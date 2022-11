La démocratie américaine glisse vers un “autoritarisme compétitif”

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. L’idée de “autoritarisme concurrentiel» existe depuis deux décennies. Il a été inventé par les politologues Steven Levitsky et Lucan Way dans un essai paru en 2002 dans le Journal of Democracy pour décrire un phénomène particulier de régime « hybride » qui se faisait jour après la fin de la guerre froide. Contrairement à la mode optimiste des années 1990, ils ont fait valoir que les régimes politiques du monde entier ne devraient pas être considérés comme des pays en transition vers la démocratie, mais plutôt comme des pays où une forme de quasi-autoritarisme était enracinée via des structures électorales largement normales.

“Dans les régimes autoritaires compétitifs, les institutions démocratiques formelles sont largement considérées comme le principal moyen d’obtenir et d’exercer l’autorité politique”, ont écrit Levitsky et Way, désignant des gouvernements comme celui de Slobodan Milosevic en Yougoslavie ou d’Alberto Fujimori au Pérou, qui ont empilé le champ dans leur faveur par le biais de médias dociles ou intimidés ainsi que d’autres abus du pouvoir de l’État. “Les titulaires violent ces règles si souvent et dans une telle mesure, cependant, que le régime ne respecte pas les normes minimales conventionnelles de la démocratie.”

En 2020, ils ont mis à jour leurs travaux, constatant que bon nombre des régimes « autoritaires compétitifs » qu’ils avaient pointés plus tôt le restaient, tandis que de nouveaux pays rejoignaient le club. Pensez à la Turquie sous le président Recep Tayyip Erdogan. Ou le régime construit par feu le démagogue vénézuélien Hugo Chávez. Ou la domination illibérale du Premier ministre hongrois Viktor Orban.

« L’autoritarisme concurrentiel est non seulement florissant, mais progresse lentement vers l’ouest. Aucune démocratie ne peut être tenue pour acquise », ont écrit Levitsky et Way. « Des tendances similaires ont même atteint les États-Unis, où l’administration Trump a emprunté le discours de « l’État profond » que les autocrates de Hongrie et de Turquie utilisaient pour justifier les purges et la fermeture des tribunaux et d’autres institutions clés de l’État.

Êtes-vous prêt à voter? Cette boîte à outils vous aidera à vous préparer pour les examens de mi-parcours.

Alors que les Américains votent aux élections de mi-mandat, le spectre de «l’autoritarisme compétitif» plane. Cela peut en inquiéter beaucoup dans un pays qui se considère toujours comme une démocratie sans égal, enveloppée de mythes d’exception et de prééminence. Mais depuis des années, les analystes qui examinent la santé des démocraties dans un contexte mondial tirent la sonnette d’alarme. Ils soulignent la toxicité de la politique polarisée des États-Unis, le parti pris partisan de la Cour suprême, la prévalence du gerrymandering qui fausse les résultats électoraux dans les circonscriptions en faveur du parti qui dessine les cartes, et le rejet électoral du Parti républicain, qui a vu les progrès constants de la législation dans divers États contrôlés par les républicains, que les critiques qualifient de mesures antidémocratiques susceptibles de saper la souveraineté populaire.

Il est maintenant tout à fait concevable que les responsables républicains dans un certain nombre d’États du champ de bataille détiennent suffisamment de pouvoir – et se sentent suffisamment habilités — rejeter les résultats des élections de 2024 dans leurs circonscriptions si les résultats vont à l’encontre de leurs intérêts. Au niveau de l’État, les républicains jouent le système de manière accrocheuse : même si le Wisconsin, par exemple, est un État à 50-50, une carte républicaine gerrymandered pourrait donner au GOP une supermajorité à l’épreuve du veto dans la législature. Le candidat républicain au poste de gouverneur Tim Michels a plaisanté la semaine dernière en disant que, s’il est élu, son parti “ne perdra jamais une autre élection” dans l’État.

