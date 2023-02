La démocratie et les libertés civiles ne sont pas des concepts universels

Un rapport international sur la démocratie, publié au début de février, montre que le Canada a une démocratie saine et se classe bien dans ses libertés civiles.

L’indice de démocratie 2022, publié par l’Economist Intelligence Unit, a attribué au Canada une note de 8,88 sur 10, classant le pays au 12e rang sur 167 pays dans le monde.

Le Canada était l’un des 24 pays classés comme une démocratie à part entière dans ce rapport. Les autres catégories étaient la démocratie imparfaite, le régime hybride et autoritaire.

Les États-Unis, à la 30e place, ne sont pas considérés comme une démocratie à part entière. Depuis 2016, ce pays est plutôt classé comme une démocratie imparfaite.

Dans le plus récent rapport sur l’indice de la démocratie, le Canada a reçu des notes parfaites pour son processus électoral et son pluralisme, et des notes élevées pour le fonctionnement de son gouvernement, sa participation politique, sa culture politique et ses libertés civiles.

Le Canada a également reçu des notes élevées d’autres sources surveillant la démocratie et les libertés civiles.

Dans son rapport, Freedom in the World 2022, la société américaine Freedom House a attribué au Canada une note de 98 dans son rapport de 2022, derrière la Norvège, la Finlande, la Suède et la Nouvelle-Zélande, mais devant le Danemark et les Pays-Bas. Cette étude annuelle de 210 pays et territoires examine l’accès des personnes aux droits politiques et aux libertés civiles.

Les classements élevés du Canada dans ces études ne doivent pas être pris à la légère.

Tout le monde ne vit pas dans une société démocratique où les libertés civiles sont hautement valorisées.

Un rapport de 2022 de l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale, basé en Suède, suggère qu’il existe une tendance mondiale croissante à l’autoritarisme. En outre, le rapport indique que la moitié des démocraties du monde reculent et que la moitié des non-démocraties du monde deviennent plus répressives.

Les droits et libertés que nous avons au Canada aujourd’hui ne sont pas en place partout ailleurs.

Il est important de surveiller ce qui se passe dans ce pays par les différents paliers de gouvernement et de s’exprimer lorsque l’on a des préoccupations au sujet des décisions prises par ceux qui occupent des postes de direction.

Il est tout aussi important de comprendre et d’apprécier les droits et libertés dont nous jouissons dans ce pays.

Le Canada a une démocratie forte et offre des libertés civiles. Ces choses ne sont pas présentes dans d’autres parties du monde.

— Presse noire

