La démission de Jacinda Ardern en dit long sur la politique néo-zélandaise

Après près de six ans à la tête de la Nouvelle-Zélande, le mandat de Jacinda Ardern en tant que Premier ministre prendra fin le 7 février, alors que son parti travailliste plonge dans les sondages et que le pays semble prêt pour une récession.

C’est aussi la fin d’au moins une phase de sa notoriété internationale. Ardern n’est pas devenue célèbre à cause de la primauté de la Nouvelle-Zélande dans l’ordre international, mais plutôt à cause de qui elle était et de ses réponses spécifiques aux catastrophes nationales et internationales qui ont défini son mandat. Elle a été célébrée pour son leadership à travers une fusillade de masse suprémaciste blanche dans deux mosquées de la ville de Christchurch et à travers la crise de Covid-19 – deux moments qui l’ont mise en contraste frappant avec le bombardement autocratique des dirigeants comme l’ancien président américain Donald Trump et le brésilien Jair Bolsonaro, en plus de faire d’elle un symbole pour les jeunes femmes dirigeantes.

Citant l’épuisement après cinq ans et demi au pouvoir, Ardern a annoncé jeudi qu’elle démissionnerait avant la fin de son mandat et ne se représenterait pas. “Je sais qu’il y aura beaucoup de discussions à la suite de cette décision sur la soi-disant” vraie “raison”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse jeudi. “Le seul angle intéressant que vous trouverez, c’est qu’après six ans de grands défis, je suis humain.”

Ardern n’était pas la première femme Premier ministre de l’histoire de la Nouvelle-Zélande, mais était la plus jeune Premier ministre de tous les temps et a accouché pendant son mandat, la poussant plus loin sous les projecteurs internationaux en tant que jeune dirigeante féministe à la fois – du moins dans de nombreux pays occidentaux et aux États-Unis en particulier – lorsque les hommes plus âgés semblaient conserver leur emprise sur le pouvoir malgré le progrès social.

Mais la politique intérieure, et non la reconnaissance internationale, détermine le leadership d’un pays au sein d’une démocratie, et le parti travailliste d’Ardern a chuté dans les sondages alors que les retombées économiques de la crise de Covid-19 s’installent. L’économie post-Covid de la Nouvelle-Zélande est dirigée vers une récession, et la pauvreté des enfants – l’une des causes d’Ardern – continue d’augmenter, provoquant le mécontentement de la gauche comme de la droite.

Selon toutes les mesures imaginables, Ardern a rencontré le moment lors des deux crises majeures qui ont défini son administration, et ses dons pour la communication, l’empathie et la collaboration étaient bien adaptés à ces crises. Elle reste populaire au sein du Parti travailliste et était, jusqu’à récemment, plus populaire que l’ensemble du parti dans les sondages d’opinion. Cependant, alors que les circonstances économiques changent et que les Néo-Zélandais sont impatients de passer de Covid-19, l’homologue d’Ardern au sein du Parti national conservateur, Christopher Luxon, a gagné du terrain dans les sondages, indiquant que la majorité travailliste remportée en 2020 pourrait arriver à un fin en octobre, lorsque Ardern a appelé à des élections.

Bien que l’annonce d’Ardern ait surpris les observateurs internationaux, elle a peut-être moins choqué les Néo-Zélandais, a déclaré Kathy Smits, professeur de politique et de relations internationales à l’Université d’Auckland, à Vox. “L’exemple historique qui me vient vraiment à l’esprit, et à l’esprit de beaucoup de gens, est en Grande-Bretagne après la guerre – [Winston] Churchill a été élu en 1945. Il a dirigé la Grande-Bretagne pendant la guerre et était un Premier ministre incroyablement populaire, et pourtant les gens étaient prêts pour un changement », a-t-elle déclaré. “Je pense que dans cet environnement, il se passe quelque chose de similaire.”

Comme de nombreux pays à travers le monde, la Nouvelle-Zélande est prête pour un changement

Ardern a à juste titre remporté des applaudissements internationaux pour sa réponse à la fusillade de 2019 à la mosquée Al Noor et au Linwood Islamic Center à Christchurch, qui a tué 51 personnes. Le tireur était un nationaliste néonazi et blanc déclaré qui a utilisé des armes semi-automatiques pour perpétrer le massacre. Ardern s’est immédiatement connecté à la communauté musulmane et a engagé le gouvernement à payer les frais funéraires des victimes. Sa réponse décisive mais émotionnelle et empathique l’a projetée sur la scène internationale au début de sa direction; sa proposition peu après la fusillade d’interdire les armes semi-automatiques a également démontré sa capacité à agir avec audace dans l’intérêt public.

Cela contrastait particulièrement avec les États-Unis qui, malgré des fusillades de masse constantes, ont largement n’a pas réussi à adopter un changement de politique significatif, à moins qu’un projet de loi de réformes sur mesure n’ait été adopté l’année dernière.

“Ce qui fait vraiment, vraiment plaisir à Jacinda, c’est la communication – en quelque sorte les dimensions symboliques du leadership, qui rassemblent les gens. Elle est vraiment douée pour ça », a déclaré Smits.

Mais aussi important que soit le profil mondial d’Ardern, il est impossible de contourner les faits concrets de la politique démocratique nationale. L’inflation continue de frapper les économies du monde entier ; en Nouvelle-Zélande, cela se joue notamment sur le marché du logement. De nombreux Néo-Zélandais tirent leurs revenus de l’immobilier – en possédant et en louant des propriétés. Mais la montée en flèche des prix de l’immobilier, a expliqué Smits, combinée à des taux d’intérêt élevés, a paralysé ce secteur de l’économie néo-zélandaise et a contribué à pousser le pays vers une récession. Cela a également comprimé le marché du logement, ce qui rend difficile la recherche de logements abordables pour de nombreux Néo-Zélandais.

