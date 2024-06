« La démocratie indienne a riposté » : Modi humilié alors que l’opposition gagne du terrain | Élections en Inde 2024

Élections en Inde 2024 Les militants affirment que l’élection montre le rejet de la « politique de haine » après que des groupes marginalisés ont voté pour refuser la majorité au BJP

Cette semaine a été largement décrite comme la semaine au cours de laquelle la démocratie indienne assiégée a été ramenée au bord du gouffre. Alors que les résultats des élections tombaient mardi, toutes les prédictions et tous les sondages ont été démentis. Narendra Modi a perdu sa majorité absolue pour la première fois depuis une décennie tandis que l’opposition réémergeait comme une force politique légitime. Dimanche soir, Modi prêtera serment en tant que Premier ministre, mais beaucoup pensent que son pouvoir et son mandat sont diminués.

Pour un homme politique de l’opposition en particulier, l’humiliation du Premier ministre, homme fort, a été un moment à savourer. À la fin de l’année dernière, Mahua Moitra, l’un des critiques les plus virulents de Modi et de son parti Bharatiya Janata (BJP), s’est retrouvée expulsée sans ménagement du Parlement et expulsée de son bungalow, après ce qu’elle a décrit comme une « chasse aux sorcières politique » pour avoir osé tenir tête à Modi.

Les circonstances troubles et prétendument antidémocratiques de l’expulsion de Moitra du Parlement ont été considérées par beaucoup comme un symbole de l’approche de Modi à l’égard des voix dissidentes et de l’érosion constante de la démocratie indienne. Elle faisait partie de plusieurs politiciens d’opposition virulents qui ont fait l’objet d’enquêtes menées par les agences gouvernementales chargées de la criminalité.

Mais après avoir remporté une réélection écrasante dans son État natal, le Bengale occidental, Moitra reviendra une fois de plus au Parlement, au sein de la coalition d’opposition nouvellement renforcée. « Je ne peux pas attendre », a déclaré Moitra. «Ils ont déployé des efforts considérables pour me discréditer et me détruire et ont abusé de tous les processus pour y parvenir. Si j’étais tombé, cela aurait signifié que la force brute avait triomphé de la démocratie.»

Même s’il est peut-être de retour pour un troisième mandat historique, beaucoup ont décrit les résultats comme une sorte de défaite pour Modi, qui a dû s’appuyer sur des partenaires de coalition pour former un gouvernement. La campagne du BJP était uniquement centrée autour de lui – même le manifeste était intitulé « La garantie de Modi » – et dans de nombreuses circonscriptions, les candidats locaux du BJP jouaient souvent le second rôle derrière le Premier ministre, qui occupait une place importante dans presque tous les sièges. Il a dit à un intervieweur qu’il croyait que le mandat de gouverner a été donné directement par Dieu.

« L’aura de Modi était invincible, le BJP ne pouvait pas gagner les élections sans lui », a déclaré Moitra. «Mais le peuple indien ne lui a pas donné la majorité simple. Ils votaient contre l’autoritarisme et contre le fascisme. Il s’agissait d’un vote anti-Modi écrasant et retentissant.

Mahua Moitra estime que les élections ont suscité un net sentiment anti-Modi. Photographie : NurPhoto/Getty Images

Au cours de sa dernière décennie au pouvoir, Modi et le BJP ont bénéficié d’une puissante majorité absolue et ont supervisé une concentration du pouvoir sans précédent sous le bureau du Premier ministre, où les décisions clés étaient largement connues pour être prises par une poignée de privilégiés.

Le gouvernement Modi a été accusé d’avoir imposé diverses mesures autoritaires, notamment le harcèlement et l’arrestation de critiques en vertu des lois antiterroristes, alors que le pays a chuté dans les classements mondiaux de la démocratie et de la liberté de la presse. Modi n’a jamais fait face à une conférence de presse ni à aucun comité de responsabilisation pour les actions souvent controversées de son gouvernement. Les hommes politiques se sont régulièrement plaints du fait que le Parlement était simplement réduit à un rôle d’approbation automatique du programme hindou d’abord du BJP.

Pourtant, mardi, il est devenu clair que plus de 25 partis d’opposition, réunis en coalition sous l’acronyme INDIA, avait infligé des pertes substantielles au BJP pour lui retirer sa majorité simple. Les analystes ont déclaré que la performance de l’opposition était d’autant plus remarquable que le BJP est accusé de subvertir et de manipuler la commission électorale, d’avoir placé les principaux dirigeants de l’opposition derrière les barreaux et d’avoir dépensé de loin plus que tous les autres partis pour sa campagne. Le BJP a nié toute tentative visant à fausser les élections en sa faveur.

