La démission du maire de Toronto, John Tory, est «nécessaire»: Freeland

La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déclaré que la décision du maire de Toronto, John Tory, de démissionner après avoir admis avoir eu une liaison récemment terminée avec un membre du personnel était la chose juste et nécessaire à faire.

Lors d’une conférence de presse en fin de soirée vendredi dernier, Tory a annoncé qu’il quitterait ses fonctions de maire de Toronto après que le Toronto Star eut annoncé la nouvelle de la relation.

“Comme de très nombreux Torontois, j’ai été très surpris, voire choqué par ce que nous avons appris vendredi soir”, a déclaré Freeland mercredi. Elle a dit que Tory avait raison d’admettre avoir fait “une grave erreur et… une grave erreur de jugement”.

« Il a pris la responsabilité de cette erreur. Il s’est excusé pour cette erreur. Et il a pris la responsabilité en démissionnant », a déclaré Freeland, qui représente la circonscription de University-Rosedale, en Ontario. “C’était la bonne chose à faire, et c’était la chose nécessaire à faire.”

Vendredi, Tory s’est excusé pour ses actions et a déclaré qu’il quitterait le rôle dans lequel il venait d’être réélu; cependant, il n’a pas encore soumis de lettre de démission, indiquant son intention de faire adopter son budget mercredi.

Freeland a également fermement démenti un rapport de City News citant une source anonyme qui affirmait qu’elle faisait partie des personnalités politiques qui avaient tendu la main à Tory pour l’encourager à ne pas démissionner.

“Permettez-moi d’être absolument clair et catégorique: l’histoire qui a été publiée hier est totalement fausse et inexacte”, a déclaré Freeland aux journalistes alors qu’elle se rendait à une réunion du caucus libéral sur la colline du Parlement mercredi matin. “Quand j’ai quelque chose à dire sur ma position, je n’ai aucun problème à le dire clairement moi-même.”

Invité à se prononcer sur la question, le premier ministre Justin Trudeau a qualifié les conservateurs de “partenaire solide” du gouvernement fédéral.

“Je veux reconnaître les années de service de John à la ville de Toronto”, a-t-il déclaré. “Je sais que Toronto fait face à de vrais défis, et j’espère certainement que les dirigeants actuels et futurs seront en mesure d’intensifier.”

Au milieu de nombreuses spéculations sur qui pourrait ou non envisager de jeter son chapeau dans le ring pour diriger la plus grande ville du Canada, quelques ministres et députés de la région de Toronto sont intervenus pour dire qu’ils n’étaient pas intéressés par le poste, y compris Beaches-East York , Ont. Le député Nathaniel Erksine-Smith et le ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion Ahmed Hussen.

« Je n’organise rien. Je suis satisfait de mon travail », a déclaré Hussen, qui représente York South-Weston, en Ontario, aux journalistes mardi soir.



Avec des fichiers de CTV News Toronto