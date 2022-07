La démission de Boris Johnson n’aura pas d’impact sur le soutien du Royaume-Uni à l’Ukraine (experts)

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La démission de Boris Johnson en tant que Premier ministre ne devrait pas avoir d’impact significatif sur le soutien du Royaume-Uni à l’Ukraine, même si la guerre contre la Russie s’éternise et que les coûts ne cessent de s’accumuler.

“Concernant la politique britannique, nous pensons qu’elle reste inchangée”, a déclaré l’ancien ministre des Infrastructures Volodymyr Omelyan à Fox News Digital. “Peu importe qui viendra succéder au poste de Premier ministre, il ou elle accordera la même attention à l’agenda international.”

Johnson a annoncé jeudi son intention de se retirer de la position de tête suite aux appels croissants à sa démission au sein de son propre parti, couplés à des dizaines de ministres qui ont quitté son gouvernement en raison d’une série de scandales qui avaient conduit à une “perte de confiance” de la part du Publique.

Mais avec la démission de Johnson vient la crainte que l’Ukraine ait perdu l’un de ses alliés les plus fidèles : seul peut-être que le président Biden est resté si fermement engagé dans la défense de l’Ukraine face à l’invasion russe.

Johnson a effectué deux visites distinctes à Kyiv, dont une au lendemain du retrait de la Russie de la capitale, en signe de soutien et de confiance dans les réalisations de l’Ukraine. La première visite a suscité des applaudissements de tous les coins pour le courage de Johnson d’entrer dans une zone de guerre.

Mais le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a assuré jeudi à l’Ukraine que le Royaume-Uni resterait “à fond derrière” Kyiv malgré la démission de Johnson.

“L’aide que le Royaume-Uni apporte à l’Ukraine ne vient pas d’une seule personne”, a déclaré Wallace à Sky News. “Pas moi, pas le Premier ministre. C’est tout l’effort.”

“Les actions comptent dans tout cela et même si le Premier ministre sera incroyablement triste de quitter ce poste, il a mené de front l’Ukraine, comme il l’avait fait sur Covid et, évidemment, le Brexit, et je pense que cela n’est pas perdu pour Beaucoup de gens.”

Ted Bromund, chercheur principal au Margaret Thatcher Center for Freedom, a déclaré à Fox News Digital qu’il ne croyait pas que le Royaume-Uni changerait de position, car le parti lui-même a poussé une position et un programme anti-Poutine qui ne disparaîtront pas avec Johnson.

“Vous devez garder à l’esprit que, vous savez, le Royaume-Uni a subi des assassinats russes sur son sol, a maintenant une longue histoire de déploiement de troupes dans les pays baltes en soutien à la mission de l’OTAN”, a-t-il expliqué. “Il a une longue histoire, contrairement à la France et à l’Allemagne, d’être prêt à mettre son argent là où sa bouche va jusqu’à s’opposer aux Russes.”

Et les responsables ukrainiens ne remettent pas en cause l’engagement britannique à soutenir l’Ukraine, peu importe qui prend le relais. Omelyan a déclaré qu’il était “très reconnaissant pour tous les efforts de Boris Johnson pour aider l’Ukraine, et nous pensons qu’il était et est toujours un grand leader charismatique”.

“Nous voulons faire de notre mieux pour être avec nos alliés la première année de l’année et avec ce grand souvenir et de grands efforts, je pense que la politique précédente restera la même”, a-t-il déclaré. “En Ukraine, nous sommes tous très reconnaissants envers nous et formidables dans des circonstances difficiles.”

Le soutien à l’Ukraine a faibli en Europe, avec des sondages indiquant qu’après une forte solidarité avec Kyiv au cours des 100 premiers jours de l’invasion, le public semble maintenant plus divisé sur les objectifs à long terme. Le Conseil européen des relations étrangères a constaté que la plupart des pays préféreraient une solution de « paix » plutôt que de poursuivre la « justice » pour l’Ukraine.

Mais Omelyan pense que la menace d’agression russe contre d’autres nations européennes incitera les dirigeants de ces pays à continuer de soutenir l’Ukraine dans sa défense : le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre italien Mario Draghi se sont rendus à Kyiv et ont rencontré le président ukrainien Volodymyr. Zelenskyy le mois dernier comme un “message d’unité européenne”.

“Nous comprenons qu’il ne s’agit pas pour les gens de s’énerver ou, disons, d’en avoir marre”, a déclaré Omeylan. “Cette guerre en Europe concerne l’avenir.”

“Si vous vous souvenez des premières semaines de la guerre, tous les dirigeants de l’Union européenne ou de la nation européenne n’étaient pas très favorables à l’Ukraine, mais les gens étaient avec nous”, a-t-il ajouté. “La grande différence est que les dirigeants ont finalement compris la menace venant de Russie et feront tout leur possible.”

“Les Ukrainiens meurent, mais les Européens ne perdent toujours pas la vie. Je souhaite qu’il n’arrive jamais que la guerre frappe l’Union européenne ou les États membres de l’OTAN.”