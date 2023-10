De nombreux oligarques américains – ceux dont la grande richesse et/ou la possession de propriétés médiatiques leur confèrent une énorme influence sur notre politique – croient qu’ils plaident en faveur de politiques qui produiront une « meilleure » Amérique. Ou du moins une Amérique meilleure et plus sûre pour les oligarques, leurs familles et leurs entreprises.

Malheureusement, ils ont tort. Leur soutien aux politiques racistes alignées sur le Parti républicain, à la « déréglementation du libre marché » et au déni du climat déchire l’Amérique et menacera leurs petits-enfants tout autant que les vôtres et les miens.

Néanmoins, en Amérique et de plus en plus dans le monde, les oligarques prenant le contrôle des dialogues politiques des nations font fureur. De l’Amérique à la Turquie, en passant par la Russie et les Philippines, les oligarques ont accédé au pouvoir quasi absolu ou ont acheté tellement de politiciens qu’ils contrôlent effectivement des partis politiques entiers et donc des nations entières.

De plus en plus, le problème de l’oligarchie américaine est devenu le problème de l’oligarchie mondiale, alors que pays après pays suit l’exemple du Parti républicain et met de côté les droits du travail, les droits des femmes, le droit de vote et la démocratie elle-même.

Lors de la rédaction de la Constitution, de nombreux débats ont eu lieu sur la manière d’empêcher notre république de se transformer en dictature ou en oligarchie. Thomas Jefferson s’inquiétait du fait que trop de pouvoir soit investi dans le président ; John Adams craignait que de riches oligarques se fassent élire au Sénat ou achètent simplement des sénateurs à leurs propres fins.

Alors que Jefferson était encore l’envoyé américain en France et vivait à Paris, juste après la rédaction de la Constitution mais un an avant sa ratification, Adams a écrit lui le 6 décembre 1778 que :

« Vous avez peur de l’un – moi, de quelques-uns. Nous sommes parfaitement d’accord sur le fait que le plus grand nombre devrait avoir une représentation complète, juste et parfaite. — Vous craignez la monarchie ; Moi, de l’aristocratie.

Aujourd’hui, nous avons les deux.

Donald Trump était à la fois un oligarque et il souhaitait et tentait de devenir le premier César des États-Unis, un empereur aux pouvoirs illimités qui occuperait son poste à vie. En même temps, à cause de la corruption Citoyens unis décision de 5 républicains à la Cour, le Sénat, la Chambre des représentants et une grande partie des médias américains sont largement sous le contrôle des oligarques de droite de notre pays.

C’est un phénomène qui s’étend à l’échelle mondiale. Dans un nouveau livre, L’emprise de l’oligarqueles auteurs David Lingelbach et Valentina Rodríguez Guerra poussent la définition d’« oligarque » au-delà de la compréhension commune d’une personne morbidement riche.

Dans une critique du livre pour Le Financial TimesLarry Kuper écrit:

« Le livre distingue différents types d’oligarques. Les « oligarques du monde des affaires » comme Musk transforment la richesse en pouvoir politique, tandis que les « oligarques politiques » font le contraire. Un exemple classique de ce dernier, dit le livre, est Vladimir Poutine, « un milliardaire doté d’armes nucléaires ». Les présidents oligarques ont un pouvoir de décision, les influenceurs oligarques comme Rupert Murdoch, Charles Koch et George Soros fixent les agendas, tandis que les propriétaires de plateformes comme Musk, Mark Zuckerberg et Larry Page de Google ont reprogrammé les flux d’informations qui affluent dans nos cerveaux.»

Les auteurs de L’emprise de l’oligarque soutiennent qu’un véritable oligarque est une personne riche qui utilise son argent (c’est presque toujours un homme, cependant) pour s’emparer du pouvoir politique (que ce soit en se présentant aux élections ou simplement en achetant et en possédant des politiciens) ou un fonctionnaire élu ou nommé qui a utilisé sa position politique et son pouvoir pour gagner énormément d’argent.

Véritable oligarque, ils écrireest « quelqu’un qui sécurise et reproduit la richesse ou le pouvoir, puis transforme l’un en l’autre ».

Par exemple, lorsque l’Afrique du Sud élaborait sa constitution post-apartheid, l’une des plus grandes sociétés américaines leur a prêté un avocat qui a contribué à inscrire la personnalité morale des entreprises dans leur constitution, tout en luttant contre la plupart des efforts visant à limiter l’argent dans la politique sud-africaine.

Le résultat était prévisible : l’actuel président sud-africain, Cyril Ramaphosa, est passé de leader syndical à gravi les échelons politiques pour devenir, en 1994, président du syndicat. Assemblée constitutionnelle qui a rédigé la nouvelle Constitution.

Connaissant les nouvelles règles du jeu qu’il avait contribué à écrire, il s’est retiré de la politique en 1996 pour chercher fortune et, grâce à ses relations politiques et à son pouvoir considérables, il s’est rapidement retrouvé parmi la douzaine d’oligarques milliardaires d’Afrique du Sud. Une fois devenu fabuleusement riche grâce à ses relations politiques, il s’est fait élire président en 2018 et a été récemment réélu.

Ici aux États-Unis, nous avons vu ce cycle se répéter plus d’une fois. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les oligarques américains avaient largement évité la politique jusqu’à la Première Guerre mondiale. Après la guerre et l’augmentation du taux d’imposition le plus élevé par Woodrow Wilson à 91 pour cent, beaucoup se sont lancés à pieds joints lorsque Warren Harding s’est présenté à la présidence sur le parti républicain. billet en 1920.

