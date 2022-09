La démocrate Yup’ik Mary Peltola bat Sarah Palin lors d’une élection spéciale en Alaska

La démocrate Mary Peltola a remporté mercredi l’élection spéciale pour le seul siège de l’Alaska à la Chambre des États-Unis, battant un champ qui comprenait la républicaine Sarah Palin, qui cherchait un retour politique dans l’État où elle était autrefois gouverneur.

Peltola, qui est Yup’ik, deviendra la première femme amérindienne à représenter l’Alaska à la Chambre. Elle est également la première femme à occuper le siège.

Peltola servira les mois restants du mandat de feu le représentant républicain américain Don Young. Young a occupé le siège pendant 49 ans avant sa mort en mars.

La victoire de Peltola, à venir lors de la première élection de vote par choix à l’échelle de l’État de l’Alaska, est une aubaine pour les démocrates, en particulier grâce à des performances meilleures que prévu lors d’élections spéciales dans tout le pays cette année après l’annulation par la Cour suprême des États-Unis de Roe v. Wade. Elle sera la première démocrate à occuper le siège depuis feu le représentant américain Nick Begich, qui cherchait à être réélu en 1972 lorsque son avion a disparu. Begich a ensuite été déclaré mort et Young en 1973 a été élu au siège.

Peltola a couru en tant que bâtisseur de coalition tandis que ses deux adversaires républicains – le petit-fils de Palin et Begich, également nommé Nick Begich – se sont parfois poursuivis. Palin s’est également élevé contre le système de vote classé, qui a été institué par les électeurs de l’Alaska.

L’ancienne gouverneure de l’Alaska, Sarah Palin, tentait de faire un retour politique 14 ans après être devenue célèbre en tant que colistière de John McCain lors de l’élection présidentielle de 2008. (LM Otero/Associated Press)

Les critiques ont remis en question l’engagement de Palin

Les résultats sont intervenus 15 jours après les élections du 16 août, conformément au délai imparti aux responsables des élections des États pour recevoir les bulletins de vote par correspondance envoyés de l’extérieur des États-Unis. . Peltola était en tête avant les rondes de tabulation.

Les résultats de mercredi ont été une déception pour Palin, qui cherchait à faire un retour politique 14 ans après avoir été propulsée sur la scène nationale lorsque John McCain l’a choisie pour être sa colistière à l’élection présidentielle de 2008. Dans sa course pour le siège de la Chambre, elle a eu une large reconnaissance de nom et a gagné l’approbation de l’ancien président Donald Trump.

Mais les critiques ont remis en question son engagement envers l’Alaska, citant sa décision de démissionner de son poste de gouverneur en juillet 2009, à mi-chemin de son mandat. Palin est devenu un commentateur conservateur à la télévision et est apparu dans des programmes de télé-réalité, entre autres activités.

La défaite de Palin aux élections spéciales ne signifie pas nécessairement qu’elle a perdu sa chance pour le siège de la Chambre des États-Unis. Avec Peltola et Begich, elle fait partie des candidats en lice pour un mandat complet de deux ans qui sera décidé lors des élections générales de novembre.

Palin a insisté sur le fait que son engagement envers l’Alaska n’a jamais faibli et a déclaré avant l’élection spéciale qu’elle s’était “inscrite pour le long terme”.

Peltola, une ancienne législatrice de l’État qui a récemment travaillé pour une commission dont l’objectif est de reconstituer les ressources en saumon de la rivière Kuskokwim, s’est présentée comme une Alaskaienne “régulière”. “Je ne suis pas millionnaire. Je ne suis pas une célébrité internationale”, a-t-elle déclaré.

Nick Begich, un candidat républicain, était en lice pour le siège que son grand-père occupait autrefois en tant que démocrate. (Mark Thiessen/Associated Press)

Peltola a défendu le droit à l’avortement et la sécurité alimentaire

Peltola a déclaré qu’elle espérait que le nouveau système permettrait à des candidats plus modérés d’être élus.

“J’espère vraiment que les électeurs auront l’impression de pouvoir voter avec leur cœur et ne se sentiront pas obligés de voter pour le candidat qu’ils pensent être le plus” viable “”, a déclaré Peltola avant les élections spéciales. “Et j’espère que nous éviterons les candidats et les politiciens vraiment extrêmes.”

Au cours de la campagne, elle a souligné son soutien au droit à l’avortement et a déclaré qu’elle souhaitait élever les problèmes de productivité des océans et de sécurité alimentaire. Peltola a déclaré qu’elle avait reçu un coup de pouce après la primaire spéciale de juin lorsqu’elle avait obtenu l’approbation des démocrates et des indépendants qui avaient participé à la course. Elle a dit qu’elle croyait que son message positif avait également trouvé un écho auprès des électeurs.

“Cela a été très attrayant pour beaucoup de gens d’avoir un message de travail ensemble et de positivité et de soutien mutuel et d’unité et en tant qu’Américains, aucun de nous n’est l’ennemi l’un de l’autre”, a-t-elle déclaré. “C’est juste un message que les gens ont vraiment besoin d’entendre en ce moment.”

Peltola, qui est Yup’ik, deviendra la première femme amérindienne à représenter l’Alaska à la Chambre. (Becky Bohrer/Associated Press)

Vote classé

Les électeurs de l’Alaska en 2020 ont approuvé un processus électoral qui a remplacé les primaires des partis par des primaires ouvertes. Dans le nouveau système, le vote préférentiel est utilisé lors des élections générales.

Dans le cadre du vote préférentiel, les bulletins de vote sont comptés en tours. Un candidat peut l’emporter avec plus de 50 % des voix au premier tour. Si personne n’atteint ce seuil, le candidat avec le moins de votes est éliminé. Les électeurs qui ont choisi ce candidat comme premier choix voient leurs votes compter pour leur prochain choix. Les tours se poursuivent jusqu’à ce qu’il reste deux candidats, et celui qui a le plus de votes gagne.

En Alaska, les électeurs ont soutenu pour la dernière fois un démocrate à la présidence en 1964. Mais l’État a également l’habitude de récompenser les candidats avec une séquence indépendante. L’État compte plus d’électeurs inscrits non affiliés que de républicains ou de démocrates inscrits réunis.