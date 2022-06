La démission du président de la Brookings Institution, John Allen, a expliqué

Peu d’instituts de recherche à Washington inspirent autant de respect que la Brookings Institution. C’est là qu’un chef d’État en visite peut donner une conférence, où un responsable de l’administration peut déployer une nouvelle idée politique et où d’anciens dirigeants américains détiennent des bourses prestigieuses. Plus de 20 des experts du groupe de réflexion ont ensuite servi dans l’administration Biden.

Et pourtant, le week-end, Le président de Brookings, John Allen, a démissionné après qu’une enquête fédérale sur son prétendu travail de lobbying non enregistré pour un pays étranger soit devenue publique.

Pour les observateurs de Washington, ce fut une chute stupéfiante. Allen avait longtemps porté un air d’impartialité et de service public. Après une carrière de près de quatre décennies dans les Marines, il a pris sa retraite en tant que général quatre étoiles en 2013 et a rejoint Brookings en tant que boursier. En 2014, le président Barack Obama l’a nommé envoyé spécial du département d’État pour la coalition mondiale contre l’État islamique.

En 2017, Allen était à nouveau un citoyen privé et travaillait chez Brookings. Selon un dossier du tribunal de district américain rendu public la semaine dernière, il aurait également fait pression sur les hauts responsables de l’administration du président Donald Trump au nom du Qatar. Il ne s’est pas enregistré comme lobbyiste étranger comme l’exige la Loi sur l’enregistrement des agents étrangers. Le porte-parole Beau Phillips a nié qu’Allen ait jamais travaillé comme agent du gouvernement qatari. « Gén. Allen a activement et volontairement coopéré avec toutes les enquêtes du gouvernement américain liées à cette affaire », a déclaré Phillips dans un communiqué écrit.

Si les allégations du FBI sont correctes, la conduite d’Allen a dépassé les limites – légales. Mais cela n’était possible que dans un monde où des connexions similaires, bien que moins explicitement transactionnelles, sont normalisées.

Le scandale entourant la démission d’Allen révèle à quel point les intérêts étrangers et commerciaux jouent un rôle plus important dans la production d’idées politiques que nous avons tendance à le réaliser, et à quel point les groupes de réflexion de la capitale sont relativement peu examinés malgré leur influence démesurée dans l’élaboration des politiques.

Ce que nous savons de l’enquête sur le prétendu lobbying non enregistré d’Allen

La semaine dernière, l’Associated Press a rendu compte d’un dossier judiciaire qui a rendu public un incident d’il y a cinq ans : le FBI enquête sur Allen pour avoir prétendument fait pression sur l’administration Trump et le Congrès au nom du Qatar. Le dossier judiciaire semble avoir été accidentellement mis en ligne, et le New York Times l’a ensuite publié dans son intégralité. Les allégations sont explosives. « Comme demandé par les responsables du gouvernement qatari, Allen a correspondu, rencontré et fait pression avec succès sur les responsables de l’exécutif américain aux États-Unis pour qu’ils publient les déclarations publiques demandées par le Qatar », selon les documents déposés.

Le travail potentiellement illégal d’Allen s’est produit peu de temps après que Trump ait effectué son premier voyage à l’étranger en Arabie saoudite. Galvanisé par Trump, le royaume s’est allié aux Émirats arabes unis et à d’autres partenaires arabes en juin 2017 pour bloquer le pays voisin du Qatar. Les États-Unis travaillent en étroite collaboration avec les États du Golfe (bien qu’aucun d’entre eux ne soit des démocraties), et la querelle en a fait un exercice d’équilibre délicat pour les décideurs américains. L’embargo du Qatar est devenu particulièrement sensible étant donné que le petit pays riche abrite une base militaire américaine.

Le dossier judiciaire allègue qu’Allen a été sollicité par deux représentants non enregistrés du Qatar – un dirigeant d’entreprise nommé Imaad Zuberi et un ancien ambassadeur américain aux Émirats arabes unis, Richard Olson – pour plaider en faveur du Qatar. (Olson a utilisé l’adresse e-mail [email protected], une référence au miteux Rick’s Cafe dans le film Casablanca et le code de l’aéroport de Dubaï, auraient pu être un indice que personne ne devrait être choqué que quelque chose n’allait pas.)

