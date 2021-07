La démocratisation de l’investissement par Robinhood n’est pas nouvelle

Les experts financiers ont annoncé la démocratisation de l’investissement boursier avec la création et l’introduction en bourse subséquente de Robinhood.

L’application, qui permet le trading d’actions, d’options et de crypto à partir de votre téléphone, serait une nouveauté dans l’histoire de Wall Street.

Ce n’est pas le cas.

L’accès individuel au négoce de valeurs mobilières et de matières premières a fluctué à travers de nombreux cycles de marché.

Je ne m’étendrai pas sur ce point en remontant jusqu’à la formation de la Bourse de New York en 1792, mais je remonterai environ 100 ans en arrière.

Les « années folles », le grand marché haussier qui a duré près d’une décennie, étaient connues pour leur tristement célèbre « magasins de seaux« , qui invitait les gens de la rue à négocier des actions sur marge. C’est-à-dire que les investisseurs ont emprunté à leurs courtiers pour acheter des actions.

Les récits historiques varient considérablement quant au nombre d’individus qui ont acheté et vendu des actions au cours des années 1920. Beaucoup ont été brûlés par le Grand Crash de 1929, après avoir acheté sur marge et perdu leurs enjeux.

La spéculation boursière dans les années 1960 par des particuliers a atteint des proportions historiques. L’ère des fonds communs de placement « go-go » a vu naître des gestionnaires de fonds vedettes comme Gerald Tsai, qui dirigeait le Manhattan Fund ; Fred Carr, qui dirigeait The Enterprise Fund ; et un jeune Peter Lynch chez Fidelity Investments.

Bien sûr, les années 1960 ont été suivies par les années 70 volatiles au cours desquelles les investisseurs individuels, tout comme ils l’avaient fait dans les années 1930, se sont désintéressés du marché boursier.

Cependant, le 1er mai 1975, le gouvernement a déréglementé les commissions fixes à Wall Street, entraînant l’essor des maisons de courtage à escompte. Cela a rendu l’achat d’actions moins coûteux pour les particuliers, et c’est l’un des exemples les plus récents de la démocratisation du commerce des actions.

Les volumes de transactions ont explosé avec la baisse des coûts.

Alors que les marchés commençaient à se remettre de la stagflation au début des années 1980, Wall Street, bien plus que Main Street, a connu un marché haussier rugissant qui a duré jusqu’au accident en 1987.

Dans les années 1990, des taux d’intérêt plus bas, des impôts réduits et une vague d’innovation technologique ont frappé la Silicon Valley et Wall Street. Un nouveau boom a commencé, conduisant à une autre manie des fonds communs de placement. Dans cet environnement, les courtiers à escompte technologiquement sophistiqués comme Ameritrade a amené le commerce en ligne à Main Street.

Lorsque la bulle Internet a commencé à gonfler en 1995 avec l’avènement d’America Online, Netscape et Yahoo!, le day trading est devenu un passe-temps national.

Des multitudes d’investisseurs négociaient des hot dot-coms, qu’ils soient rentables, qu’ils aient des revenus ou même qu’ils aient un produit prêt à être commercialisé.

Ce marché s’est « démocratisé », pour anéantir de nombreux commerçants et investisseurs lorsque la bulle a éclaté en 2000.

Le pic de l’actionnariat, environ 65 %, s’est produit pour la dernière fois en 2007, selon données de Gallup. À l’époque, les individus renversaient des actions à Wall Street et des maisons sur Main Street.

La crise financière de 2008 a marqué ce groupe d’investisseurs jusqu’à ce dernier épisode de ce que nous appelons à nouveau la « démocratisation ».

La foule de Robinhood, associée à la rébellion Reddit, a rendu le day trading à la fois rentable et à la mode, avec très peu d’attention portée à l’histoire d’épisodes spéculatifs comme ceux-ci.

Ce n’est pas la première fois que le petit gars voit les règles du jeu nivelées à Wall Street, et ce ne sera pas la dernière.

Mais comme tous les autres avant lui, il est susceptible de basculer en faveur des pros et de frapper les individus nouvellement libérés dans leurs portefeuilles.

Rien n’est gratuit et rien ne dure éternellement.

Le jeu ne change jamais, comme me l’a dit un vétéran de Wall Street des années 1920 il y a des décennies – seuls les visages changent.

Essayez de vous rappeler que lorsqu’un nouveau visage apparaît et prétend que vous êtes désormais libre de faire fortune.

—Ron Insana est un contributeur CNBC et un conseiller principal chez Schroders.