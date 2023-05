La démocratie canadienne peut avoir trop de règles non écrites

Certaines des règles fondamentales de la démocratie canadienne existent non pas sous forme de lois ou de règlements, mais sous forme de conventions non écrites. C’est censé être une fonctionnalité, pas un bogue – un moyen de permettre un degré utile d’adaptabilité et de flexibilité.

Mais peut-être que certaines choses seraient mieux écrites.

« Avoir un manque de clarté autour de ces questions qui sont si essentielles au bon fonctionnement de notre démocratie, c’est inviter le genre de débats toxiques et de différends insolubles que l’on voit trop souvent maintenant dans les démocraties occidentales », a déclaré le député néo-démocrate Daniel Blaikie. dit la Chambre des communes la semaine dernière.

« La façon de défendre cela est de rechercher le maximum de clarté avant que nous soyons en crise. »

Blaikie a déposé une mouvement à la Chambre des communes qui mettrait de grandes choses par écrit — surtout, le convention de confiance .

Le principe fondamental de la démocratie parlementaire est l’idée qu’un gouvernement doit conserver la confiance de la législature élue. Mais alors que la notion générale est facile à comprendre, dans la pratique, presque tout ce qui concerne la confiance est sujet à interprétation.

Il n’y a aucune loi ou règle qui précise ce qui compte comme une question de « confiance » – quels votes à la Chambre des communes sont si graves que la défaite du côté gouvernemental nécessiterait nécessairement une nouvelle élection. Et l’histoire récente a montré qu’un Premier ministre qui veut échapper à un vote de défiance peut le retard compte soit en modifiant le calendrier des travaux de la Chambre, soit en ajournant le Parlement par prorogation.

À moins d’un amendement constitutionnel, il n’y a pas grand-chose à faire pour restreindre absolument la capacité du premier ministre de demander au gouverneur général de proroger le Parlement. Mais Blaikie ajouterait au moins une nouvelle ride.

En vertu de sa motion, le Règlement de la Chambre – les règles selon lesquelles la Chambre régit ses propres affaires – serait modifié pour exiger un vote de confiance explicite avant ou immédiatement après la prorogation du Parlement.

En théorie, cela pourrait forcer un premier ministre à réfléchir à deux fois avant de se rendre à Rideau Hall. Et la garantie d’un vote de confiance offre une certaine assurance qu’un gouvernement n’échappera pas au jugement.

Le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau a prorogé le Parlement en 2020 au plus fort d’une controverse impliquant WE Charity. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Lorsque Blaikie a ouvert le débat sur sa motion vendredi dernier, il a ouvert la voie avec la question de la prorogation – peut-être pour une bonne raison. Utilisations douteuses de la prorogation dans 2008 , 2010 et 2020 ont transformé ce qui devrait être une procédure relativement bénigne en une source de controverse. Une proposition visant à remédier à la prorogation est à peu près aussi éclatante que peut l’être une réforme parlementaire.

Mais les autres changements – moins éclaboussants – dans le mouvement de Blaikie sont sans doute plus intrigants et pourraient être encore plus conséquents.

Le jeu de confiance

Parmi les diverses initiatives présentées à la Chambre des communes – projets de loi gouvernementaux, plans de dépenses, motions de l’opposition, projets de loi d’initiative parlementaire – une poignée d’éléments sont généralement considérés comme des questions de confiance de facto. Il s’agit notamment du discours du trône, du budget et du budget des dépenses (par lequel la Chambre approuve les plans budgétaires précis du gouvernement). Il peut aussi y avoir des motions qui mentionnent explicitement la confiance de la Chambre — ou son manque de confiance — dans le gouvernement.

Mais rien de ce qui constitue une question de confiance n’est inscrit dans la loi nulle part – et cela ne laisse pas peu de place au débat.

Le gouvernement du premier ministre Paul Martin n’était pas d’accord avec l’opposition sur la question de savoir s’il avait perdu un vote de confiance. (Tom Hanson/La Presse Canadienne)

En 2005, par exemple, l’opposition et le gouvernement libéral de Paul Martin désaccord sur la question de savoir si la Chambre avait voté la non-confiance au gouvernement . En 1968, il a brièvement semblé que Lester Pearson pourrait devoir convoquer de nouvelles élections après que ses libéraux aient accidentellement perdu un vote sur un projet de loi fiscal ; au lieu de cela, le gouvernement Pearson a mis un nouvelle motion devant la Chambre qui a déclaré que le vote précédent n’avait pas été une question de confiance.

En théorie, un gouvernement pourrait essayer d’ignorer une défaite, même sur un budget ou un discours du Trône. Mais il est beaucoup plus courant que les gouvernements fassent l’inverse et déclarent que chaque projet de loi du gouvernement ou motion de l’opposition devant la Chambre constitue une question de confiance. Cela peut avoir pour effet de durcir les positions de tous les côtés, ce qui rend beaucoup plus difficile pour les députés de rompre avec leur parti – ou pour les partis d’opposition de voter contre le gouvernement.

La motion de Blaikie modifierait le Règlement pour préciser que les votes sur le budget, le discours du Trône et les prévisions budgétaires – les votes de confiance traditionnels – sont automatiquement considérés comme des questions de confiance. Ce serait alors considéré comme un « outrage au Parlement » si le gouvernement considérait toute autre question comme un vote de confiance.

Dans le même temps, sa motion créerait également un mécanisme formel permettant aux partis d’opposition d’appeler à des votes de défiance, ce qui rendrait plus difficile pour le gouvernement de manipuler l’ordre du jour de la Chambre pour éviter les contestations directes de l’opposition.

L’effet combiné de ces deux changements pourrait être une responsabilisation accrue du gouvernement et une plus grande indépendance des députés. À tout le moins, ils offrent de la clarté.

Le cas de la clarté

« Nous sommes une démocratie du XXIe siècle », a déclaré Blaikie à la Chambre la semaine dernière. «Ce sont des choses sur lesquelles nous devrions pouvoir réfléchir ensemble pour les trier, donc c’est limpide pour les Canadiens – qui ne devraient pas avoir à obtenir un doctorat en histoire constitutionnelle canadienne pour comprendre ce qui se passe ici. «

De telles règles ne tiendraient pas nécessairement compte de tous les scénarios futurs possibles – et il est très difficile de lier les actions d’un Premier ministre. Rien de ce qui peut être écrit dans le règlement intérieur ne pourrait empêcher le Premier ministre de demander la dissolution du Parlement. Et peut-être que seul un gouverneur général pourrait imposer une élection à un premier ministre qui a absolument refusé de reconnaître un vote de défiance.

Mais alors que les conventions non écrites offrent de la souplesse, les événements politiques récents au Canada et à l’étranger plaident en faveur d’une moindre ambiguïté et d’une plus grande certitude quant aux règles.

« Ces questions ne sont trop souvent soulevées dans le débat public et au Parlement que lorsqu’il y a un problème brûlant et que c’est un gros conflit et que ça se passe tout de suite. Et puis la question est, comment allons-nous sortir de la crise? » a déclaré Blaikie dans une interview la semaine dernière.

« Ce n’est pas, avons-nous fait nos devoirs ici ? Nous sommes-nous préparés au succès ou nous sommes-nous préparés à l’échec ?

« Et je pense que le plus souvent, nous nous sommes voué à l’échec du point de vue de l’intérêt public, car ce manque de clarté est une opportunité pour les personnes en position de pouvoir et d’influence – dans ce cas, en particulier le premier ministre – de profiter des situations et de les résoudre en leur faveur plutôt que selon un processus équitable qui respecte tous les intérêts légitimes qui sont autour de la table. »