Lorsque le conseiller à la sécurité nationale de Trump, HR McMaster, a pris la parole lors d’un événement à Brookings, selon les documents du tribunal, Allen a parlé à McMaster du Qatar dans la salle de détention, puis a suivi via son adresse e-mail Brookings, apparemment sans divulguer une relation financière qu’il entretenait avec des agents qatariens. Allen a été transporté par avion au Qatar pour rencontrer l’émir et les hauts fonctionnaires du pays. Pour le travail, Allen a reçu des «frais de parole» de 20 000 $, bien qu’aucun discours n’ait été prononcé, et la perspective d’une rémunération à long terme. Cela s’est apparemment produit avant qu’il ne devienne président de l’institution en novembre 2017.

Les documents judiciaires indiquent qu’Allen a sciemment dissimulé des informations aux enquêteurs fédéraux sur la nature de sa relation avec le Qatar et n’a pas partagé les e-mails demandés avec le FBI, y compris celui concernant les honoraires du conférencier. Il a également cherché à faire avancer les intérêts de deux sociétés dont il était membre du conseil d’administration – la société d’intelligence artificielle SparkCognition basée au Texas et le fabricant de logiciels israélien Fifth Dimension – en leur présentant des activités potentielles au Qatar.

Son porte-parole a déclaré dans un communiqué : « Le général Allen a pris ces mesures parce qu’il pensait qu’il était dans l’intérêt de l’armée et du gouvernement américains d’aider à éviter qu’une guerre n’éclate dans une région où des milliers de soldats américains sont potentiellement en danger.

« L’intégrité et l’objectivité de la bourse de Brookings constituent les principaux atouts de l’institution, et Brookings cherche à maintenir des normes éthiques élevées dans toutes ses opérations », ont écrit les coprésidents de son conseil d’administration, Glenn Hutchins et Suzanne Nora Johnson, dans un e-mail au personnel. « Nos politiques sur l’indépendance et l’intégrité de la recherche reflètent ces valeurs. »

Dimanche, Allen a démissionné du groupe de réflexion, disant dans sa lettre de démission que c’était « le mieux pour toutes les personnes concernées en ce moment ».

Les groupes de réflexion ont une grande stature et méritent un examen plus minutieux

Il y a de nombreuses dynamiques dans l’histoire d’Allen. Politico a souligné la nature routinière des vieux généraux qui se vendent, Eli Clifton et Ben Freeman du Quincy Institute ont mis en lumière le rôle du financement étranger dans les groupes de réflexion de Washington, et le journaliste Mattathias Schwartz a déjà enquêté sur le bagman Zuberi, qui a affirmé à un moment donné qu’il travaillait pour la CIA.

Une question centrale est de savoir si ce scandale incitera à une prise en compte plus large de la manière dont les idées politiques sont générées dans la capitale nationale.

Les think tanks de Washington détiennent une sorte d’autorité implicite. Ce sont des universitaires sans étudiants ni salles de classe, et ils informent régulièrement les décideurs politiques. Un rapport annuel de 2017 indique: «Les universitaires de Brookings ont des interactions régulières et directes avec les décideurs et les membres du personnel de la Maison Blanche dans les domaines de responsabilité régionaux et fonctionnels.»

Les experts des groupes de réflexion sont cités à la télévision, à la radio et sur les sites d’information, y compris Vox. Il y a une bonne raison à cela : au mieux, les groupes de réflexion traduisent des recherches complexes en idées politiques exploitables. Ils fournissent une expertise sur les dernières nouvelles ou les tendances mondiales qui est accessible à un large public.

Les groupes de réflexion représentent un aspect quelque peu unique de la façon dont la politique est élaborée à Washington, qui passe par un marché d’idées. C’est un marché financé par des gouvernements étrangers, des entités gouvernementales américaines, des entreprises, des fondations privées et des donateurs individuels – des défenseurs et des entrepreneurs politiques de tous bords. Mais l’idée est que lorsque les sources de financement sont suffisamment diversifiées, la recherche est indépendante et impartiale.

