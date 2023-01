La démocratie israélienne prend une tournure illibérale sous Benjamin Netanyahu

Commentez cette histoire Commenter

Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Tout au long de sa longue carrière politique, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a invoqué une tournure populaire. Israël, a-t-il souvent dit, est une « oasis de démocratie » dans une région définie par son absence. Les libertés d’Israël, ses élections et son état de droit, selon l’argument, contrastaient avec le statu quo au Moyen-Orient, où les monarques absolus et les autocrates agités dominent largement.

Bien sûr, la formulation a toujours négligé les millions de Palestiniens qui vivent comme des citoyens de seconde classe dans leur propre patrie, privés des mêmes droits et libertés accordés aux voisins israéliens. Cette réalité a longtemps été acceptée par l’Occident et balayée sous le tapis par les gouvernements israéliens successifs. Sous la surveillance de Netanyahu, les colonies juives se sont développées en Cisjordanie, sapant davantage la possibilité d’un État palestinien indépendant et souverain. Peu importe – aux yeux des administrations successives à Washington et d’une masse critique bipartite au Congrès, Israël était une terre de « valeurs partagées » et ne pouvait pas faire grand chose de mal.

Les développements récents, cependant, font que «l’oasis de la démocratie» ressemble un peu plus à un mirage. Après une longue période de paralysie politique marquée par une série de gouvernements défaillants, Israël a organisé des élections en novembre dernier qui ont renvoyé Netanyahu pour son troisième mandat au pouvoir avec sans doute le mandat le plus stable qu’un politicien ait remporté en plus de trois ans. Mais pour y parvenir, le dirigeant de droite a bricolé la coalition la plus d’extrême droite de l’histoire d’Israël, catapultant des politiciens de factions autrefois considérées comme hors de propos dans la politique israélienne dans des rôles de premier plan dans sa coalition.

Le nouveau gouvernement utilise déjà sa faible majorité parlementaire pour faire passer une refonte radicale du système judiciaire, notamment à un moment où le Premier ministre en exercice reste aux prises avec des problèmes juridiques. Les critiques disent que la législation “détruira le système national de freins et contrepoids pour sauver Netanyahu des poursuites dans trois affaires de corruption distinctes et encouragera ses partenaires religieux extrémistes à faire avancer la législation soutenant l’expansion de la colonisation juive en Cisjordanie”, ont expliqué mes collègues.

Un autre samedi soir, une autre manifestation. Ce soir, plus de 100 000 personnes sont descendues dans les rues de Tel-Aviv pour protester contre le coup d’État judiciaire de Netanyahu. Des manifestations ont également lieu à Haïfa et à Jérusalem. pic.twitter.com/RdiAIgDhWt — Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) 21 janvier 2023

Netanyahu a assuré aux États-Unis qu’il freinerait l’extrême droite. A-t-il déjà perdu le contrôle ?

Rien de tout cela ne devrait être une surprise. Tout comme ses compagnons de voyage nationalistes dans des pays comme le Brésil, la Hongrie et la Pologne, qui sont tous mécontents des contrôles judiciaires de leur autorité, Netanyahu a longtemps fait rage contre les autorités judiciaires et la bureaucratie d’État d’Israël, les présentant comme des obstacles à la volonté du peuple. Lui et ses alliés sont «Des opposants idéologiques de longue date aux tribunaux et aux conseillers juridiques – voyant en eux un contrôle indiscret sur des questions telles que la construction sans entrave dans les colonies de Cisjordanie, les exemptions générales pour les ultra-orthodoxes de servir dans l’armée et la violation des droits des minorités, y compris ceux des Arabes Citoyens israéliens ou migrants économiques africains », a écrit Neri Zilber dans le magazine New Lines.

Pour arriver à ses fins, Netanyahu est « en train de démêler délibérément la démocratie, transformant son illibéralisme en un véritable autoritarisme hongrois ou turc », m’a dit Alon Pinkas, un ancien diplomate israélien chevronné. “Il est le premier Premier ministre d’une démocratie occidentale de l’histoire à avoir mené une guerre totale contre les institutions, les traditions, le système judiciaire, les freins et contrepoids et son tissu social de son propre pays.”

