à l’autel en train de lire la Bible. Page Six a rapporté que Miley a rempli ses fonctions de demoiselle d’honneur et a accompagné Tish dans l’allée.

Dominic, d’autre part, a gardé les choses simples dans une chemise blanche et un jean noir. Sur les photos, Miley est apparue joyeuse sur des photos partageant un arrangement floral avec d’autres personnes. La mariée de l’équipe a enfilé des robes bleues, tandis que Dominic et ses amis se sont présentés dans des chemises blanches boutonnées.

Selon les rapports, la cérémonie de mariage a eu lieu dans le jardin d’un somptueux domaine de Malibu. Les invités pouvaient être vus se détendre au bord de la piscine en face de l’action. Leur mariage a eu lieu quelques mois seulement après les fiançailles de Tish et Dominic en mai. Tish avait annoncé ses fiançailles avec Dominic sur Instagram.





Tish a divorcé de son ex-mari, le père de Miley, Billy Ray, pour la troisième fois en avril 2022, selon un précédent article de Page Six. « C’est après 30 ans, cinq enfants incroyables et une vie de souvenirs, que nous avons décidé de nous séparer – non pas avec tristesse, mais avec de l’amour dans nos cœurs », ont-ils déclaré dans une déclaration commune partagée avec People. « Nous avons grandi ensemble, élevé une famille dont nous pouvons être si fiers, et il est maintenant temps de créer nos propres chemins. »

Dominic Purcell, 53 ans, est un acteur australien d’origine britannique, surtout connu pour avoir joué Lincoln Burrows dans la série télévisée Prison Break. Il est également apparu dans des émissions comme The Flash et Legends of Tomorrow, ainsi que dans des films Blade Trinity et Three Way.