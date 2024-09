La démo à durée limitée d’AI LIMIT sera lancée le 14 octobre

L’éditeur CE-Asia et le développeur SenseGames publieront une démo à durée limitée pour l’action RPG LIMITE DE L’IA depuis 14 octobre à 10h00 PT / 13h00 HE à 21 octobre à 10h00 PT / 13h00 HEont annoncé les entreprises.

La démo, disponible dans le cadre du Steam Next Fest : édition d’octobre 2024, présentera l’intégralité du premier niveau du jeu, « Sewer Town Southwest », qui prendra environ deux heures. Le gameplay comprend des combats d’ennemis, d’élites et de boss, et le niveau fournira un champ de bataille permettant aux joueurs d’apprendre à maîtriser les sorts et les cadres de sorts, et à découvrir des armes et d’autres équipements.

Les utilisateurs qui termineront le niveau recevront une récompense spéciale sous la forme d’un niveau supplémentaire secret à débloquer comprenant un nouveau boss et un nouveau système de combat non présentés dans la démo « Sewer Town Southwest ».

LIMITE DE L’IA est attendu sur PlayStation 5 et PC via Vapeur en 2024.