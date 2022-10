La démocratie américaine est au bord du gouffre, disent les experts. Et le temps presse

Idées53:59Le nouveau désordre mondial | La fin de l’Amérique

Moins de six semaines avant les élections américaines de mi-mandat et après un printemps et un été explosifs des audiences du Congrès du 6 janvier, certains analystes tirent la sonnette d’alarme sur ce qu’ils qualifient de graves menaces pour la démocratie américaine.

Il y a l’impact continu de la désinformation et de l’hyperpolarisation, ainsi qu’un segment important du public qui remet désormais en question les résultats des élections de 2020. La confiance du public dans le gouvernement est à un creux quasi historique, selon un sondage, et 43 pour cent des répondants dans un sondage ont déclaré qu’ils pensaient qu’une guerre civile pourrait être probable au cours de la prochaine décennie.

Ces préoccupations préparent le terrain pour des élections cruciales de mi-mandat.

À peu près 200 républicains se présenter aux élections sur le ticket de novembre maintiennent le mensonge selon lequel les élections de 2020 ont été volées. Certaines de ces élections détermineront des postes importants qui pourraient avoir le pouvoir de peser sur les élections futures.

Le représentant de l’État de l’Arizona, Mark Finchem, est l’un des nombreux candidats républicains qui ont soutenu le mouvement “Stop the Steal”, affirmant que le résultat des élections de 2020 était frauduleux. (Rachel Mummey/Reuters)

Bien que l’ancien président Donald Trump n’ait pas annoncé s’il se représentera en 2024, il reste le chef officieux du parti républicain, approuvant des candidats et organisant des rassemblements, dont la plupart remettent en question ou réfutent les résultats de 2020.

Le président Joe Biden, qui a hésité à se prononcer sur la question, a prononcé un discours inhabituellement combatif au début du mois, appel Trump et certains républicains “un extrémisme qui menace les fondements mêmes de notre République”. Il a ensuite imploré les Américains de “voter, voter, voter”.

La situation est désastreuse, disent les experts, notant qu’elle tarde également à venir.

“Il y a un grand passage dans [Ernest] d’Hemingway Le soleil se lève aussi où l’on demande à une personne : “Comment avez-vous fait faillite ?”, a déclaré Laurent Lessigprofesseur à la Harvard Law School de Cambridge, Mass.

“La réponse est, lentement au début, puis tout à la fois, et je pense que c’est une description de l’endroit où nous en sommes avec cette démocratie.”

“Aussi mauvais que ça puisse”

Lessig met en garde contre les menaces qui pèsent sur la démocratie américaine depuis des années. Il s’est même présenté brièvement à l’élection présidentielle de 2016 sur un message de fixer le système électoral du pays.

Lessig a déclaré qu’il y avait eu une érosion de la prémisse des États-Unis en tant que démocratie représentative. Le gerrymandering, les restrictions de vote, l’argent en politique et les changements dans l’utilisation de l’obstruction systématique ont contribué à ouvrir la voie, a-t-il déclaré.

En utilisant le obstructionpar exemple, qui exige une majorité qualifiée de 60 voix, les républicains du Sénat ont bloqué une législation potentiellement historique qui aurait renforcé les droits de vote.

Des manifestants se rassemblent devant un bâtiment fédéral à San Diego pour protester contre ce qu’ils prétendent être la suppression des électeurs républicains le 5 avril 2021. (Mike Blake/Reuters)

Ce type d’inégalité politique menace la démocratie, a déclaré Lessig. Mais combiné à des médias polarisés et à des appels à annuler les élections de 2020, il qualifie le paysage actuel de “aussi mauvais que possible”.

Sécession, insurrection

Bien que certains Américains craignent que le pays ne se dirige vers une autre guerre civile, les experts s’empressent de souligner que le paysage est très différent de celui qui a précédé la guerre civile américaine, qui a duré de 1861 à 1865.

Pour commencer, disent-ils, il n’y a pas de division géographique claire.

“Il s’agit en fait d’un clivage rural-urbain, ce qui rend le tableau un peu plus mitigé”, a déclaré Deva Woodlyprofesseur agrégé de politique à la New School de New York.

Deva Woodly, professeur agrégé de politique à la New School for Social Research, dit qu’il y a maintenant un fossé clair autour de la “vision fondamentale” des gens sur ce qu’est et devrait être l’Amérique. (Soumis par Deva Woodly)

“Mais quoi qu’il en soit, vous avez une sorte de séparation en termes de croyances des gens, une vision fondamentale de ce à quoi l’Amérique est et devrait ressembler. Quel genre de valeurs fondamentales sur lesquelles la nation est construite devrait être, et ce qu’elles ne devraient pas être. “

Cette séparation n’est pas sans rappeler ce qui s’est passé dans les années 1850 et la période qui a précédé la guerre civile.

Jason Opaleun historien américain de l’Université McGill de Montréal, voit une tendance alarmante à qualifier la situation actuelle de guerre, qu’il qualifie de “profondément effrayante”.

