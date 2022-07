La démission de Boris Johnson lance la course pour le remplacer au poste de Premier ministre britannique

Un calendrier pour la course à la direction des conservateurs doit être confirmé la semaine prochaine et un nouveau Premier ministre devrait être en place d’ici septembre.

Les détracteurs de Johnson ont insisté sur le fait qu’il devait être expulsé dès que possible, le vice-Premier ministre Dominic Raab devant agir en tant que gardien dans l’intervalle. Cependant, d’autres législateurs conservateurs insistent sur le fait que le remplacement de Johnson pourrait créer encore plus d’instabilité, arguant que Johnson devrait rester en poste pendant la période estivale.

Parmi les autres candidats probables figurent l’ancien secrétaire à la Santé Sajid Javid, le ministre des Finances Nadim Zahawi, l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak, la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss, l’ancien secrétaire aux Affaires étrangères Jeremy Hunt, l’ancien secrétaire de Leveling Up Michael Gove, la ministre du Commerce international Penny Mordaunt, le ministre de la Défense Ben Wallace et même arc Brexiteer Steve Baker.

Tom Tugendhat, président de la commission spéciale des affaires étrangères et éminent critique de Johnson, a lancé sa candidature à la direction vendredi en Le télégraphe quotidien . Ancien soldat, Tugendhat a déclaré qu’il espérait répondre à l’appel en tant que Premier ministre avec “une nouvelle énergie et des idées” pour le gouvernement.

Un sondage instantané YouGov qui a demandé à 716 membres du Parti conservateur qui ils aimeraient succéder à Johnson a révélé que Wallace et Mordaunt étaient au coude à coude, avec 13% des personnes interrogées soutenant chacun d’eux, respectivement. Sunak a suivi avec 10 % et Truss a obtenu 8 %.

Un chef de parti est d’abord choisi par les députés conservateurs, puis voté par les membres du Parti conservateur.

Pour devenir le prochain chef du parti, les candidats doivent avoir un proposant, un secondeur et un certain nombre de partisans. Ces conditions sont conçues pour éviter une liste trop longue.

Une fois les candidats connus, les 360 députés conservateurs du parlement les réduiront à deux au cours d’une série de votes.

Jonathan Portes, professeur d’économie et de politique publique au King’s College de Londres, s’est interrogé sur le sens du système.

“Je pense qu’imposer une sorte de Premier ministre cousu au pays dans une semaine ou deux n’a pas particulièrement de sens”, a-t-il déclaré vendredi à “Squawk Box Europe” de CNBC.

“Bien sûr, vous pourriez faire valoir l’argument plus large selon lequel le simple fait de permettre à 100 000 hommes conservateurs presque exclusivement blancs et d’âge moyen ou retraités de décider qui est le premier ministre du pays n’est pas un système particulièrement bon et ne nous a pas particulièrement livré de bons résultats dans un passé récent.”

En ce qui concerne les politiques probables du futur leader, Mujtaba Rahman, directeur général du cabinet de conseil en risques politiques Europe Eurasia Group, a déclaré qu’il pensait que les candidats s’engageraient probablement à respecter les promesses du manifeste conservateur de 2019. Il s’agit notamment d’équilibrer les dépenses quotidiennes avec les revenus – les emprunts n’étant autorisés que pour les projets d’immobilisations – et de réduire la dette d’ici la fin de la législature de cinq ans.

“En pratique, cela sera difficile à réaliser ; les candidats subiront des pressions pour augmenter les dépenses, notamment pour la défense, un engagement populaire dans le parti en raison de la nouvelle menace posée par la Russie”, a déclaré Rahman.

« La politique sur l’Ukraine elle-même ne changera pas après le départ de Johnson ; son successeur voudra rester l’allié le plus fidèle du pays. Le Royaume-Uni continuera de s’opposer à une « mauvaise paix » qui permet à Vladimir Poutine de conserver ses gains territoriaux en Crimée et dans le Donbass Les conservateurs admettent en privé qu’ils “ne peuvent pas être plus ukrainiens que l’Ukraine” et acceptent qu’ils seraient guidés par les souhaits de Volodymyr Zelenskyy”, a-t-il ajouté.