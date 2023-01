La démission de Benoît XVI en 2013 a secoué une cérémonie de routine au Vatican

CITÉ DU VATICAN (AP) – La journaliste chevronnée Giovanna Chirri commençait à s’assoupir dans la salle de presse du Vatican pendant des vacances lentes quand tout à coup le latin qu’elle a appris au lycée l’a ravivée – et lui a donné le scoop d’une vie.

C’était le 11 février 2013 et Chirri regardait la couverture télévisée en circuit fermé du pape Benoît XVI présidant une réunion pro forma des cardinaux pour fixer les dates de trois canonisations à venir.

Mais à la fin de la cérémonie, plutôt que de se lever et de quitter la salle du Consistoire du Palais apostolique, Benoît est resté assis, a sorti une seule feuille de papier et a commencé à lire.

“Je vous ai convoqué à ce consistoire, non seulement pour les trois canonisations, mais aussi pour vous communiquer une décision d’une grande importance pour la vie de l’Église”, dit tranquillement Benoît dans son latin allemand coupé.

Chirri a suivi mais n’a commencé à réaliser l’importance de ce qui se déroulait que lorsqu’elle a entendu Benoît prononcer les mots “ingravescente aetate”. Le terme est latin pour «âge avancé» et est le titre d’un règlement du Vatican de 1970 exigeant que les évêques prennent leur retraite lorsqu’ils atteignent 75 ans.

Connaissant bien les réglementations latines et vaticanes, Chirri a lentement commencé à se rendre compte que Benoît venait d’annoncer qu’il prendrait également sa retraite, à la fin du mois, car il pensait qu’il devenait trop vieux pour le poste.

C’était la première démission papale en 600 ans, et Chirri, le correspondant au Vatican de l’agence de presse faisant autorité ANSA, était sur le point de rapporter la nouvelle au monde.

“En entendant cet ‘ingravescente aetate’, j’ai commencé à me sentir mal physiquement, une réaction vraiment, vraiment violente”, se souvient Chirri des années plus tard.

Sa tête était comme si c’était un ballon qui se gonflait. Sa jambe gauche a commencé à trembler de manière si incontrôlable qu’elle a dû la maintenir enfoncée d’une main alors qu’elle commençait à téléphoner à ses sources du Vatican pour vérifier qu’elle avait bien entendu Benoît.

Après avoir finalement reçu la confirmation du porte-parole du Vatican, Chirri a envoyé le titre flash sur ANSA à 11h46.

“Le pape quitte le pontificat à partir du 28 février”, lit-on.

Benoît est décédé samedi, près d’une décennie après ce jour mémorable.

Des années plus tard, Chirri cherche toujours les mots justes pour exprimer la combustion émotionnelle, physique, professionnelle et intellectuelle que ce titre, et tout ce qu’il implique, lui a causé.

“J’étais terrifiée par une nouvelle qui m’était impensable”, a-t-elle déclaré.

Mis à part le fait qu’elle aimait vraiment Benoît en tant que pape, Chirri ne pouvait pas comprendre que le théologien allemand conservateur qui a passé sa vie à défendre les règles et la doctrine de l’Église prendrait la décision révolutionnaire de démissionner.

“Maintenant, huit ans se sont écoulés et nous y sommes habitués”, a-t-elle déclaré dans une interview en 2021. “Mais il y a huit ans, l’idée que le pape pourrait démissionner était au-delà (de la réalité). C’était une hypothèse théorique » qui était techniquement possible mais avait été rejetée à plusieurs reprises par les papes au cours des siècles.

Chirri a été récompensé pour avoir eu à la fois la capacité intellectuelle de comprendre ce qui s’était passé et les nerfs d’acier pour le rapporter en premier et avec précision parmi les organes de presse grand public – ce qui n’est pas un mince exploit compte tenu de l’autorité quasi officielle qu’un titre de l’ANSA porte dans le reportage des nouvelles du Vatican.

