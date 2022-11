La démocratie, c’est les électeurs qui décident, pas les initiés politiques – Shaw Local

La démocratie est en train de mourir dans ce pays et elle est tuée par des intérêts enracinés dans les deux partis politiques.

Je ne peux pas le dire plus crûment que ça.

Il y a certaines choses que j’ai trouvées encourageantes lors des récentes élections de mi-mandat : ​​les républicains de Trump dans les courses au Congrès très disputées ont subi des bombardements. Si je devais désigner un personnage singulier qui incarne la pourriture de notre système politique, ce serait The Donald.

Il a fait des allégations non fondées de fraude électorale, montré du mépris pour la transition pacifique du pouvoir et inspiré une insurrection.

Et il a des collègues républicains qui tremblent du bout des ailes, craignant de torpiller leur carrière politique.

Les lecteurs réguliers de cette chronique savent que je suis conservateur sur les questions économiques et modéré à libéral sur la plupart des autres sujets. Et quand je vote, je partage presque toujours mon ticket entre les deux partis.

Quand je suis entré dans le journalisme, la sagesse conventionnelle voulait que les journalistes cachent leurs penchants politiques. Les lecteurs ne sont pas assez naïfs pour croire que les journalistes n’ont pas leurs propres convictions politiques. J’ai adopté la transparence. Cela dit, je m’efforce d’être juste dans toutes mes nouvelles.

Parfois, je me réjouis d’une course en particulier.

Par exemple, j’ai vraiment aimé couvrir le concours pour le 13e district du Congrès entre Nikki Budzinski et Regan Deering. Les deux femmes sont brillantes, articulées et sont entrées dans le domaine des affaires publiques pour les bonnes raisons. Après avoir interviewé chacun d’eux, je me suis retrouvé à vraiment aimer les deux.

Ils avaient des philosophies distinctes, donnant aux électeurs un choix clair. C’est ainsi que la démocratie est censée fonctionner. Malheureusement, dans ce pays, c’est rarement le cas.

En fait, dans une élection donnée, moins de 10% des courses pour la Chambre des États-Unis sont en jeu. Dans les 90% restants, le candidat est soit incontesté, soit ne fait face qu’à une opposition nominale.

Par exemple, je vis dans le 15e district du Congrès. Mary Miller, amoureuse de MAGA, sera ma représentante à Washington. Elle n’avait qu’une opposition nominale d’un démocrate de Quincy, que personne ne croyait pouvoir gagner.

Pour le sénateur d’état, je serai représenté par Steve McClure. C’est un bon gars et il s’est présenté sans opposition. Dans l’ancienne Union soviétique, il y avait des élections où tous les candidats étaient sans opposition. Ce n’était pas et ce n’est pas la démocratie.

Mon représentant actuel, Tim Butler, R-Springfield, est également un bon gars qui s’est présenté sans opposition. Mais moins d’une semaine après avoir été réélu, il a annoncé qu’il démissionnait pour devenir lobbyiste pour l’Illinois Railroad Association.

Alors pourquoi courir pour un emploi que vous allez quitter ?

Eh bien, étant un titulaire populaire, sa présence sur le bulletin de vote a dissuadé tout démocrate de briguer le poste. Et maintenant qu’il quitte ses fonctions, ce sont les patrons du Parti républicain – plutôt que les électeurs – qui choisissent son remplaçant.

C’est comme d’habitude à Springfield. Les deux partis le font, mais la démocratie consiste à laisser les électeurs décider, pas les initiés politiques.

La raison pour laquelle si peu de circonscriptions du Congrès et législatives sont compétitives est qu’au lieu que les électeurs choisissent leurs politiciens, les politiciens choisissent leurs électeurs.

Presque tous les États – y compris l’Illinois – sont si efficacement gerrymandered que pour la majorité des courses, le résultat est prédéterminé.

Mais ça empire; nous avons maintenant une situation où les politiciens ne choisissent pas seulement leurs électeurs – mais leurs adversaires.

Nous l’avons vu cette année dans la course du gouverneur. Le gouverneur JB Pritzker a dépensé 30 millions de dollars dans la primaire républicaine pour s’assurer que leur candidat – son adversaire – était le plus faible sur le terrain.

Le républicain Darren Bailey représente l’extrême droite du parti. C’est un acolyte de Trump très en décalage avec la plupart des électeurs de l’Illinois. Une fois que le GOP a nommé Bailey, Pritzker a dépensé 110 millions de dollars de sa fortune personnelle pour le vaincre.

Il convient de noter que bien que Pritzker ait essentiellement choisi son adversaire, ayant l’avantage du titulaire et le dépensant 11 contre 1, il n’a recueilli que 54% des voix.

Une victoire est une victoire. Mais avec ces avantages, on s’attendrait à de meilleures performances.

Après avoir remporté les élections, notre gouverneur avait ceci à dire :

« Aux faux patriotes et à leurs facilitateurs : vous n’aimez pas les États-Unis si vous n’êtes pas prêt à les défendre contre un homme qui les détruirait. Donald Trump est l’incarnation moderne de la tyrannie que nos fondateurs craignaient le plus. Alors ne nous faites pas la leçon sur les normes ou les pratiques politiques typiques. Contre un parti qui nomme et soutient les antisémites, les racistes et les fanatiques anti-immigrés, l’apaisement et la complaisance ne fonctionnent pas.

Bien que je ne sois pas entièrement en désaccord avec la déclaration, ce n’était pas celle que Pritzker devait faire. Il a dépensé 30 millions de dollars pour s’assurer qu’un “faux patriote” amoureux de MAGA soit le candidat républicain.

Ce n’est pas plus cynique que ça.

• Scott Reeder, rédacteur pour Illinois Times, peut être joint à sreeder@illinoistimes.com.