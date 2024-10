La démission de Tony Bennett à l’UVA est une alerte rouge en cas de dysfonctionnement de la NCAA

Il ne sert à rien de verser des larmes de crocodile pour un homme qui a eu le luxe de prendre sa retraite à 55 ans parce qu’il a gagné plus de 40 millions de dollars en entraînant un basket-ball universitaire et a décidé que cela n’en valait plus la peine.

Il est tout aussi vain de mettre ses pièces dans le juke-box à chaque fois que cela se produit – et cela va se produire plus que vous ne le pensez à l’avenir – et de jouer la même plainte sur le bon vieux temps, lorsque l’érudition et la promesse d’un avenir lointain. les jours de paie étaient suffisants pour attirer un athlète vers un entraîneur du Temple de la renommée.

Tony Bennett en a fini avec le basket-ball universitaire, et toutes les personnes impliquées s’en sortiront bien. Bennett trouvera autre chose pour accomplir sa vie, le programme de Virginia pivotera vers une nouvelle ère et le tournoi de la NCAA continuera à récolter des milliards. D’ici mars, le seul endroit où Bennett sera pertinent sera en tant que commentateur à la télévision, ce qui ne diffère pas beaucoup de la façon dont Virginia a remporté le championnat national il y a plus de cinq ans.

Bien qu’il soit inhabituel et franchement grossier de mettre un terme à une carrière de cette ampleur quelques semaines avant le début de la saison, ce n’est pas une surprise. Bennett n’a pas été construit pour cette nouvelle réalité où l’argent est souvent le facteur décisif dans un recrutement et où les athlètes universitaires peuvent changer de programme aussi souvent qu’ils le souhaitent. Alors que l’excellence de Virginia, année après année, diminuait à l’ère NIL, les chuchotements parmi les collègues de Bennett selon lesquels il n’était pas long pour le basket-ball universitaire étaient devenus des cris.

« Quand je me suis regardé, j’ai réalisé que je n’étais plus le meilleur entraîneur pour diriger ce programme dans l’environnement actuel », a admis Bennett vendredi lors d’une conférence de presse sérieuse et parfois en larmes qui ne laissait aucune ambiguïté sur les raisons de son départ. « Il y a encore moyen de le faire et de rester fidèle à nos valeurs, mais c’est compliqué. Et admettre honnêtement que je ne suis pas équipé pour faire cela me rend humble. Il est toujours normal que les étudiants-athlètes perçoivent des revenus, mais le sport et l’athlétisme universitaire ne sont pas dans une situation saine.»

Même si la grandeur du sport perdurera quoi qu’il arrive et que l’attrait de March Madness reste plus fort que jamais, Bennett a beaucoup de compagnie dans ses inquiétudes quant à la direction que prend le basket-ball universitaire.

Il est cependant trop simple de dire qu’il s’agit simplement d’un groupe d’hommes d’âge moyen grincheux qui ont gagné des sommes ridicules en se plaignant du rapport de force qui s’est soudainement déplacé vers les athlètes qui en avaient trop peu pendant trop longtemps.

Ces dernières années, j’ai vu des entraîneurs de basket-ball que je connais depuis plus d’une décennie – pour la plupart des gens progressistes qui ont toujours plaidé pour que les joueurs obtiennent plus – devenir aigris face à la nature transactionnelle de tout ce qui se passe désormais dans leur sport.

Il ne s’agit même pas des batailles de recrutement, dont la plupart étaient de toute façon crasseuses et acharnées. À l’époque comme aujourd’hui, chacun devait décider jusqu’où il pouvait aller pour trouver un joueur. D’une certaine manière, rendre tout cela légal a été libérateur.

Ce qui a changé, ce sont les relations. Les entraîneurs des niveaux inférieurs savent que tout bon joueur qu’ils recrutent partira probablement à la première occasion. Et aux niveaux supérieurs, la menace qu’un joueur reprenne et parte plane sur presque chaque interaction comme une guillotine.

Personne ne prétend que le problème est que les joueurs gagnent de l’argent. Le problème est que le système actuel de chaos du marché libre a transformé l’entraîneur universitaire en une profession où l’authenticité dans toute interaction avec un joueur n’est plus possible.

Cela semble peut-être démodé de nos jours, mais les jeunes de 18 à 22 ans ont encore besoin d’être coachés, développés et disciplinés afin de réaliser leur potentiel individuel et celui de l’équipe. C’est là qu’un programme comme Virginia, géré comme Bennett savait le faire, se heurtait inévitablement à la réalité actuelle.

De’Andre Hunter, le meilleur joueur de l’équipe du championnat national de Virginie 2019, a porté une chemise rouge lors de sa première année sur le campus parce qu’il n’aurait probablement pas beaucoup de temps de jeu. Il a fini par devenir le choix n ° 4 du repêchage de la NBA. Malcolm Brogdon était un projet universitaire de cinq ans qui a gagné plus de 110 millions de dollars en tant que professionnel. Joe Harris a adhéré au système de Bennett avant que Virginia n’ait gagné quoi que ce soit et remporté un titre de l’ACC en tant que senior.