Cela a été réalisé à dessein, a fait valoir Rachel Kleinfeld du Carnegie Endowment for International Peace. “Les politiciens antidémocratiques soutenus par des sièges sûrs et la polarisation sont passés et ont commencé à adopter un livre de jeu autoritaire”, a-t-elle écrit. “Ce livre de jeu a massivement accéléré la désintégration démocratique au cours des cinq dernières années.”

Les démocrates ont joué leur propre rôle dans cette polarisation, a noté Kleinfeld, mais le “déclin rapide est asymétrique” et “est principalement motivé par un parti républicain très différent” de celui qui existait, disons, sous l’ancien président Ronald Reagan.

Le paradoxe troublé de la démocratie américaine

UN consensus des spécialistes de la démocratie la peur que les garde-corps protégeant le système de la démocratie américaine s’érodent régulièrement. Le déclin démocratique des États-Unis a été cartographié sous de nombreuses formes. Freedom House a montré comment les États-Unis ont connu une régression rapide en tant que société « libre » ces dernières années ; l’Economist Intelligence Unit a classé les États-Unis comme une «démocratie imparfaite» en 2017, tandis que l’Institut international européen pour la démocratie et l’assistance électorale qualifie désormais les États-Unis de «démocratie en régression».

L’indice Varieties of Democracy, hébergé par l’Université suédoise de Göteborg, a suivi une “autocratisation” croissante aux États-Unis au cours de la dernière décennie, accentuée par le déni par Trump de la légitimité des élections de 2020 et l’adhésion plus large du Parti républicain à ce déni. Il a séparément cartographié sur une grille comment les républicains se sont enfoncés plus profondément dans la droite illibérale, proches des factions nationalistes au pouvoir dans des pays comme l’Inde et la Turquie et des partis d’extrême droite en Occident. (Les homologues conservateurs traditionnels du GOP en Europe occidentale, quant à eux, sont plus proches des démocrates.)

Voyant tout cela, les démocrates, dont le président Biden, ont lancé des appels désespérés aux électeurs pour qu’ils montent sur les remparts électoraux et protègent la démocratie nationale. Mais ces supplications peuvent s’avérer insuffisantes, a suggéré Mark Copelovitch, politologue à l’Université du Wisconsin-Madison, à un moment où les messages républicains sur les prix de l’essence et les pressions économiques ont consommé la conversation. “Il y a un aspect” dans votre visage “à cela qui est beaucoup plus tangible que” la démocratie est sur le point de s’effondrer “ou” les institutions électorales et législatives du Wisconsin ne répondent plus aux critères de base de la démocratie “”, m’a-t-il écrit dans un e-mail.

Copelovitch a souligné comment les électeurs polonais en 2015 ont fourni une majorité importante au parti populiste d’opposition Droit et Justice après avoir réussi à faire campagne contre les inquiétudes économiques du public. Il est resté au pouvoir depuis, consolidant son emprise sur l’État et le système judiciaire polonais avec une cruauté illibérale qui a vu les responsables de l’UE susciter des craintes quant à l’avenir de la démocratie et de l’État de droit en Pologne.

“Si les républicains gagnent gros mardi, ce sera en grande partie parce qu’une part significative d’électeurs a changé de vote ou s’est rendue pour le GOP – selon des schémas similaires à ce que nous avons vu en Pologne et ailleurs – dans la conviction que cela améliorera leurs perspectives économiques », a déclaré Copelovitch.

De leur côté, Levitsky et Way craignent moins l’autoritarisme concurrentiel qui s’empare des États-Unis. Ils ont écrit plus tôt cette année que les États-Unis possédaient toujours une société civile, un secteur privé et une scène médiatique puissants, une opposition politique robuste (dans leur formulation, ce sont les démocrates) et une capacité institutionnelle suffisante dans son système fédéral décentralisé pour contrecarrer un véritable autoritarisme.