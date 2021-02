La démocratie doit prévaloir sur l’autocratie, dit Biden au monde – même s’il est accusé de tendances autocratiques chez lui

Fraîchement entré en fonction avec 3/4 des républicains estimant que sa victoire électorale était frauduleuse, puis signant des décrets à un rythme record, le président Joe Biden a évangélisé la démocratie lors de la conférence de Munich sur la sécurité.

« Nous devons démontrer que les démocraties peuvent toujours être utiles à notre peuple », Biden a déclaré vendredi via un lien vidéo lors de la conférence.

Telle est notre mission de galvanisation. La démocratie n’est pas le fruit du hasard. Nous devons le défendre, le renforcer, le renouveler. Nous devons prouver que notre modèle n’est pas une relique de notre histoire.

Biden a fait ses commentaires dans le contexte de « progrès démocratique » étant « sous l’assaut » aux États-Unis et en Europe. Il a déclaré qu’avec des gouvernements confrontés à des défis tels que la pandémie Covid-19 et la quatrième révolution industrielle, certains soutiennent que l’autocratie est « la meilleure voie à suivre. » Il ajouta, « Les historiens examineront et écriront sur ce moment. C’est un point d’inflexion. Et je crois qu’à chaque once de mon être, la démocratie doit prévaloir. »

Biden a fortement encouragé les alliances multinationales, déclarant que « L’Amérique est de retour » comme un « pleinement engagé » Allié de l’OTAN qui «travailler aux côtés de ses partenaires européens». La ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, a déclaré que Biden avait confirmé que son administration n’accepterait pas le plan de l’ancien président Donald Trump de retirer 9500 des 34500 soldats américains stationnés en Allemagne et que le nouveau commandant en chef américain était déterminé à Ouest unifié.

De manière prévisible, il a critiqué la Russie comme un adversaire, affirmant qu’elle avait tenté de déstabiliser les démocraties aux États-Unis et ailleurs.

Mais si Biden cherche à donner l’exemple de la supériorité de la démocratie, il a pris un départ difficile. Il a été inauguré le 20 janvier avec 75% des républicains et 34% des indépendants pensant qu’il avait été élu de manière illégitime, selon un sondage CNN. Il a ensuite procédé à la signature des décrets à un rythme record – ses 31 décrets dépassent les totaux du premier mois de Trump et Barack Obama combinés.

Dans le même temps, alors que Biden a parlé de rassembler la nation et de la guérir, beaucoup de ses collègues démocrates ont dépeint une partie sinon la totalité des 74 millions de personnes qui ont voté pour Trump, y compris des collègues membres du Congrès, comme des terroristes. Les militants démocrates ont appelé à faire pression sur le parti de l’opposition par des mesures telles que l’élimination de l’obstruction systématique du Sénat, leur permettant de faire adopter des projets de loi controversés comme le plan de Biden d’amnistie à environ 11 millions d’étrangers illégaux.

Néanmoins, les admirateurs de Biden ont accueilli son discours de vendredi comme un exemple de leadership, le Premier ministre britannique Boris Johnson allant jusqu’à dire que « L’Amérique est de retour sans réserve en tant que leader du monde libre et c’est une chose fantastique. »

Les critiques de Biden, cependant, avaient des pensées différentes en tête, l’un écrivant sous un tweet de CNN jaillissant du discours du président qui «Il s’adonne aux mondialistes» comme « L’Amérique s’écroule, « et un autre remettant en question la légitimité de sa présidence et l’appelant « une marionnette chaussette. »

D’autres ont suggéré que l’évolution de Biden vers le multilatéralisme n’est, en soi, pas directement représentative de ses électeurs. «Aujourd’hui, le président Biden a promis que les États-Unis ne s’engageraient pas dans une politique étrangère« transactionnelle »». Le représentant Jim Jordan (R-Ohio) a tweeté. « Traduction: » Je vais donner vos impôts et ne pas profiter aux Américains. « »

Le Rév. Steven Kinyk, un pasteur baptiste, d’accord, en disant: «Biden ramène l’Amérique à la dépendance mondiale au lieu de la rendre à nouveau forte.»

Le message de démocratie sur autocratie de Biden pourrait également être une vente difficile car il vient de dénoncer de manière controversée les violations présumées des droits de l’homme de la Chine, y compris les « viol de masse » des femmes musulmanes ouïghoures, aux différences culturelles « normes. » Et sa lutte pour aider la démocratie à l’emporter sur l’autocratie sonnera ironique au Moyen-Orient, où il s’appuiera sur les monarchies de l’État du Golfe du Moyen-Orient pour aider à fournir aux États-Unis un levier de négociation contre l’Iran.

Biden a déclaré vendredi que les alliés devaient défendre les valeurs démocratiques et les repousser « qui monopoliserait et normaliserait la répression ». Une telle coopération aidera à l’emporter contre le Kremlin, a-t-il déclaré, car il est plus facile pour la Russie de « intimider et menacer des États individuels » que de négocier avec une OTAN unie.

Ironiquement, la solution proposée par Biden « L’insouciance russe » semblait quelque peu autoritaire: il a dit que les États-Unis et « façonner les règles qui régiront l’avancée des technologies et les normes de comportement dans le cyberespace. »

