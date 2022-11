La démocratie « attaquée » alors que les députés ont averti que les « États hostiles » pourraient cibler les téléphones portables

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le ministre de la Sécurité a averti que la démocratie britannique était « attaquée » après que les députés ont été avertis que leurs téléphones portables étaient une « mine d’or potentielle pour les États hostiles » cherchant à récolter des informations sensibles.

Tom Tugendhat a donné une évaluation brutale de la situation après que le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, a donné aux députés les conseils du Centre national de cybersécurité du gouvernement pour minimiser leurs risques de sécurité.

“Si des pirates informatiques ont allumé le microphone d’un téléphone, tout le monde dans la pièce pourrait être entendu”, a écrit Sir Lindsay aux députés.

Sa lettre, rapportée pour la première fois par le site Web HuffPost UK, intervient après que des informations ont fait état du piratage du téléphone personnel de Liz Truss par des agents soupçonnés de travailler pour le Kremlin alors qu’elle était ministre des Affaires étrangères.

Sir Lindsay a déclaré: “Comme les événements récents l’ont souligné, les États hostiles continuent de cibler les parlementaires pour mieux comprendre ou exercer une influence sur nos processus démocratiques pour leur avantage économique, militaire ou politique.”

(fil de sonorisation)

Il a ajouté : « Nos téléphones contiennent tellement d’informations : nos messages, e-mails, contacts, photos et publications sur les réseaux sociaux – y compris des données privées, sensibles, personnelles, historiques et parfois même supprimées.

“Ils vont presque partout avec nous, et ont des caméras et des microphones sensibles intégrés, ce qui en fait une mine d’or potentielle pour les États hostiles (ainsi que les criminels et les fraudeurs) qui souhaitent obtenir des informations sensibles sur le Parlement et les parlementaires.”

M. Tugendhat dirige un groupe de travail de Westminster pour faire face aux menaces pesant sur les institutions démocratiques du Royaume-Uni.

Il a déclaré que “notre démocratie est attaquée” et que le Président “a raison d’avertir tous les députés”.

“C’est pourquoi je dirige un nouveau groupe de travail pour rassembler différents groupes qui peuvent protéger notre souveraineté fondamentale – le droit de choisir qui nous dirige”, a-t-il déclaré.