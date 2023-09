La démocrate vétéran Nancy Pelosi briguera un autre mandat au Congrès américain

Nancy Pelosi, la puissante démocrate californienne et ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, a déclaré qu’elle avait l’intention de briguer un autre mandat au Congrès l’année prochaine.

Pelosi, 83 ans, a annoncé vendredi son projet de réélection, devant les alliés travaillistes du district de San Francisco qu’elle représente depuis plus de 35 ans.

« Maintenant plus que jamais, notre ville a besoin de nous pour faire progresser les valeurs de San Francisco et poursuivre notre redressement », a déclaré Pelosi. a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux.

» « Notre pays a besoin de l’Amérique pour montrer au monde que notre drapeau est toujours là, avec la liberté et la justice pour TOUS. C’est pourquoi je me présente à la réélection – et je demande respectueusement votre vote. »

Plus de 35 ans au Congrès

Si elle réussit sa réélection en 2024, cela marquerait la 20e victoire consécutive de Pelosi – un décompte qui inclut l’élection spéciale qui l’a amenée au Congrès en 1987 et les 18 tentatives de réélection réussies qui ont suivi.

Pelosi est entrée dans l’histoire en devenant la première femme présidente en 2007, et en 2019, elle a repris le marteau de présidente.

Elle a dirigé le Parti démocrate à travers des réalisations législatives substantielles, notamment l’adoption de la loi sur les soins abordables, ainsi que dans des périodes de turbulences, avec deux destitutions de l’ancien président américain Donald Trump.

Cette annonce met fin à toute rumeur de retraite pour Pelosi, qui, avec le titre honorifique de président émérite, reste un leader influent, une figure centrale du parti et un collecteur de fonds majeur pour les démocrates.