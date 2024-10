La démo Ys X : Nordics est désormais disponible en occident

Une démo pour Ys X : Nordiques est maintenant disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Changeret PC via Vapeura annoncé l’éditeur NIS America.

La démo permettra aux utilisateurs de jouer depuis le prologue jusqu’au troisième chapitre du jeu. Les données de sauvegarde de la démo peuvent être transférées vers la version complète lors de son lancement.

Ys X : Nordiques est attendu sur PlayStation 5, PlayStation 4, Switch et PC via Vapeur, Boutique de jeux épiqueset GOG le 25 octobre dans l’ouest. Il est déjà disponible au Japon et en Asie.

Regardez une nouvelle bande-annonce ci-dessous.