Le programme de Harding était double : « un retour à la normale » (ce qui signifiait abaisser la tranche supérieure d’impôt sur le revenu des personnes morbidement riches en temps de guerre de 91 % à 25 %) et « plus d’affaires dans le gouvernement, moins de gouvernement dans les affaires » (privatiser et déréglementer). .

Les très riches et les propriétaires des plus grands journaux américains l’ont adoré. Ils ont investi une petite fortune pour faire élire Harding et il a remporté le vote populaire avec 26,2 pour cent, la plus grande marge de l’histoire américaine.

Au cours des neuf années suivantes, les républicains se sont lancés dans une campagne de réduction d’impôts et de destruction de la réglementation connue sous le nom de « années folles », transformant les simples riches en riches morbides tout en maintenant les travailleurs moyens dans la pauvreté en combattant violemment le mouvement syndical de cette époque, en assassinant régulièrement. grévistes et dirigeants syndicaux.

Leurs excès ont conduit directement au krach boursier d’octobre 1929, qui a déclenché la Grande Dépression républicaine et a porté au pouvoir le président démocrate Franklin D. Roosevelt. Roosevelt s’en est allé joyeusement aux oligarques les plus toxiques d’Amérique, en disant : « Ils me détestent et j’apprécie leur haine !

Entre cela et la tentative ratée de la famille DuPont et d’une poignée d’autres oligarques qui auraient été organisés pour kidnapper et tuer FDR (terminée par le général Smedley Butler), les oligarques américains ont décidé de rester à l’écart de la politique après la Seconde Guerre mondiale.

Les scandales de corruption de Nixon et Agnew de la fin des années 1960 et du début des années 1970 ont donné lieu à une toute nouvelle série de lois limitant encore davantage la participation des oligarques américains à la politique. Le taux d’imposition le plus élevé était généralement d’environ 90 pour cent, ce qui incitait les plus riches à laisser leur argent dans leur entreprise et à bien payer leurs employés. C’est pourquoi, entre les années 1930 et la fin des années 1970, la classe moyenne américaine a connu une croissance en nombre et en richesse plus rapide que jamais auparavant.

Mais ensuite, dans les années 1970, cinq républicains siégeant à la Cour suprême, pour la première fois dans l’histoire américaine, ont entamé le processus de légalisation de la corruption politique, en statuant pour la première fois que les lois limitant l’argent en politique supprimaient le droit à la « liberté d’expression » des milliardaires (1976). puis étendre ce « droit de corrompre » également aux entreprises (1978).

C’était un immense drapeau pour les oligarques américains, signalant que, comme à l’époque de Harding, Coolidge et Hoover, le Parti républicain était de nouveau en vente au plus offrant. Ceux qui avaient de l’argent ont commencé à le distribuer aux politiciens qui faisaient ce qu’ils voulaient, et les politiciens au pouvoir ont commencé à devenir sérieusement riches grâce à leur association avec les oligarques.

L’histoire appelle cette époque la « Révolution Reagan ».

En 2010, cinq républicains à la Cour suprême ont doublé le travail de leur prédécesseur, permettant aux milliardaires d’offrir très facilement des cadeaux et un soutien somptueux aux juges de la Cour suprême et aux membres du Congrès. Que Citoyens unis Cette décision a fait exploser les portes de l’oligarchie en Amérique.

Un nouveau rapport de Les Américains pour l’équité fiscale détaille les dommages causés à notre système politique par ces décisions destructrices de la démocratie, prises par des membres du SCOTUS qui, à l’époque, étaient eux-mêmes préparés par des milliardaires.

En 2010, les milliardaires américains n’ont dépensé que 31 millions de dollars pour les élections. Boucle et Bellotti Néanmoins, il y avait encore des limites substantielles à l’argent noir et aux grosses sommes d’argent en politique. Mais c’est l’année où la Cour a rendu son Citoyens unis décision.

Ce chiffre est passé à 231 millions de dollars lors des élections de 2012 et 2014, et à plus de 600 millions de dollars pour 2016 et 2018.

L’explosion s’est produite en 2020, lorsque Trump se présentait à la réélection et qu’il y avait une chance très réelle que les milliardaires puissent prendre le contrôle total du gouvernement fédéral.

Ils ont dépensé un total de 2 362 000 000 de dollars lors de cette élection, dont 1,2 milliard de dollars ont servi à élire des politiciens conventionnels qui seraient ensuite redevables à leurs clients.

En tant qu’Américains pour l’équité fiscale Remarques:

« Le rapport révèle que près de 40 % de toutes les contributions des milliardaires aux campagnes électorales depuis 1990 ont eu lieu au cours de la saison 2020. Les milliardaires avaient beaucoup plus d’argent à donner aux politiciens et aux causes politiques en 2020, ce qui représente leur richesse collective a bondi de près d’un tiers, soit plus de 900 milliards de dollars, à 3 900 milliards de dollars entre le début de la pandémie en mars et un mois avant le jour du scrutin. Les fortunes des milliardaires n’ont cessé de grimper depuis : en octobre 2021, les milliardaires valaient 5,1 billions de dollarssoit une multiplication par plus de 20 de leur fortune collective depuis 1990, où elle s’élevait à 240 milliards de dollars, corrigée de l’inflation. « Ces dons de campagne sont un investissement rentable : ils achètent l’accès aux politiciens et l’influence sur les politiques fiscales et autres qui peuvent faire économiser des milliards de dollars aux magnats. Même si cet « investissement » de 1,2 milliard de dollars en 2020 était massif, il représentait moins de 0,1 % de la richesse des milliardaires (et moins d’un jour de croissance de leur richesse pandémique), laissant une marge presque illimitée pour une croissance future des dépenses de campagne des milliardaires.

Et l’année prochaine sera bien pire. Comme NBC News nous dit:…