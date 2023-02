La démission de Nicola Sturgeon « prouve qu’il reste encore du travail à faire pour garder les femmes en politique »

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

La décision de Nicola Sturgeon de démissionner de son poste de Premier ministre écossais met en évidence les pressions spécifiques que subissent les femmes politiques et la nécessité de faire plus pour les maintenir dans leurs fonctions, ont averti les militants.

Mme Sturgeon, la première femme à être première ministre écossaise, a annoncé qu’elle démissionnait lors d’une conférence de presse choc à Édimbourg mercredi après plus de huit ans à ce poste.

Remarquant que la politique est « brutale », elle a déclaré que le travail avait eu un impact physique et mental sur elle et son entourage.

«Mon point est le suivant: donner absolument tout de vous-même à ce travail est la seule façon de le faire. Le pays ne mérite rien de moins. Mais, en vérité, cela ne peut être fait, par n’importe qui, que pendant si longtemps. Pour moi, cela risque maintenant de devenir trop long », a-t-elle déclaré.

Sa démission intervient quelques semaines seulement après que la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a fait référence à l’épuisement professionnel alors qu’elle révélait de manière inattendue qu’elle quittait son poste – affirmant qu’elle n’en avait plus “assez dans le réservoir”.

Jemima Olchawski, directrice générale de la principale organisation caritative pour l’égalité des sexes, Fawcett Society, a déclaré L’indépendant a déclaré que les obstacles à l’entrée des femmes en politique “semblent souvent insurmontables” mais “nous savons aussi à quel point il est difficile pour les femmes de rester en politique une fois qu’elles y sont”.

Mme Olchawski a noté les récentes recherches de l’organisme de bienfaisance qui ont révélé que seulement 37% des femmes parlementaires britanniques pensaient que la culture au parlement était inclusive pour elles, contre 55% des hommes.

Elle a ajouté: «Chaque femme qui franchit ces barrières facilite un peu la tâche de la suivante. Que ces deux femmes leaders [Surgeon and Ardern] siéger au pouvoir et passer leur temps en tant qu’acteurs clés sur la scène mondiale ne signifie pas que le travail d’égalité des sexes en politique est terminé.

« Nous devons veiller à ce que des opportunités continuent d’être créées pour que les femmes entrent en politique et que la culture de nos parlements soit inclusive pour les femmes.

“Cela signifie créer des systèmes de soutien appropriés et lutter contre les abus en ligne, le sexisme, le racisme et le capacitisme dans nos démocraties.”

Les recherches de la Fawcett Society ont également révélé que 93% des femmes ont déclaré que les abus ou le harcèlement en ligne nuisaient à ce qu’elles ressentaient à l’idée d’être députées.

Mme Olchawski a ajouté : “L’impact disproportionné de la polarisation politique, des abus en ligne et des menaces hors ligne dirigées contre les femmes parlementaires, et les femmes parlementaires noires et minoritaires en particulier, a des implications importantes pour la démocratie”.

Elle a déclaré que de tels problèmes pourraient réduire les chances des femmes politiques de se présenter aux prochaines élections et a reconnu le problème comme une «contribution» des expériences de Mme Sturgeon et de Mme Ardern sur leur décision de se retirer.

Mme Sturgeon a précédemment révélé qu’elle avait subi des menaces de mort et de viol sur Twitter, tandis que Mme Ardern était également confrontée à des abus en ligne au vitriol, à du harcèlement et à des attaques personnelles.

Discutant du départ des deux éminents dirigeants mondiaux, le Dr Shola Mos-Shogbamimu, une militante des droits des femmes, a déclaré L’indépendant les attaques contre les femmes politiques étaient enracinées dans la misogynie.

“Il est important de reconnaître que la misogynie joue un rôle énorme dans le manque de respect et les attaques contre les femmes politiques, et ce que Jacinda et Sturgeon ont bien fait, c’est de sensibiliser à cela”, a-t-elle déclaré.

“Les femmes politiques sont confrontées aux mêmes obstacles que les hommes, mais avec une couche supplémentaire d’obstacles enracinés dans la misogynie. Il est courant que les femmes politiques reçoivent des menaces de mort, des menaces de viol, du harcèlement, en particulier pour les femmes politiques de couleur, qui sont également victimes de harcèlement et d’abus raciaux.

Le Premier ministre Jacinda Ardern a annoncé sa démission au War Memorial Center le 19 janvier 2023 (Getty Images)

Le Dr Mos-Shogbamimu a fait valoir que les départs de Mme Sturgeon et de Mme Ardern étaient une «perte» particulière pour la démocratie.

Elle a ajouté: «Personnellement, je considère la démission de dirigeants comme Sturgeon et Ardern comme une perte car ils ont fait preuve d’un style de leadership progressiste.

“Quand vous les comparez à d’autres représentants politiques comme Priti Patel et Suella Braverman, vous pouvez voir qu’ils sont une perte.”

Frances Scott, directrice et fondatrice de 50:50 Parliament, une campagne multipartite pour atteindre l’égalité des sexes à Westminster, a déclaré L’indépendant le départ des deux dirigeantes mondiales « aggrave une mauvaise situation ».

Elle a déclaré: “C’est triste de voir ces deux dirigeantes démissionner. Ils ont été des leaders progressistes. Ils ont ouvert une voie que d’autres peuvent suivre.

« Les femmes sont terriblement sous-représentées parmi les dirigeants mondiaux. Il est absurde que les femmes qui constituent la majorité de la population ne soient pas représentées à juste titre. Le monde serait un meilleur endroit si nous avions plus de femmes à des postes de direction.

« Dans l’ensemble, les femmes dirigeantes ont tendance à être plus prudentes et moins téméraires dans leurs prises de décisions politiques. Les femmes sont plus averses au risque. La diversité conduit à une meilleure prise de décision.