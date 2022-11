La démocrate Balint sera la 1ère femme du Vermont au Congrès

La démocrate Becca Balint a remporté la course pour le seul siège du Vermont à la Chambre des États-Unis, devenant la première femme et la première personne ouvertement homosexuelle à représenter l’État au Congrès.

Balint, président du Sénat de l’État du Vermont et ancien enseignant de collège, a battu l’autre candidat majeur du parti, Liam Madden, un indépendant qui a remporté la primaire républicaine. Trois indépendants et un candidat libertaire étaient également en course.

La rare ouverture de la délégation de trois membres du Congrès du Vermont s’est produite après que le sénateur américain de longue date Patrick Leahy, un démocrate, a annoncé en novembre dernier qu’il ne chercherait pas à être réélu. Le représentant démocrate américain Peter Welch s’est présenté pour le siège de Leahy, ouvrant le seul siège du Vermont à la Chambre des États-Unis.

Alors que le Vermont est souvent considéré comme l’un des États les plus libéraux du pays, avec un pourcentage de femmes supérieur à la moyenne siégeant à l’Assemblée législative de l’État, il est récemment devenu le seul État à n’avoir jamais envoyé de femme au Congrès.

Lors de la primaire démocrate, Balint a battu la lieutenante-gouverneure Molly Gray, une candidate plus centriste soutenue par l’establishment démocrate de l’État, notamment Leahy et les anciens gouverneurs Howard Dean et Madeleine Kunin. Balint a obtenu le soutien de l’aile progressiste du parti, y compris le sénateur américain indépendant Bernie Sanders.

La femme de 54 ans de Brattleboro a servi quatre mandats au Sénat du Vermont, y compris en tant que chef de la majorité de 2017 à 2020. Ancienne professeur d’histoire et d’études sociales, elle a été élue présidente du Sénat de l’État en 2021, devenant la première femme et la première ouvertement homosexuel pour jouer ce rôle.

Balint a déclaré qu’elle voulait faire “un très bon travail au nom de tous les Vermontois” et s’assurer qu’ils sentent qu’ils peuvent la contacter facilement et avoir un bureau “qui travaille dur en leur nom”.

Elle a appris la capacité d’écouter en profondeur en tant qu’enseignante, a-t-elle déclaré, et l’emmènera à Washington pour essayer de trouver un terrain d’entente à un moment où elle pense que la démocratie est en jeu. Balint veut protéger les droits des électeurs et s’inquiète de la Cour suprême des États-Unis et de ce qu’elle appelle son manque de transparence. Elle aimerait voir des limites de mandat pour la cour et pour les juges fédéraux, ainsi que pour les membres du Congrès.

Balint espérait également que sa campagne inciterait davantage de jeunes et de personnes d’horizons divers à se présenter aux élections, “qu’il s’agisse de jeunes LGBTQ, de personnes de couleur, de personnes issues de la classe ouvrière qui n’auraient jamais imaginé pouvoir se présenter aux élections. ”

Lisa Rathke, l’Associated Press