Tous les entraîneurs, en particulier ceux du basket-ball, comprennent que ces histoires ne se reproduiront probablement plus. Ils seront dérangés par les exigences de temps de jeu et les attentes financières farfelues – et par toute une génération d’agents NIL qui ne sont pas qualifiés pour négocier le prix d’un soda, et encore moins un contrat à six chiffres.

« Nick Nurse et moi sommes assez proches », a déclaré Steve Forbes de Wake Forest, faisant référence à l’entraîneur des Philadelphia 76ers. « Et il m’a dit : « Comment fais-tu ça ? Le plus dur pour moi, ce n’est pas le recrutement, c’est la fidélisation. Parce que je connais mes joueurs, et ils ont (un) numéro en tête. Et je me dis : ‘Es-tu fou ?’ C’est pourquoi ils ont un (directeur général) en NBA, car vous n’êtes pas obligé de les entraîner. Le modèle économique est mauvais. »

C’est plutôt une surprise que de nombreux entraîneurs aient encore l’ambition personnelle de rester dans le jeu à ce stade. De plus en plus, j’entends parler d’entraîneurs dans la quarantaine qui sont trop stressés toute l’année, sont devenus cyniques quant à ce que les joueurs attendent de leurs programmes et préparent activement une stratégie de sortie une fois qu’ils ont atteint le niveau de sécurité financière qu’ils souhaitent.

Ces sentiments sont faciles à ridiculiser et à rejeter de la part d’une profession de vendeurs qui ont fait fortune grâce au travail des jeunes et dont les choix de carrière ont également suivi l’argent au détriment de la loyauté.

Mais ils apprennent en temps réel ce que beaucoup d’entre nous disent depuis des années : la seule façon pour la NCAA de se conformer à la loi antitrust tout en maintenant l’ordre est de négocier collectivement un nouveau système qui prévoit des plafonds salariaux, des contrats et des restrictions pour les joueurs. mouvement.

Il est stupéfiant – et franchement insultant – que les présidents d’université refusent toujours d’envisager cette voie tout en espérant que le président de la NCAA et ancien gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, parviendra à convaincre ses amis de Capitol Hill d’adopter une législation favorable.

Il y a quelques années, presque tous les entraîneurs et directeurs sportifs auraient été alignés derrière cet effort. Désormais, des fissures commencent à se former.

Tout récemment, en fait, j’ai entendu un directeur sportif très respecté dans une école de premier plan reprocher à Baker de n’avoir rien fait de sensiblement différent, tactiquement ou rhétoriquement, de son prédécesseur, Mark Emmert, bien qu’il ait accédé à ses fonctions avec la réputation d’un réformateur bipartisan et pragmatique. qui a gouverné avec succès un État libéral en tant que conservateur.

Et pas plus tard que la semaine dernière, lors des journées médias de basket-ball de l’ACC, des entraîneurs ont parlé ouvertement de leur préférence pour un système dans lequel les joueurs signaient des contrats comme des professionnels.

« Tout le monde dit : ‘Eh bien, les entraîneurs peuvent partir' », a déclaré Forbes. « Non, nous ne pouvons pas. Je veux dire, nous pouvons partir, mais il y a un rachat. Ces gars-là ont des transferts illimités sans pénalité. Il est difficile de maintenir ce modèle. Je me sentirais beaucoup mieux avec ce genre de modèle commercial consistant à traiter avec les joueurs.

Il ne s’agit pas seulement de la quantité de sommeil que les entraîneurs de basket-ball universitaire dorment la nuit. Si Bennett ou quelqu’un comme lui ne veut plus faire ce travail, il y en a des milliers d’autres qui accepteront volontiers les problèmes ainsi que l’énorme salaire.

Mais il semble que nous atteignions un point d’inflexion pour l’ensemble du système de développement américain.

Grâce à sa propre stratégie juridique médiocre et à son manque de flexibilité, la NCAA est passée de la capacité d’établir des règles au point d’être injuste, à l’absence de règles presque du jour au lendemain. Aujourd’hui, une génération d’athlètes qui n’ont pas fait leurs preuves arrivent à l’université avec la mentalité d’obtenir le plus possible, de qui ils peuvent, quand ils le peuvent, au détriment d’autres facteurs – comme le fait d’être formés par de bons entraîneurs – qui jouent. un rôle énorme dans ce qu’ils deviendront finalement.

Penser que cela n’aura pas d’impact négatif sur la manière dont certains joueurs évoluent vers la NBA ou la NFL serait extrêmement naïf. En fait, les front-offices des deux ligues le constatent déjà et doivent en rendre compte.

Ce ne sont pas les plus grands problèmes du monde, mais ce serait une erreur de les ignorer. La retraite de Bennett n’est qu’un point de données supplémentaire dans un système défectueux qui clignote en rouge et a besoin d’être réparé. Personne ne se soucie vraiment de savoir si un riche entraîneur n’aime plus son travail, mais quels intérêts sont servis par un homme de 55 ans en bonne santé qui s’éloigne du travail de sa vie ?

Si la NCAA ne reconnaît pas la réalité – et bientôt – beaucoup d’autres suivront Bennett dehors.