Ardern n’a pas non plus réussi à faire des progrès significatifs sur la pauvreté des enfants en Nouvelle-Zélande, qui est parmi les plus élevées du monde occidental. “C’est vraiment à des niveaux assez choquants”, a déclaré Smits, en particulier parmi les populations maories et du Pacifique. Bien que l’administration d’Ardern ait réussi à réduire légèrement le pourcentage d’enfants pauvres pendant son mandat, les critiques affirment que le gouvernement n’est pas allé assez loin, d’autant plus qu’il s’agissait de l’un de ses principaux problèmes politiques.

De plus, la Nouvelle-Zélande a un taux d’imposition assez bas, bien que des impôts ou une certaine forme de revenu soient nécessaires pour financer des programmes sociaux comme ceux qui contribueraient à réduire la pauvreté infantile. Mais le parti d’Ardern a refusé de mettre en place des impôts sur les gains en capital sur le revenu – Ardern affirmant qu’une telle hausse d’impôt ne se produirait jamais sous sa direction.

Ces problèmes nationaux ont rendu le parti travailliste vulnérable à la fois de la droite et de la gauche ; les politiciens et les électeurs les plus progressistes sont déçus de l’incapacité du parti à faire des progrès réels et significatifs sur les questions sociales – en partie parce que le gouvernement a refusé de prendre les mesures nécessaires pour collecter des fonds qui soutiendraient les programmes sociaux, a déclaré Smits.

Mais peut-être plus qu’une défaite pour les travaillistes, les prochaines élections pourraient être davantage un retour en forme pour le Parlement néo-zélandais, qui fonctionne selon un système proportionnel mixte. Cela signifie qu’il est peu probable qu’un parti obtienne une majorité claire et écrasante de sièges, ce qui nécessite un gouvernement de coalition.

Et après plusieurs années de crise au sein du Parti national, le chef de l’opposition Christopher Luxon semble avoir suffisamment renforcé la position de son parti pour attirer certains transfuges travaillistes, a déclaré Smits, bien qu’il soit trop tôt pour dire quel sera le résultat des prochaines élections.

Il n’y a pas que la Nouvelle-Zélande qui est prête pour un changement ; Le Brésilien Bolsonaro a été évincé par l’ancien président Luiz Inacio “Lula” da Silva l’année dernière. En Italie, l’extrême droite Giorgia Meloni a remplacé l’année dernière le Premier ministre technocratique Mario Draghi et, en 2021, la chancelière allemande de longue date Angela Merkel a démissionné après 16 ans au pouvoir.

L’impact d’Ardern est important et compensera probablement les insuffisances de son gouvernement

Les féministes occidentales ont embrassé Ardern, et à juste titre, en tant que politicienne qui équilibre le pouvoir avec la compassion ; une femme qui a eu un bébé tout en guidant son pays à travers certaines des années les plus difficiles de mémoire récente.

Des dirigeants comme Hillary ClintonDirecteur général de l’Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom Ghebreyesuset l’ancienne Première ministre australienne Julia Gillard tweeté en soutien à Ardern et à l’impact de son mandat, Gillard déclarant: “Son exemple a été une lumière brillante pour beaucoup, en particulier les femmes.”

.@jacindaardern a montré au monde un nouveau style de leadership en décidant de mettre en avant la gentillesse et l’empathie. Son exemple a été une lumière brillante pour beaucoup, en particulier les femmes. Je la félicite pour tout ce qu’elle a accompli jusqu’à présent et lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle phase de sa vie. – Julia Gillard (@JuliaGillard) 19 janvier 2023

L’impact symbolique d’Ardern, en plus de son leadership, sera probablement une partie importante de son héritage. Ardern a emmené son enfant, Neve, à une réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies en 2018, alors qu’elle n’avait que trois mois – marquant ainsi l’histoire. Elle a été la première dirigeante élue à accoucher depuis que Benazir Bhutto a fait de même en 1990, et seulement la deuxième à le faire.

Le style d’Ardern est également un changement marqué non seulement du machisme de dirigeants autocratiques comme Trump et Bolsonaro, mais aussi de la nature souvent combative de la politique en général, comme l’a déclaré à NBC Richard Shaw, professeur de politique à l’Université Massey en Nouvelle-Zélande.

“Je pense que ce qu’elle a offert au monde était en fait un modèle pour faire de la politique démocratique qui ne repose pas sur l’abus d’autres personnes”, a déclaré Shaw. “Elle n’utilise jamais le terme ‘ennemi’ pour décrire qui que ce soit.”

Bien que ce ne soit probablement pas la force motrice de sa démission, a déclaré Shaw, ce style de leadership particulier avait également fixé “la droite politique, et les misogynes en particulier, et les anti-vaxxers et les habitants marginaux de notre communauté politique” sur Ardern.

Il est impossible de savoir exactement quel sera l’héritage d’Ardern, mais son pouvoir en tant que symbole non seulement d’un leader à succès – qui est aussi une femme et une mère – a sans doute eu le même effet que l’élection de l’ancien président Barack Obama en tant que premier président noir américain. Tous deux ont établi une nouvelle norme de progrès, même si leurs politiques nationales n’étaient pas à la hauteur des idéaux progressistes. Mais plus que le simple fait qu’elle soit une femme, une mère et une dirigeante mondiale, elle a présenté un modèle convaincant de la façon dont les dirigeants pouvaient se comporter et prendre des décisions, même difficiles, avec clarté et compassion.