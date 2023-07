La démocrate défie la représentante Van Orden sur le champ de bataille du Wisconsin alors que son parti cherche à renverser la Chambre

MADISON, Wisconsin (AP) – La démocrate Rebecca Cooke, ancienne propriétaire de petite entreprise et ancienne membre du conseil de développement économique de l’État, a annoncé sa candidature au Congrès lundi dans un champ de bataille que les républicains du district de l’ouest du Wisconsin ont renversé la dernière fois.

Cooke, 35 ans, cherche à affronter le représentant pour la première fois Derrick Van Orden, un allié fidèle de l’ancien président Donald Trump. Les démocrates visent le siège dans leur effort pour reprendre le contrôle de la Chambre des États-Unis en 2024.

« Nos communautés rurales sont confrontées à des défis uniques », a déclaré Cooke, qui a grandi dans une ferme laitière, dans un communiqué annonçant sa candidature. « Il est clair que Washington ne travaille pas pour nous, et Derrick Van Orden fait partie du problème. »

Cooke a terminé deuxième de la primaire de 2022 devant le sénateur Brad Pfaff, qui a ensuite été battu par Van Orden. Pfaff, parmi d’autres démocrates, pourrait également réessayer pour le siège, que le démocrate Ron Kind a occupé pendant plus de 24 ans avant de prendre sa retraite en 2022. Pfaff a battu Cooke d’environ 8 points la dernière fois.

Le porte-parole du Comité national républicain du Congrès, Chris Gustafson, a qualifié Cooke de militante « extrême » qui « s’essayait à nouveau de perdre une candidature à un poste ».

Cooke, dans une vidéo d’annonce, a déclaré que Van Orden était l’extrémiste. Elle a cité son soutien à la Cour suprême des États-Unis annulant Roe v. Wade, une décision qui criminalisait l’avortement dans le Wisconsin, et pour sa participation au rassemblement du 6 janvier 2021 avant l’émeute au Capitole.

Cooke a déclaré qu’elle pouvait gagner en ciblant les démocrates ruraux.

Cooke, qui est originaire d’Eau Claire à l’extrémité ouest du district, est la première démocrate du Wisconsin à annoncer une course au Congrès pour 2024. Elle parcourt le district depuis l’année dernière en prévision d’une autre course.

Cooke serait la première femme à représenter le 3e district du Congrès, qui longe la frontière du Wisconsin avec le Minnesota, l’Iowa et l’Illinois et comprend les villes d’Eau Claire, La Crosse et Stevens Point.

Le district a été à tendance républicaine, mais les démocrates espèrent que ses limites seront redessinées après que la Cour suprême du Wisconsin sera passée au contrôle libéral majoritaire le mois prochain. Un procès contestant les lignes tracées par les républicains pour les districts du Congrès et législatifs devrait être déposé dès le mois d’août.

Cooke a été propriétaire de la boutique Red’s Mercantile pendant sept ans avant de la fermer après sa perte principale en 2022. Elle a également fondé la Red Letter Grant en 2016, une organisation à but non lucratif qui soutient les femmes entrepreneures, et a précédemment siégé au conseil d’administration de la Wisconsin Economic Development Corporation, nommé par le gouvernement démocrate .Tony Evers.

Scott Bauer, l’Associated Press