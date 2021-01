La démocratie assiégée aux États-Unis

Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter Front Page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Quatre morts alors que les partisans de Trump prennent d’assaut le bâtiment du Capitole

Des scènes de violence et de chaos sans précédent se sont déroulées à Washington. Les partisans de Donald Trump ont envahi le bâtiment du Capitole américain pour empêcher la confirmation de Joe Biden comme prochain président. Des dizaines de manifestants sont entrés par effraction dans le bâtiment et ont parcouru les couloirs du Congrès alors que des dizaines de milliers de personnes se rassemblaient à l’extérieur pour soutenir les fausses déclarations du président sur la victoire électorale. Une partisane de Trump a été abattue à l’intérieur du Capitole. Trois autres sont décédés des «urgences médicales». Regardez le moment où les forces de l’ordre ont perdu le contrôle et les membres du Congrès ont été forcés de fuir. Regardez une galerie des images les plus frappantes alors que des officiers barricadaient la porte de la chambre de la Chambre. M. Trump a dit plus tôt à la foule « d’arrêter le vol ». Il a ensuite été exclu de ses comptes de médias sociaux. Des responsables du cabinet américain discuteraient d’invoquer le 25e amendement pour destituer le président. Suivez en direct alors que le Sénat reprend le vote.

Les événements chaotiques ont été décrits comme un jour sombre pour la démocratie américaine. Éditeur américain Ben Riley-Smith a un récapitulatif complet de la façon dont les événements se sont déroulés. Correspondant de Washington Nick Allen dit que c’est le dernier chapitre de l’héritage toxique de M. Trump. Tim Stanley soutient que les républicains sont désormais le parti du chaos. Rosa Prince demande: les États-Unis peuvent-ils guérir de ces scènes honteuses? Et c’est ainsi que les journaux du monde ont réagi.

Les généralistes ont dit d’arrêter les soins de routine en course pour délivrer des coups

Les médecins de famille ont reçu pour instruction de «suspendre» les soins de routine et de donner la priorité aux vaccinations contre Covid, dans le but de garantir que le NHS puisse administrer 14 millions de piqûres le mois prochain. Les généralistes ont reçu des directives leur disant que la vaccination des patients devrait être leur «priorité absolue», avec des conseils pour «reporter les autres activités». Éditeur de la santé Laura Donnelly rapporte que les conseils sont venus au milieu de la confusion sur les tentatives de recruter une armée de volontaires pour administrer le vaccin. Alors que le jab Oxford / AstraZeneca est déployé dans les chirurgies à partir d’aujourd’hui, lisez le calendrier de déploiement. Et Mat a une solution à l’énigme logistique du dessin animé d’aujourd’hui.

Sleep SOS: Dites bonsoir à l’insomnie de verrouillage

La véritable ampleur de la crise de sommeil induite par Covid en Grande-Bretagne a été révélée dans une nouvelle enquête. Jamais auparavant nous n’avons eu autant d’ennemis claquer les portes – des soucis de travail au stress financier, en passant par la solitude. Ajoutez un nouveau verrouillage et les choses ne feront qu’empirer. Joe Shute découvre comment surmonter ce qui nous empêche de dormir la nuit grâce à cinq stratégies de sommeil.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Fait sortir par la force | Un général deux étoiles a été contraint de quitter l’armée britannique après avoir été reconnu coupable d’avoir menti au sujet de sa relation avec une capitaine réserviste. Le major-général Chris Bell, 48 ans, est l’officier le plus haut gradé à avoir été ordonné par le Conseil de l’armée de démissionner de sa commission en plus d’une décennie, il est entendu. Le major général Bell, qui est marié, a déclaré que son lien avec son ancienne subordonnée avait été «émotionnel».

Autour du monde: soirée de réouverture à Madrid

La danseuse espagnole Lucía Lacarra se produit lors de la première de Fordlandia à Madrid. Le spectacle de théâtre alliant danse, musique et cinéma se déroulera au Teatros del Canal de la capitale espagnole jusqu’à dimanche. Regardez plus des images les plus frappantes du monde d’aujourd’hui.