“Cela a un écho clair dans les années 1850”, a-t-il déclaré. “Vous avez normalement vu cela dans le sud, mais parfois aussi dans le nord. Certainement avec certains habitants du Nord, disant que c’est fondamentalement la guerre, et que nos adversaires ne sont pas des compatriotes américains ou des concitoyens avec lesquels nous avons des désaccords. Ce sont des ennemis. “

Lessig souligne une presse divisée dans la période d’avant-guerre, ce qui a conduit les nordistes et les sudistes à lire des journaux qui présentaient des visions différentes de la réalité.

“Comme ces points de vue ne se sont jamais rencontrés, ces deux segments de l’Amérique pourraient se lancer dans une guerre dont aucun des deux ne s’attendait à ce qu’elle soit le conflit catastrophique qu’elle était”, a déclaré Lessig.

Omar El Akkadjournaliste et auteur du roman de 2017, Guerre américainequi imagine une deuxième guerre civile dans un avenir proche, note que certaines idées du conflit ne se sont jamais vraiment éloignées.

L’ancien journaliste du Globe and Mail, Omar El Akkad, a écrit sur la fracture en Amérique et la montée au pouvoir de Donald Trump. Son roman de 2017, American War, imagine à quoi pourrait ressembler une seconde guerre civile, qui se déroulera dans un avenir proche. (Michael Lionstar/McClelland & Stewart)

Il se souvient avoir vu un panneau d’affichage près de la frontière entre la Floride et la Géorgie qui disait simplement “Sécession”.

Le panneau d’affichage est un exemple de la façon dont les idéologies favorisant la désintégration du pays sont autorisées à persister, a déclaré El Akkad, de la sécession à l’insurrection.

Certains républicains, par exemple, minimisent désormais l’importance de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain, qui a fait quatre morts dans la foule ce jour-là. On a même par rapport à une “visite touristique normale”.

Et parmi les 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer Trump pour l’attaque, seuls deux apparaîtra sur le billet de novembre.

Sur les 10 républicains qui ont voté pour destituer l’ancien président Donald Trump, seuls deux ont une chance de revenir au Congrès : le représentant Dan Newhouse, photographié ici, et le représentant David Valadao. (Alex Wong/Getty Images)

“Tout ce qui se passe en termes de violence physique sera toujours étayé par une idéologie”, a déclaré El Akkad.

“L’une des choses les plus terrifiantes à propos des États-Unis, pas seulement aujourd’hui, mais pendant une grande partie de leur histoire, est l’idée que l’idéologie ruineuse est autorisée à survivre parce qu’elle est considérée d’une manière ou d’une autre comme sacrée.”

Points tournants

Quant à ce que l’avenir réserve aux États-Unis sans changement structurel radical, El Akkad prédit un déclin lent mais régulier, car les Américains sont obligés de vivre avec des choses qui semblaient auparavant impensables. Il cite comme exemple les fusillades dans les écoles, dont la menace est rapidement devenue partie intégrante de la vie américaine.

Lessig a déclaré qu’il s’agissait d’un moment décisif dans l’histoire de la nation.

“Je pense que les quatre prochaines années détermineront si, dans 50 ans, les gens considéreront cela comme un mauvais moment de l’histoire américaine, comme vous pourriez le faire. [have] considérait la guerre de Sécession comme un mauvais moment de l’histoire américaine », a déclaré Lessig.

“Ou regardez-le comme le moment où la démocratie américaine a péri.”

Lessig a déclaré qu’il craignait une situation où les résultats des élections seraient annulés par les législatures des États ou les secrétaires d’État dans des États swing fortement gerrymanders en raison d’allégations de fraude non fondées.

“Si ces techniques sont déployées en 2024 pour renverser les résultats démocratiques, il est facile de voir comment cela se transforme en violence d’une manière que nous n’avons pas de mécanisme clair pour atténuer”, a déclaré Lessig.

Lawrence Lessig se bat pour une réforme démocratique depuis 15 ans. En 2016, il s’est présenté brièvement à l’élection présidentielle américaine sur un message de réparation du système électoral américain. (Jessica Scranton)

Woodly pense que le ton du XXIe siècle américain sera donné au cours de la prochaine décennie, en fonction de la façon dont les gens s’organisent.

“Et donc la question est, les gens seront-ils organisés pour réaliser et s’organiseront-ils pour parvenir à une démocratie multiraciale plus équitable au 21e siècle?” dit Woodly. “Ou les gens seront-ils organisés pour parvenir à une dystopie autocratique, fasciste et ultra-capitaliste ? L’une ou l’autre de ces choses peut arriver.

“Je dirai que je ne pense pas que nous atterrirons sur un terrain d’entente. Je pense que les choses vont soit s’améliorer, soit empirer.”

Quant à Opal, il prévient qu’il est dans l’intérêt de tous, y compris des Canadiens, de protéger les institutions démocratiques.

“Vous devez travailler à la vie démocratique”, a déclaré Opal. “Vous devez le considérer comme un mode de vie difficile à préserver et difficile à améliorer, mais cela doit être fait. Parce que quand ça va aussi mal qu’aux États-Unis, c’est vraiment difficile de revenir de.

“La meilleure façon d’éviter ce problème est de ne pas y arriver.”

Cet épisode a été produit par Melissa Gismondi. Il fait partie de notre série, The New World Disorder.