Netanyahu a subi quelques revers. Au cours du week-end, il a été contraint de licencier un allié clé du cabinet, Aryeh Deri, qui dirige le parti ultra-orthodoxe Shas, après que la Cour suprême eut jugé qu’il était inapte à exercer ses fonctions en raison d’un « arriéré de condamnations pénales » à son encontre. Netanyahu a déploré la décision et s’est engagé à “trouver un moyen légal” pour renvoyer son partenaire de la coalition à de hautes fonctions.

Les efforts du nouveau gouvernement ont été accueillis par un contrecoup considérable, avec des dizaines de milliers de manifestants descendus dans les rues des villes israéliennes au cours de trois semaines successives de manifestations. “L’État d’Israël a été créé pour qu’il y ait un endroit au monde où la personne juive, le peuple juif, se sente chez lui”, a célébré l’écrivain israélien David Grossman. a déclaré aux manifestants à Tel-Aviv ce week-end. “Mais si tant d’Israéliens se sentent comme des étrangers dans leur propre pays, il est évident que quelque chose ne va pas.”

La manifestation à Tel Aviv ce soir, avec 30 000 participants, était sous le slogan « une maison pour nous tous », contredisant le message de campagne de Ben Gvir : « nous (les Juifs) possédons cette maison ».

C’était une démonstration de la résistance judéo-arabe au nouveau gouvernement mais aussi de tout le suprémacisme juif pic.twitter.com/pDL6S1Jibx — Aggée Matar (@Ha_Matar) 7 janvier 2023

Un tribunal israélien disqualifie un ministre éminent et plonge le gouvernement dans le chaos

Les développements perturbent les partisans d’Israël aux États-Unis. Thomas Friedman, chroniqueur du New York Times récemment appelé sur le président Biden pour « empêcher » Israël de se transformer en un « bastion illibéral du fanatisme ». Certains législateurs démocrates ont averti que le cours actuel des événements dans le pays pourrait éroder le soutien bipartisan à Israël.

L’administration Biden a dépêché la semaine dernière le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, en Israël et en Cisjordanie. La lecture américaine du voyage a montré que Sullivan exhortait Israël à éviter « les mesures unilatérales de toute partie qui pourraient attiser les tensions sur le terrain », en particulier sur les lieux saints de Jérusalem, qui sont surveillés par les suprémacistes juifs extrémistes de la coalition de Netanyahu. Mais, du moins en public, la rhétorique de l’administration semble assez timide.

“Mon approche est que vous, Premier ministre Netanyahu, voulez faire de grandes choses, nous voulons faire de grandes choses”, a récemment déclaré l’ambassadeur américain en Israël, Tom Nides, au Washington Post. “Mais si votre jardin est en feu, nous ne pouvons rien faire.”

Les détracteurs de Netanyahu soutiennent qu’une ligne beaucoup plus dure doit être tracée. “Le Premier ministre fait désormais partie d’une alliance internationale de dirigeants antidémocratiques qui comprend [Hungary Prime Minister Viktor] Orban, [former Brazilian president Jair] Bolsonaro, Donald Trump et Vladimir Poutine », écrit Amir Tibon dans le quotidien de gauche Haaretz. “Les choses doivent être dites clairement pour attirer l’attention des gens ici”, a-t-il ajouté.

Les alliés d’extrême droite du Premier ministre travaillent à « un nouveau modèle typiquement israélien ». écrit Michael Koplow du Forum politique d’Israël. “C’est un modèle qui donne la priorité à la suprématie juive, à l’observance religieuse et au maximalisme territorial du Grand Israël.”

Des milliers d’Israéliens descendent dans la rue contre le gouvernement d’extrême droite

L’avancée de ce programme pourrait provoquer un règlement de compte indésirable à Washington. Cela remet également en question les gains récents qu’Israël a réalisés dans son propre voisinage, cimentant les liens formels avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, et approfondissant les liens tacites avec l’Arabie saoudite. La poursuite de la normalisation arabe avec un gouvernement israélien qui a déjà clairement exprimé son désir d’annexer des territoires en Cisjordanie – et compte dans ses rangs des ministres avec un historique de rhétorique anti-arabe – semble un échec.