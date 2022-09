La démocratie américaine sur le point de s’effondrer, pensent la plupart des Américains – sondage

La tendance pessimiste montre une augmentation de neuf points depuis janvier

Plus de deux Américains sur trois – 67% – pensent que la démocratie de leur pays est sur le point de s’effondrer, selon un sondage de l’Université Quinnipiac publié mercredi. Le nombre représente une augmentation de neuf points depuis que la question a été posée précédemment en janvier.

La préoccupation pour l’avenir de la démocratie américaine est une chose sur laquelle les électeurs des deux partis peuvent s’entendre, avec 72% des démocrates enregistrés et 70% des républicains enregistrés, ainsi que 69% des indépendants, déclarant qu’ils s’inquiétaient de sa disparition imminente. Pendant ce temps, plus des trois quarts des femmes sont préoccupées par l’avenir du pays en tant que démocratie, alors que seulement 58% des hommes le sont, et les Blancs sont plus susceptibles de craindre l’effondrement que les Noirs, ne serait-ce que d’un point de pourcentage (70% contre 69%) .

Le sondage n’était pas le premier à noter l’inquiétude des électeurs américains quant à la survie de son gouvernement, qui est techniquement une république constitutionnelle plutôt qu’une véritable démocratie. Un sondage NBC News réalisé la semaine dernière a suggéré qu’un peu plus d’un électeur sur cinq (21%) classe les menaces à la démocratie comme leur principale préoccupation, avec le coût de la vie élevé et la récession économique en deuxième position.

LIRE LA SUITE: La Maison Blanche considère les partisans de Trump comme une “menace extrémiste”

Le sujet de la démocratie américaine en péril a récemment fait l’objet d’une forte rotation dans le cycle de l’actualité, le président américain Joe Biden dénonçant les partisans de l’ancien président Donald Trump comme une “menace extrémiste pour la démocratie” dont la philosophie équivaut au “semi-fascisme” lors d’une réunion. avec les donateurs le mois dernier. Trump a à son tour accusé les démocrates et son administration de persécution politique à la suite du raid nocturne du FBI le mois dernier sur son complexe de Mar-a-Lago à la recherche de documents classifiés.

Cependant, les deux candidats laissent les électeurs froids, selon le sondage Quinnipiac, qui a montré que 62% des répondants ne veulent pas voir Trump organiser un retour électoral en 2024 tandis que 67% ne veulent pas voir Biden essayer de s’accrocher à la présidence Soit.