La démocratie israélienne au bord du gouffre face à la confrontation entre la Cour suprême et Netanyahu

Jérusalem

CNN

—



La plus haute cour d’Israël a ordonné cette semaine au Premier ministre Benjamin Netanyahu de licencier un allié clé, une décision dramatique au milieu d’une confrontation sans précédent entre son gouvernement et le pouvoir judiciaire.

La Haute Cour a statué mercredi à 10 contre 1 qu’il était déraisonnable pour Aryeh Deri, chef du parti ultra-orthodoxe séfarade Shas, d’occuper le poste de ministre. Il a été nommé ministre de l’Intérieur et de la Santé trois semaines seulement avant la décision.

Mais jusqu’à présent, Netanyahu n’a pris aucune mesure, alors que les tensions politiques montent. Les médias israéliens ont rapporté vendredi que Deri et Netanyahu étaient en pleine négociation sur la situation.

Deri a plusieurs condamnations à son dossier, plus récemment pour des charges fiscales. L’année dernière, il a conclu une négociation de plaidoyer avec les tribunaux, qui l’ont vu purger une peine avec sursis après avoir démissionné du parlement et s’être engagé à ne pas reprendre ses fonctions publiques.

Selon la loi israélienne, les personnes reconnues coupables de crimes ne peuvent pas être ministres. Mais le gouvernement de Netanyahu a adopté un amendement à cette loi au début du mois qui a essentiellement créé une échappatoire pour Deri.

Dans la décision de mercredi, les juges se sont étroitement concentrés sur la nomination de Deri par Netanyahu malgré son affirmation selon laquelle il quitterait la vie politique dans le cadre de l’accord sur la peine avec sursis.

Mais moins d’un an après la conclusion de cet accord de plaidoyer, Netanyahu a maintenant été informé qu’il devait renvoyer Deri – dont il avait besoin de 11 sièges au parlement pour rester au pouvoir.

“C’est une décision dramatique. La décision vise le Premier ministre, pas Deri », a déclaré Yaniv Roznai, professeur agrégé et codirecteur du Rubinstein Center for Constitutional Challenges de l’Université Reichman en Israël.

Depuis la décision, Netanyahu n’a pas beaucoup réagi au-delà d’aller voir Deri et d’émettre des mots généraux de soutien. CNN a contacté son bureau pour plus de commentaires.

« Quand mon frère est en détresse, je viens vers lui », a déclaré Netanyahu alors qu’il se rendait à Deri après la décision de mercredi.

Dans une déclaration commune le même jour, les chefs des partis de la coalition dirigée par le parti de Netanyahu, le Likud, ont déclaré : « Nous agirons de toutes les manières légales à notre disposition et sans délai, pour corriger l’injustice et les graves dommages causés à la démocratie. décision et la souveraineté du peuple.

Deri a apparemment juré de trouver un moyen de contourner la décision, proclamant : « Ils nous fermeront la porte, nous entrerons par la fenêtre. Ils nous fermeront la fenêtre, nous briserons le plafond.

Mais la plupart des experts politiques et juridiques estiment qu’il est extrêmement peu probable que Netanyahu ou Deri défient la décision du tribunal, ou que Deri retire son parti Shas de la coalition de Netanyahu, une décision qui entraînerait la chute du gouvernement.

Yonatan Green, directeur exécutif du Israel Law and Liberty Forum, a déclaré aux journalistes lors d’un briefing que même s’il pense que Netanyahu devrait suivre l’ordonnance du tribunal dans cette affaire, cela prépare le terrain pour un défi futur.

“Chaque cas successif de ce type nous rapproche probablement un peu plus de ce bord particulier”, a déclaré Green.

Et donc, les experts disent que l’une des voies les plus probables est que Netanyahu renvoie Deri et que le gouvernement passe au bulldozer à travers les réformes judiciaires qu’il a déjà annoncées.

La décision Deri intervient au milieu d’une bataille en cours qui fait rage sur le système judiciaire. Le ministre de la Justice de Netanyahu, Yariv Levin, a annoncé début janvier une série de réformes judiciaires qui donneraient au Parlement (et par extension aux partis au pouvoir) la capacité d’annuler les décisions de la Cour suprême, de nommer des juges et de retirer des ministères les conseillers juridiques dont les conseils juridiques sont contraignant.

Si le parlement obtient de tels pouvoirs, cela pourrait ouvrir la voie au retour de Deri. Mais les critiques disent que cela pourrait également aider Netanyahu à mettre fin à son procès pour corruption en cours. Netanyahu a nié à plusieurs reprises dans de multiples entretiens que les changements seraient dans son propre intérêt.

Les partisans des réformes accusent depuis longtemps la Haute Cour d’excès et d’élitisme. Ils disent que les changements rétabliraient l’équilibre entre les branches du gouvernement.

Mais des opposants, dont l’ancien Premier ministre Yair Lapid et la présidente de la Cour suprême israélienne Esther Hayut, affirment que cela érodera l’indépendance du système judiciaire israélien, affaiblira les freins et contrepoids entre les branches et marquera le début de la fin de la démocratie israélienne.

« Si Aryeh Deri n’est pas renvoyé, le gouvernement israélien enfreint la loi. Un gouvernement qui ne respecte pas la loi est un gouvernement illégal », a tweeté Lapid.

Ce sont ces réformes judiciaires proposées qui ont poussé quelque 80 000 personnes dans les rues de Tel-Aviv sous une pluie battante samedi pour protester contre les changements.

