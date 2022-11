La démocrate Lauren Underwood est réélue à la Chambre des États-Unis dans le 14e district du Congrès de l’Illinois: AP – Shaw Local

La démocrate Lauren Underwood de Naperville a été réélue à la Chambre des États-Unis dans le 14e district du Congrès de l’Illinois, selon l’Associated Press.

Avec 93% des bulletins de vote dans la course au siège du 14e district de l’Illinois comptés, les résultats non officiels ont montré à Underwood le principal challenger républicain Scott Gryder d’Oswego 124 628 voix, soit environ 54%, à 107 247, ou 46%.

Underwood et Gryder étaient opposés sur pratiquement toutes les questions clés.

Le contrôle des armes à feu était une ligne de démarcation particulière. Alors que Underwood a soutenu la promulgation de nouvelles restrictions, Gryder – président du conseil du comté de Kendall – a déclaré que les lois existantes devaient être mieux appliquées plutôt que d’en créer de nouvelles.

En ce qui concerne l’avortement, Underwood a qualifié de “tragédie” la récente décision de la Cour suprême annulant la décision historique Roe c. Wade et ses protections du droit à l’avortement. Gryder, d’autre part, a qualifié la position d’Underwood d'”extrême” et a déclaré qu’il soutiendrait une interdiction fédérale de l’avortement.

Underwood a été une collecte de fonds beaucoup plus réussie que Gryder. Jusqu’à la mi-octobre, l’équipe Underwood avait récolté environ 6,5 millions de dollars pour les publicités télévisées et autres dépenses de campagne. Le total de Gryder était bien inférieur à 1 million de dollars.

Le nouveau 14e district englobe des parties des comtés de Kane, Will, DeKalb, Kendall, LaSalle, Bureau et Putnam.

Russel Lissau du Daily Herald y a contribué.