Le problème est donc que, malgré son influence, l’industrie des groupes de réflexion a reçu relativement peu d’examen. Le professeur de Tufts, Daniel Drezner, a souligné dans un article universitaire que « les groupes de réflexion sont moins fortement réglementés que les formes plus traditionnelles de dépenses politiques, telles que les contributions aux campagnes et le lobbying des membres du Congrès ». Drezner a noté que « le pourcentage de dons en espèces de gouvernements étrangers à Brookings a presque doublé entre 2005 et 2014 ». Le groupe de réflexion a hébergé un centre de recherche sur le Moyen-Orient à Doha pendant 14 ans et a cessé de recevoir des financements du Qatar en 2019 après avoir reçu plus de 14 millions de dollars du pays.

Nous connaissons cette information parce que Brookings obtient de bons résultats en matière de transparence et publie chaque année sa liste de donateurs. Mais il ne s’agit pas seulement de Brookings.

Tout cela fait partie de la façon dont les intérêts étrangers contribuent aux idées politiques à Washington et, en particulier, à une bataille qui a été menée entre le Qatar et l’Arabie saoudite. En 2016, Max Fisher de Vox a documenté la vaste influence saoudienne dans la capitale. Et des e-mails piratés partagés avec Intercept ont montré comment le Center for New American Security en 2016 a produit des rapports de politique privée pour l’ambassadeur des Émirats arabes unis aux États-Unis, Yousef Otaiba.

Depuis que le prince saoudien Mohammed ben Salmane a ordonné le meurtre du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi, certaines institutions de Washington ont pris leurs distances avec le royaume et plus généralement avec le financement du Golfe. Brookings a cessé de recevoir des financements saoudiens et le progressiste Center for American Progress a cessé de recevoir des financements émiratis. Mais alors que les organisations à but non lucratif cherchent à diversifier les donateurs, le financement étranger reste la pierre angulaire des budgets de certains groupes de réflexion.

L’un des moyens par lesquels les groupes de réflexion peuvent s’attaquer à la souillure potentielle du financement étranger est, comme l’a proposé Eli Clifton du Quincy Institute, de plaider pour une transparence radicale. Dans une récente interview, il a déclaré que les think tankers devraient divulguer leur financement avec chacune de leurs publications, tout comme les universitaires et les chercheurs scientifiques sont censés le faire.

Sarah Leah Whitson, qui dirige le groupe de défense Democracy for the Arab World Now que Khashoggi a fondé avant d’être tué, affirme que l’affaire Allen est le symptôme d’un problème beaucoup plus large de gouvernements étrangers influençant la politique étrangère américaine, d’anciens décideurs étant impliqués dans le traiter.

« C’est un intérêt financier direct de leurs propres perspectives de carrière lorsqu’ils quittent le gouvernement », m’a-t-elle dit. « Cela a sapé la confiance dans nos plus hauts responsables gouvernementaux responsables de la plus importante protection de la sécurité nationale de notre pays, dont nous soupçonnons maintenant qu’ils comptent sur l’endroit où leur pain sera beurré lorsqu’ils quitteront leurs fonctions. »

Bien que certains de ses boursiers seniors soient associés à des administrations démocrates, Brookings est intermédiaire et bipartite. Il a été fondé en 1916 et un récent communiqué de presse indique qu’il a fourni du personnel de politique étrangère ou de sécurité nationale à toutes les administrations depuis FDR. « L’atout le plus important de chaque groupe de réflexion est sa réputation », a écrit le regretté chercheur James McGann, qui a surveillé les groupes de réflexion dans le cadre du rapport Global Go To Think Tank Index, et a régulièrement classé Brookings au sommet.

En tant que président de Brookings, Allen a progressivement supprimé les dons du Qatar, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Il a travaillé avec le conseil d’administration pour établir de nouveaux critères pour les bailleurs de fonds étrangers, « qui mettaient l’accent sur la démocratie », selon une personne familière avec les délibérations internes qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat.

« En 2019, Brookings a entrepris un examen de ses politiques sur le financement étranger afin de renforcer l’engagement total de l’institution en faveur de l’indépendance de la recherche », a écrit un porte-parole de Brookings par e-mail. « En conséquence, les donateurs étrangers sont soumis à un examen approfondi qui inclut, mais sans s’y limiter, le statut démocratique du bailleur de fonds. »

Cet accomplissement sera maintenant probablement perdu pour cette enquête en cours.