La démocratie «doit être respectée»! La France, le Royaume-Uni et l’OTAN condamnent le chaos à Washington et appellent à un « transfert pacifique du pouvoir »

Les dirigeants européens et le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ont condamné la prise d’assaut du Congrès américain par les partisans du président Donald Trump et ont demandé que Joe Biden soit confirmé en tant que nouveau dirigeant américain.

«Scènes choquantes à Washington, DC. Le résultat de cette élection démocratique doit être respecté ». Stoltenberg a tweeté mercredi, alors que des vidéos de manifestants violant les chambres du Congrès et perturbant la session conjointe qui était censée certifier les élections de 2020 pour Biden voyageaient à travers le monde.

«Scènes honteuses au Congrès américain», Le Premier ministre britannique Boris Johnson est intervenu. «Les États-Unis sont partisans de la démocratie dans le monde et il est désormais vital qu’il y ait un transfert de pouvoir pacifique et ordonné». a ajouté le Premier ministre britannique.

« La violence contre les institutions américaines est une attaque sérieuse contre la démocratie. Je les condamne », a tweeté le ministre français des Affaires européennes et étrangères Jean-Yves Le Drian. « La volonté et le vote du peuple américain doivent être respectés. »

D’autres pays et organisations à travers le monde ont également profité de l’occasion pour exprimer leur inquiétude et faire la leçon aux États-Unis sur la démocratie. Le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré que c’était « Suivre avec inquiétude » les événements de DC, appelant «Toutes les parties aux États-Unis doivent faire preuve de retenue et de prudence.»

«Nous pensons que les États-Unis surmonteront cette crise politique interne de manière mature», Ankara a ajouté.

L’Organisation des États américains (OEA), qui avait soutenu les défis américains aux élections au Venezuela et en Bolivie, l’a déclaré «Condamne et répudie l’attaque contre les institutions» des États-Unis.

« La démocratie a pour pilier fondamental l’indépendance des pouvoirs de l’Etat, qui doit agir sans aucune pression », a déclaré le secrétaire général de l’OEA, Luis Almagro. «L’exercice de la force et du vandalisme contre les institutions constitue une grave attaque contre le fonctionnement démocratique.»

Alors que des dizaines de milliers de partisans de Trump se sont rassemblés mercredi dans la capitale américaine pour protester contre le « volé » élection et pression sur le Congrès pour qu’il ne certifie pas la victoire de Biden, plusieurs centaines de personnes se sont décollées et ont pris d’assaut le complexe de Capitol Hill.

Des coups de feu ont été tirés alors que les manifestants se heurtaient à la police, et les législateurs ont été évacués alors que la session conjointe était interrompue.

Trump lui-même a dénoncé la violence, appelé les manifestants à « rentrer chez soi » et a ordonné à la police et aux troupes de la Garde nationale de rétablir l’ordre. Les démocrates et les républicains de l’establishment l’ont accusé de «Incitant» les manifestants de toute façon.

«Ce n’est pas de la dissidence, c’est du désordre. C’est le chaos, ça frise la sédition, et ça doit finir maintenant,»A déclaré Biden depuis son siège au Delaware.