« Cette élection a prouvé que l’électeur reste le roi ultime », a déclaré Moitra. « Modi était tellement impudique, et pourtant, bien qu’ils aient utilisé tous les outils dont ils disposaient pour organiser cette élection à leur avantage, notre démocratie a riposté. »

Moitra s’est dite convaincue que c’était « la fin du mode de gouvernement autocratique de M. Modi ». Plusieurs partis de l’alliance du BJP sur lesquels il s’appuie pour obtenir une majorité parlementaire et qui siégeront dans le cabinet de Modi ne partagent pas son idéologie nationaliste hindoue.

S’adressant vendredi à ses partenaires de la coalition, le ton de Modi a été inhabituellement modeste et mesuré, soulignant que « le consensus est nécessaire » et parlant de la nécessité d’une « bonne gouvernance ». Moitra a déclaré que la situation du Premier ministre avait été mieux résumée par un comédien populaire : « Il a peut-être une épée dans les mains, mais l’opposition a arraché le cordon de son pyjama. »

Moitra n’est pas le seul à décrire les élections de cette semaine comme un sursis face à la trajectoire troublante de la démocratie indienne. Des chroniques annonçant que « le miroir s’est brisé » et que « l’idée de l’Inde renaissait » ont été placardées dans les plus grands journaux du pays, et des éditoriaux ont parlé de la fin du « syndrome suprême ». « Le bulldozer a désormais des freins », écrit le journal Deccan Chronicle. « Et une fois qu’un bulldozer est équipé de freins, il devient simplement une tondeuse à gazon. »

Beaucoup ont noté que les pertes les plus dévastatrices subies par le BJP ont eu lieu dans les zones rurales et ouvrières les plus pauvres où les agriculteurs, les communautés de caste inférieure et les Dalits, l’un des groupes les plus marginalisés de l’Inde auparavant connus sous le nom d’« intouchables », se sont détournés en masse de Modi. Dans des États critiques comme l’Uttar Pradesh, ils ont fini par influencer le résultat des élections de manière bien plus significative que les élites urbaines et les classes moyennes.

Yogendra Yadav, un activiste et homme politique indien qui était le seul à prédire avec précision le résultat des élections, a déclaré qu’il n’y avait pas encore de colère généralisée contre Modi mais plutôt « un sentiment de lassitude et de frustration du fait que le BJP soit devenu arrogant et coupé du monde ». les gens et leurs problèmes ».

Yadav a déclaré que les pertes importantes subies par le BJP dans les États qui étaient auparavant son bastion étaient principalement dues aux frustrations liées au chômage chronique et à l’inflation et à la perception que le gouvernement Modi était contre les agriculteurs. Parmi les Dalits, la crainte était palpable que Modi ait l’intention de modifier la constitution et de leur retirer les privilèges et les quotas qui y sont consacrés.

« Ce n’était pas une élection normale, c’étaient clairement des règles du jeu injustes et inéquitables », a déclaré Yadav. « Mais il existe néanmoins désormais un espoir et une possibilité que l’élément autoritaire puisse être renversé. »

Harsh Mander, l’un des plus éminents défenseurs des droits de l’homme et de la paix en Inde, qui fait l’objet de nombreuses enquêtes criminelles en raison de son travail, a qualifié l’élection de « la plus importante de l’histoire de l’Inde après l’indépendance », ajoutant : « La résilience de la démocratie indienne s’est révélée spectaculaire. .»

Il a déclaré qu’il était encourageant de constater qu’une « ivresse de la politique de haine majoritaire » n’avait pas finalement déterminé le résultat, faisant référence aux tentatives apparentes de Modi d’attiser l’animosité religieuse pendant la campagne électorale alors qu’il a qualifié les musulmans d’« infiltrés » et « ceux qui ont plus d’enfants ».

« Au cours de la dernière décennie, la liberté de religion, la liberté de conscience et la liberté de dissidence ont été supprimées », a déclaré Mander. « Si ces élections s’étaient déroulées entièrement dans le sens du BJP, l’Inde ne resterait pas une démocratie constitutionnelle laïque. »

Mander a déclaré que si les élections avaient été équitablement menées, cela aurait été une défaite pure et simple pour Modi. Mais il a également mis en garde contre le fait de considérer ce résultat comme un tournant évident pour l’Inde, car des questions subsistent quant à savoir si l’assaut prolongé contre la dissidence, le recours aux agences fédérales pour poursuivre les opposants et la longue détention des critiques sans procès se poursuivront sans relâche.

«J’ai des accusations contre moi de la part de toutes les agences fédérales. Je pourrais passer cette vie et la suivante en prison. Qu’arrive-t-il à tous ces cas ? dit Mander. « Le climat de peur demeure. »