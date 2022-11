La démocrate Andrea Salinas remporte le siège de la Chambre des États-Unis dans le 6e de l’Oregon

PORTLAND, Oregon (AP) – La démocrate Andrea Salinas a remporté le siège de la Chambre des États-Unis dans le 6e district nouvellement créé de l’Oregon.

Le représentant de l’État et ancien membre du Congrès a battu le républicain Mike Erickson, un homme d’affaires.

Salinas était l’une des deux candidates à devenir la première membre du Congrès latina de l’Oregon, avec la républicaine Lori Chavez-DeRemer dans le 5e district, qui a également remporté sa course.

Un boom démographique a fait de l’Oregon l’un des six États à obtenir un siège à la Chambre après le recensement de 2020. La population de l’État a bondi de plus de 10 % au cours de la dernière décennie pour atteindre plus de 4,2 millions d’habitants, ce qui lui a donné un nouveau district du Congrès pour la première fois en 40 ans.

Les titulaires démocrates ont conservé les 1er, 3e et 4e districts du Congrès de l’Oregon et le GOP détient le 2e district tentaculaire de l’Oregon.

Le 6e nouvellement créé comprend des parties de la banlieue sud de Portland, ainsi que la capitale de l’État, Salem, et des zones plus rurales. Les électeurs indépendants sont plus nombreux que les démocrates et les républicains inscrits dans le district.

Les démocrates, qui détiennent un avantage en matière d’inscription électorale dans le district par rapport aux républicains, ont été stimulés par la question de l’avortement.

Salinas, qui s’est décrite sur son site Web de campagne comme une “championne sans vergogne de l’accès à l’avortement”, a attaqué Erickson sur sa position anti-avortement.

La question de l’avortement s’est avérée délicate pour Erickson, qui a été harcelé par des reportages médiatiques antérieurs de 2008 dans lesquels une femme qu’il a utilisée à ce jour alléguait qu’il lui avait donné de l’argent pour un avortement en 2001. Les reportages ont nui à sa deuxième campagne pour la Chambre cette année-là. , qu’il a perdu face au démocrate Kurt Schrader.

Erickson a déclaré qu’il avait donné à la femme 300 $ pour ce qu’il croyait être une aide médicale et a déclaré à l’Associated Press dans une interview préélectorale qu’il n’avait “jamais demandé à quiconque de se faire avorter”.

Le GOP a capitalisé sur une inflation obstinément élevée, la criminalité et le mécontentement à l’égard du parti au pouvoir – et cette concentration en a fait une course plus serrée que prévu par de nombreux démocrates.

Gillian Flaccus, Associated Press