Les organisateurs espèrent que la manifestation stimulera un mouvement et une pression publique croissante sur Netanyahu pour qu’il recule ou limite la portée des réformes proposées.

Les EAU et l’Inde discutent du règlement du commerce non pétrolier en roupies

Les Emirats arabes unis sont en pourparlers préliminaires avec l’Inde pour échanger des produits de base non pétroliers en roupies indiennes, a déclaré jeudi à Reuters le ministre émirati du Commerce extérieur Thani Al Zeyoudi.

Contexte : L’année dernière, les Émirats arabes unis ont signé un accord de libre-échange de grande envergure avec l’Inde, qui, avec la Chine, est l’un des principaux partenaires commerciaux des producteurs de pétrole et de gaz des pays arabes du Golfe, dont la plupart des devises sont indexées sur le dollar américain. La grande majorité du commerce du Golfe se fait en dollars américains, mais des pays comme l’Inde et la Chine cherchent de plus en plus à payer en monnaie locale pour des raisons telles que la réduction des coûts de transaction.

Pourquoi c’est important : D’autres pays, dont la Chine, ont également soulevé la question du règlement des paiements commerciaux non pétroliers en devises locales, a déclaré le ministre, mais les discussions n’en sont pas à un stade avancé. Le président chinois s’est rendu en décembre en Arabie saoudite où il a participé à un sommet arabe du Golfe et a appelé au commerce du pétrole en yuan alors que Pékin cherche à établir sa monnaie au niveau international. Le ministre saoudien des Finances a déclaré cette semaine que le royaume serait ouvert au commerce dans d’autres devises que le dollar américain.

L’opposition turque annonce un candidat à la présidentielle pour défier Erdogan

L’alliance de l’opposition turque devrait annoncer en février son candidat à la présidence pour contester le règne de 20 ans du président Tayyip Erdogan lors des élections prévues en mai, a déclaré vendredi Reuters citant un responsable du parti d’opposition. L’alliance à six cherche à forger une plate-forme unie mais n’a pas encore convenu d’un candidat pour défier Erdogan à la présidence.

Contexte : Les deux principaux partis d’opposition turcs, le CHP laïc et le parti nationaliste de centre-droit IYI, se sont alliés à quatre petits partis dans le cadre d’une plate-forme qui chercherait à démanteler la présidence exécutive d’Erdogan en faveur de l’ancien système parlementaire.

Pourquoi c’est important : la Turquie se dirige vers l’un des votes les plus importants de l’histoire centenaire de la république moderne et Erdogan a signalé mercredi que les élections présidentielles et législatives auraient lieu le 14 mai, un mois avant la date prévue.

Le dirigeant koweïtien libère des critiques emprisonnés dans le but de renforcer la cohésion politique

L’émir du Koweït, le cheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah, a gracié des dizaines de critiques emprisonnés dans le cadre d’une nouvelle amnistie dans le but de mettre fin aux querelles politiques qui ont entravé les réformes fiscales alors que des tensions font surface entre le nouveau gouvernement et le parlement, a rapporté Reuters. L’amnistie a gracié 34 Koweïtiens, la plupart d’entre eux condamnés pour avoir exprimé des critiques publiques.

Contexte : Le Koweït a le parlement le plus animé de la région et tolère les critiques à un degré rare parmi les États arabes du Golfe, mais l’émir a le dernier mot dans les affaires de l’État et le critiquer est une infraction passible de prison. Le cabinet a exprimé mardi l’espoir que la dernière amnistie, qui a suivi la grâce de dizaines de dissidents politiques en 2021 en clin d’œil aux demandes de l’opposition, “créerait une atmosphère de coopération fructueuse”.

Pourquoi c’est important : Les membres de l’opposition ont fait de gros gains lors des élections tenues en septembre. Les tensions ont récemment refait surface lorsque les législateurs ont fait pression sur le gouvernement pour un projet de loi sur l’allégement de la dette en vertu duquel l’État achèterait des prêts personnels aux citoyens – une mesure que les gouvernements précédents ont prise mais qui intervient alors que le producteur de pétrole cherche à faire passer des réformes fiscales pour renforcer les finances de l’État.

Les États arabes conservateurs du Golfe envoient rarement des candidats à des concours de beauté internationaux, dont beaucoup incluent des segments où les femmes sont présentées dans des maillots de bain révélateurs.

Mais une candidate du petit État du golfe de Bahreïn a évité ce tabou en participant à Miss Univers de cette année à la Nouvelle-Orléans dans un maillot de bain burkini rose qui la couvrait du cou aux bras.

Alors qu’Evlin Khalifa, 24 ans, descendait le podium, elle a déployé une cape avec un drapeau de Bahreïn et le mot “égalité” en arabe. Un message en anglais disait : « Les femmes arabes doivent être représentées… Une femme musulmane peut aussi devenir Miss Univers.

La pianiste et ceinture noire de taekwondo a déclaré au journal The National des Émirats arabes unis qu’elle avait décidé de participer afin de “briser les stéréotypes”.

“Les femmes arabes sont gentilles, passionnées et courageuses et elles sont prêtes à relever les défis de la vie”, a-t-elle déclaré. “Elles peuvent devenir des reines de beauté dans la modestie et peuvent briller dans l’apparat moderne.”

Le seul autre pays arabe à avoir envoyé un participant était le Liban. Miss USA a remporté le concours.