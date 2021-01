Pour tous ceux qui croient en la démocratie, l’année 2021 a eu un très mauvais départ. Le bâtiment du Capitole à Washington DC, la grande cathédrale du «gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple» a été envahi et profané. Pire encore, cela s’est produit aux mains d’une foule incitée et motivée par le président des États-Unis lui-même.

Le même jour, à Hong Kong, 53 législateurs et militants pro-démocratie ont été arrêtés pour «subversion du pouvoir de l’État». Leur offense était d’avoir organisé ou participé à un vote primaire pour choisir des candidats à une élection entièrement légale. Une telle activité revient maintenant à «perturber et saper le gouvernement de Hong Kong». Ces arrestations ont eu lieu de manière commode juste après que l’UE ait signé un nouvel accord d’investissement avec la Chine, les dirigeants européens jouant pour les imbéciles.

Pendant ce temps, les électeurs qui tentent de donner un sens aux événements sont battus par des affirmations catégoriques sans fondement factuel. Trump a continué à affirmer qu’il avait remporté par un glissement de terrain une élection qu’il avait perdue par sept millions de voix, même s’il n’y a pas une seule preuve pour le soutenir. Les allégations sur les dangers de la vaccination ont conduit plusieurs millions de personnes en France à ne pas vouloir du tout se faire vacciner. En Chine, le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré la semaine dernière que son pays avait «couru pour signaler l’épidémie en premier» et que «la pandémie est susceptible d’avoir émergé dans de nombreux endroits du monde», malgré toutes les preuves le contraire.

La combinaison d’une perte de confiance dans les élections dans le foyer de liberté le plus puissant du monde, de la suppression gratuite des idées démocratiques par les totalitaires et de l’érosion constante de l’emprise du public sur ce qui est vrai ou faux s’ajoute à une crise de rassemblement pour l’avenir des sociétés libres et ouvertes. À Moscou, Téhéran et Pékin, il y a beaucoup de satisfaction devant le chaos à Washington et dans l’état de l’Occident: de plus en plus incertain de ses propres institutions, polarisés au sein des nations et souffrant gravement d’une pandémie qui frappe particulièrement durement les personnes libres.

Les enquêtes mondiales ont démontré une perte croissante de confiance dans la démocratie chez les jeunes. Même dans les pays dont les traditions démocratiques remontent à des décennies, l’espace pour une opposition effective aux gouvernements en place est limité. En Hongrie, les médias et la justice sont tombés sous le contrôle des ministres;

en Inde, le gouvernement Modi affiche des tendances autocratiques; dans la Turquie d’Erdogan, certains politiciens de l’opposition sont en prison; au Sri Lanka, le gouvernement habilite l’armée et renonce à ses engagements envers la justice et les droits de l’homme.

La complaisance envers la démocratie est trop facile. Nous croyons tous que le XXe siècle a rendu le monde sûr pour lui et que la guerre froide a prouvé sa supériorité intemporelle. Et dans les décennies qui ont suivi, nous nous sommes sentis capables de surmonter nos désaccords intérieurs sans nous soucier de son avenir. Nous nous assurons que la démocratie a prouvé à maintes reprises sa résilience. N’est-il pas formidable que les tribunaux américains aient refusé de prendre en compte les arguments sans fondement de l’équipe juridique de Trump? Les républicains n’ont-ils pas bien fait de se retourner enfin contre lui, plutôt que d’annuler le résultat d’une élection présidentielle? Le système a effectivement résisté. Mais nous ne pouvons pas être sûrs qu’il pourrait résister à un autre président essayant de rester au pouvoir quel qu’en soit le prix, ou une autre fois où un grand nombre de personnes ont cru qu’une élection avait été volée.

Nous ne pouvons plus être sûrs que la performance défaillante de nombreux pays occidentaux face à une pandémie, le fossé croissant entre les populations et les élites, le mécontentement face aux inégalités, la perte de confiance dans les institutions publiques et la désaffection des jeunes ne sont que des problèmes nous pouvons surmonter finalement, avec le système toujours intact à la fin. Une attention doit être accordée à la réparation, au maintien, à la justification, au renforcement et à la défense des valeurs démocratiques. Les vertus de la liberté, de la dignité humaine et de l’épanouissement qui découlent de l’admission d’idées concurrentes dans un cadre tolérant au sein de l’état de droit doivent être à nouveau défendues et défendues.

Bien entendu, il s’agit d’une tâche vaste et complexe. Les démocraties comme la nôtre devront forger un objectif national commun plus fort afin que les identités culturelles conflictuelles ne nous séparent pas. Nous devrons permettre une prise de décision plus décentralisée. Il sera essentiel de réglementer les médias sociaux afin que des points de vue variés soient entendus au lieu d’un flot d’affirmations qui renforcent nos préjugés. Nous devrons être mieux préparés à une crise inattendue telle que la pandémie. Ces défis seront l’œuvre de décennies.

Mais nous pouvons au moins commencer, par une défense solide contre les interférences extérieures, une compréhension claire de ce qui se passe sous les régimes autoritaires et une redynamisation de l’alliance occidentale par une coopération intensifiée sur le commerce, la technologie et la sécurité. L’élection de Joe Biden est une occasion rare de le faire, car il s’est engagé à au moins essayer de rapprocher les démocraties du monde. Étant donné que Twitter l’année dernière a supprimé à lui seul plus de 1000 comptes faisant la promotion de la propagande russe soutenue par l’État et des milliers de propagande de l’opinion officielle chinoise, il est juste de supposer qu’un effort massif est encore en cours pour s’assurer que les électeurs sont mal informés et induits en erreur.

Les dirigeants démocratiques du monde devraient accepter de conjuguer leurs efforts pour désarmer de telles attaques. Ils devraient parler franchement des conditions dans les pays sans les libertés que nous tenons pour acquises. Demain, la Commission des droits de l’homme du Parti conservateur publiera un nouveau rapport sur la Chine, détaillant un large éventail d’abus, notamment la torture, les arrestations arbitraires, les aveux forcés et l’incarcération d’un grand nombre de personnes au Xinjiang.

De telles conclusions devraient être prises au sérieux par les dirigeants qui préfèrent encore fermer les yeux sur la nature d’un système impitoyable à parti unique. Et avec l’attitude spontanée de Trump à la sortie, les pays occidentaux devraient travailler à la solidarité sur le commerce, afin que l’Australie ne soit pas pénalisée par les Chinois en même temps que Bruxelles pousse pour un accord commercial avec Pékin.

Si Joe Biden peut rassembler la clarté et créer l’unité qui est nécessaire, la démocratie pourrait être en meilleure forme d’ici la fin de cette année. Il a besoin du soutien de ceux qui aiment la liberté, partout dans le monde.