La sortie de Jacinda Ardern pourrait créer des ouvertures pour Washington et Pékin pour renforcer leur influence sur Wellington

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a annoncé qu’elle démissionnerait en février, affirmant qu’elle n’avait pas “assez dans le réservoir” pour continuer, mettant fin à un mandat de six ans à Wellington qui, pour la plupart, a été salué dans le monde entier. Certains l’appelaient “l’un des plus grands premiers ministres de l’histoire de la Nouvelle-Zélande.

Mais lorsqu’elle quittera ses fonctions, il y aura également de grandes ramifications géopolitiques. La Chine, pour sa part, surveillera attentivement les événements en Nouvelle-Zélande et s’inquiétera de savoir si son successeur, quel qu’il soit, continuera à suivre ce qui était l’avis d’Ardern. « Respectueux de la Chine» politique étrangère, une notion qui la met souvent en désaccord avec ses alliés des Five Eyes.

En ce qui concerne les Five Eyes, une alliance d’espionnage dominée par les États-Unis fondée pendant la Seconde Guerre mondiale, la Nouvelle-Zélande a été l’étrange canard, ou l’étrange kiwi si vous voulez, en ce qui concerne la Chine. Alors que le Royaume-Uni, le Canada et, pendant un certain temps, l’Australie sont devenus hyper agressifs contre Pékin et ont adhéré sans réserve au programme de confinement dirigé par les États-Unis, la Nouvelle-Zélande sous Ardern était différente et a choisi à bien des égards de faire son propre truc.

Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, la Nouvelle-Zélande, en termes de population, est beaucoup plus petite que le reste des Five Eyes. Bien que son territoire soit plus grand que celui de la Grande-Bretagne, le pays est peuplé de seulement cinq millions de personnes (moins d’eune Londres), ce qui la rend beaucoup plus vulnérable dans les affrontements géopolitiques.















Deuxièmement, la Nouvelle-Zélande est beaucoup moins zélée, militariste et agressive que les autres pays des Cinq Yeux, en raison des circonstances historiques différentes dans lesquelles elle est apparue comme un “compromis” entre les Britanniques et la population maorie indigène. L’identité du pays est moins “Anglicisé” et plus “Polynésien.” Alors que les peuples autochtones des autres pays de l’anglosphère ont été pratiquement décimés, les Maoris restent une force culturelle et politique, ce qui change la vision de la Nouvelle-Zélande.

Troisièmement, l’économie néo-zélandaise dépend fortement des exportations liées à l’agriculture, pour lesquelles la Chine est le plus grand marché, ce qui lui laisse un excédent gigantesque. Ardern a ensuite travaillé dur pour améliorer les relations commerciales de la Nouvelle-Zélande avec Pékin, après avoir amélioré l’accord commercial bilatéral avec la Chine en 2022.

Mais la question est maintenant, avec Ardern ayant été un Premier ministre très progressiste et de gauche, les choses vont-elles changer ? La Nouvelle-Zélande pourrait-elle connaître un changement de politique étrangère ? À l’heure actuelle, il est impossible de le dire, bien qu’il semble logique que quelqu’un de sa faction du parti, ou peut-être qui a déjà servi au gouvernement avec elle, puisse prendre le pouvoir. Néanmoins, on peut absolument garantir que, d’un autre côté, il y aura un effort des États-Unis pour tenter de “réinitialiser” Le cours de politique étrangère de la Nouvelle-Zélande, l’Amérique la considérant finalement comme un allié indo-pacifique essentiel en raison de sa position géographique.

Cependant, à moins que la Nouvelle-Zélande n’obtienne un populiste de droite semblable à Scott Morrison (qui ne se trouvera évidemment pas dans le Parti travailliste du pays), les chances d’un revirement complet et d’une trajectoire de collision avec Pékin restent peu probables. C’est parce que ces réalités géographiques et économiques sont importantes. De même, l’ambiance à Canberra joue également en faveur de la Nouvelle-Zélande. Avec le Parti travailliste désormais également au pouvoir en Australie, et Anthony Albanese et Penny Wong menant une politique plus pragmatique envers la Chine, réparant les dommages causés par le fanatisme pro-américain de Scott Morrison, l’environnement global de la politique étrangère de la Nouvelle-Zélande sera beaucoup plus confortable.















Cela ne signifie pas, bien sûr, que la Chine n’essaiera pas de mettre son “sceau d’autorité» sur le pays non plus. Au cours des derniers mois, il a été rapporté dans la presse qu’Ardern avait été invité à Pékin. Cependant, sa démission imminente rend désormais cette visite improbable. La Chine devrait réagir à ce scénario en invitant rapidement son successeur à venir rencontrer Xi Jinping. Craignant la pression des États-Unis et tout éventuel changement de cap, Pékin recherchera au plus vite la stabilité et la continuité. En effet, la Chine craint l’unité des Cinq Yeux contre elle et a eu plus de succès dans ses relations avec la Nouvelle-Zélande que tout autre membre.

Quoi qu’il en soit, c’est un euphémisme qu’Ardern nous manquera, pour diverses raisons, dans le monde entier. Elle restera dans les mémoires comme une personne compatissante, positive, attentionnée et dévouée. Pourtant, malgré tout l’amour de l’Occident pour elle, elle s’est positionnée comme une dirigeante ambiguë et prudente à l’égard de la plus grande lutte géopolitique actuelle. Ardern était réaliste, modéré et sensé en ce qui concerne la Chine et a rejeté l’approche de la guerre froide observée dans d’autres capitales des Five Eyes. Pékin voudra préserver au maximum son héritage.