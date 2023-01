La démocrate Katie Hobbs prendra ses fonctions de gouverneure de l’Arizona

PHOENIX (AP) – Katie Hobbs prête serment lundi pour devenir le 24e gouverneur de l’Arizona et le premier démocrate à occuper ce poste depuis 2009.

Le pouvoir sera transféré lors d’une cérémonie privée au Capitole de l’État alors que Hobbs succède officiellement au républicain Doug Ducey. Une inauguration publique pour Hobbs et d’autres prenant des bureaux à l’échelle de l’État est prévue jeudi.

Hobbs est le secrétaire d’État sortant et était auparavant un législateur d’État qui est devenu le meilleur démocrate du Sénat. En tant que gouverneure, elle devra travailler avec une Chambre et un Sénat étroitement contrôlés par les républicains. La nouvelle législature se réunit pour la première fois la semaine prochaine.

Hobbs prend le contrôle d’un État avec une économie forte et une situation financière solide, avec un important excédent budgétaire prévu pour le prochain exercice.

Mais il y a des vents contraires à l’horizon. Phoenix a certains des niveaux d’inflation les plus élevés du pays et les coûts du logement ont grimpé en flèche alors que la croissance démographique rapide a dépassé la construction de maisons, démentant la réputation d’abordabilité de l’État. Et l’approvisionnement en eau est limité par la sécheresse.

Hobbs a battu de justesse le républicain Kari Lake, un ancien présentateur de télévision soutenu par l’ancien président Donald Trump. Elle a enthousiasmé les conservateurs avec son soutien indéfectible à Trump, y compris ses mensonges sur les élections de 2020, et sa vive critique des mandats de masque et des fermetures d’entreprises en raison de la pandémie de COVID-19. Mais elle a eu du mal à se connecter avec l’électorat général de l’Arizona, qui a à plusieurs reprises évité les républicains étroitement alignés sur Trump depuis les mi-mandats de 2018.

Hobbs sera la cinquième femme à être gouverneur de l’Arizona. Le dernier gouverneur démocrate était Janet Napolitano, qui a démissionné en janvier 2009 pour être secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis sous le président Barack Obama. Elle a été remplacée par le gouverneur républicain Jan Brewer.

La Constitution de l’Arizona stipule que les officiers d’État prennent leur poste le premier lundi de janvier. Alors que Hobbs prendra ses fonctions dans les délais prévus, la cérémonie publique a été retardée car lundi est le jour férié du Nouvel An.

Les démocrates Adrian Fontes en tant que secrétaire d’État et Kris Mayes en tant que procureur général ont également officiellement pris leurs fonctions lundi, qui ont tous deux vaincu les républicains soutenus par Trump qui ont refusé de concéder et ont contesté en vain leurs pertes devant les tribunaux. La victoire de 280 voix de Mayes était l’une des courses les plus proches de l’histoire de l’Arizona.

Kimberly Yee sera assermentée pour son deuxième mandat en tant que trésorière de l’État et Tom Horne en tant que surintendant de l’instruction publique, un rôle qu’il a occupé pendant deux mandats à partir de 2003. Yee et Horne sont tous deux républicains.

Jonathan J. Cooper, Associated Press