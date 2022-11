“La démocratie au Mexique est en danger” – Les Mexicains protestent contre le plan de réforme électorale du président

Des milliers de personnes sont descendues dans la rue au Mexique dimanche pour protester contre le projet du président Andres Manuel Lopez Obrador de remanier la commission électorale du pays INE dans ce qu’ils craignent de concentrer le pouvoir entre les mains du gouvernement.

Lopez Obrador, qui a présenté le plan en avril, a longtemps critiqué les autorités électorales du pays, les accusant notamment d’avoir contribué à organiser ses défaites lorsqu’il s’est présenté à la présidence en 2006 et 2012.

Il a déclaré que la réforme permettrait aux citoyens d’élire les autorités électorales et réduirait l’influence des intérêts économiques en politique. Cela réduirait également le financement des partis politiques et limiterait le temps de publicité.

La semaine dernière, le Congrès a commencé à discuter du plan.

LIRE | La violence contre les femmes au Mexique monte à plus de 70%, selon une étude

Cela a suscité des inquiétudes généralisées quant au fait que les changements pourraient présager une prise de pouvoir car ils donnent au président plus de contrôle sur les systèmes électoraux.

Dans le passé, Lopez Obrador a mené des politiques controversées en organisant des référendums – notamment sur l’annulation d’un aéroport partiellement construit – pour réclamer des mandats populaires pour ses objectifs.

Les manifestants à Mexico, dont beaucoup tenaient des pancartes et des banderoles avec des slogans “défendant l’INE”, ont commencé au monument de l’Ange de l’Indépendance.

Il a pris de l’ampleur alors que les manifestants se déplaçaient sur l’avenue Reforma vers le Monument à la Révolution.

“La démocratie au Mexique est en danger”, a déclaré Ana Lilia Moreno, une économiste qui a participé à la marche dans la capitale avec sa fille de 8 ans.

Elle a ajouté:

J’espère que beaucoup de jeunes – et même ceux qui normalement ne s’intéressent pas à la politique – seront présents, qu’ils apprécieront nos institutions et défendront ce que nos parents et grands-parents ont construit pour mûrir politiquement.