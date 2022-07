La démocratisation des salons d’aéroport

Maintenant, d’autres banques se lancent dans le jeu du salon, y compris Capital One, qui a ouvert son premier salon – avec une salle de vélo stationnaire, des douches et des cocktails artisanaux – en novembre à Dallas-Fort Worth, avec des suivis prévus pour Denver et Washington Dulles à l’extérieur de Washington, DC, en 2023. L’entrée est disponible pour les propriétaires de la carte Venture X de la banque, qui coûte 395 $ par an, et leurs invités; les avantages de la carte incluent des crédits allant jusqu’à 300 $ pour les achats de voyage.

JPMorgan Chase a annoncé qu’il ouvrira sa propre marque, Chase Sapphire Lounge by the Club, avec six sites mondiaux, dont Boston, Phoenix et l’aéroport LaGuardia de New York à partir de l’année prochaine et disponible pour les détenteurs de sa carte Chase Sapphire Reserve (550 $ par an avec avantages, y compris 300 $ en crédits sur les achats de voyage et l’adhésion à Priority Pass).

En ces temps de chaos aérien, de nombreux voyageurs sont prêts à s’acheter hors de l’enfer de l’aéroport en s’asseyant par terre pour se rapprocher de la seule prise électrique disponible dans le hall, un sauvetage offert par les clubs de paiement à l’utilisation.

Plaza Premium Group, qui possède des restaurants, des salons et des hôtels dans plus de 70 aéroports mondiaux, a récemment lancé son PPL Pass Americas, qui coûte 59 $ pour deux visites en un an dans la plupart de ses salons en Amérique du Nord, centrale et du Sud. Le pass vous permet d’accéder aux salons Plaza Premium autonomes et aux salons des compagnies aériennes qu’il exploite pour Virgin Atlantic, Avianca et Air France. Il y a six salons éligibles aux États-Unis, avec un nouvel emplacement à Orlando, en Floride, qui devrait ouvrir plus tard cette année.