C’était un jour férié au Vatican ce jour-là – l’anniversaire des accords du Latran entre l’Italie et le Vatican – et seule une poignée d’autres journalistes étaient même dans la salle de presse pour entendre la diffusion interne de la cérémonie.

Mais Chirri était là, la bonne personne au bon endroit au bon moment.

“Certes, si je n’avais pas été un Italien qui a étudié le latin dans les années 1970 en Italie, je n’aurais jamais compris quoi que ce soit”, a déclaré Chirri à propos du programme des lycées publics italiens, très chargé en classiques.

“De plus, parce que le pape lisait si calmement, c’était comme s’il nous disait ce qu’il avait pris au petit-déjeuner ce matin-là”, a-t-elle ajouté.

Ce n’est que plus tard qu’il apparaîtra que Benoît envisageait de prendre sa retraite depuis des mois. Une chute nocturne lors d’un voyage au Mexique en 2012 lui a confirmé qu’il n’avait plus la force d’affronter les rigueurs globe-trotter de la papauté du XXIe siècle.

Benoît savait bien ce qui était nécessaire pour rendre l’annonce légitime : bien que seule une poignée de papes l’aient fait auparavant, le droit canonique autorise une démission papale tant qu’elle est “librement faite et correctement manifestée”.

Certains traditionalistes et théoriciens du complot ergoteraient plus tard avec la formule grammaticale utilisée par Benoît, affirmant qu’elle rendait l’annonce nulle et que Benoît était toujours pape.

Mais Benoît a rempli les deux exigences de la loi : il a déclaré qu’il avait pris la décision librement, l’a rendue publique lors d’une cérémonie du Vatican en utilisant la langue officielle du Saint-Siège, et l’a répétée pendant des années pour lever tout doute.

“En ce qui concerne le droit canonique, c’est impeccable”, a déclaré Chirri.

Et pour quiconque prête attention, Benoît avait laissé entendre ses intentions pendant des années.

En 2009, lors d’une visite dans la ville ravagée par le tremblement de terre de L’Aquila, Benoît a prié sur la tombe du pape Célestin V, le pape ermite qui a démissionné en 1294 après seulement cinq mois de mandat. Benoît a laissé sur la tombe de Célestine un pallium – la simple étole de laine blanche qui est un symbole de la papauté.

Personne n’y pensait beaucoup à l’époque. Mais rétrospectivement, un pape laissant derrière lui un puissant symbole de la papauté sur la tombe d’un pape qui avait démissionné portait un message.

Un an plus tard, dans une interview de 2010, Benoît XVI a déclaré sans ambages que les papes non seulement pouvaient mais devaient démissionner dans certaines circonstances, bien qu’il ait souligné que la retraite n’était pas une option pour échapper à un fardeau particulier.

“Si un pape se rend clairement compte qu’il n’est plus physiquement, psychologiquement et spirituellement capable d’assumer les fonctions de sa charge, alors il a le droit, et dans certaines circonstances, aussi l’obligation de démissionner”, a déclaré Benoît XVI dans “Lumière de la Monde.”

Il a essentiellement exposé le même raisonnement à ses cardinaux en ce matin froid de février.

“Après avoir examiné ma conscience à plusieurs reprises devant Dieu, j’en suis venu à la certitude que mes forces, dues à un âge avancé, ne sont plus adaptées à un exercice adéquat du ministère pétrinien (Saint-Pierre)”, a-t-il déclaré.

Il a dit que dans le monde moderne, “la force de l’esprit et du corps est nécessaire, force qui, ces derniers mois, s’est détériorée en moi au point que j’ai dû reconnaître mon incapacité à remplir adéquatement le ministère qui m’a été confié”.

Clôturant ses remarques, Benoît a remercié les cardinaux pour leur amour et leur service et leur a demandé pardon pour ses défauts.

Et dans une promesse qu’il a tenue jusqu’à la fin, il a juré de continuer à servir l’église “à travers une vie consacrée à la prière”.

Nicole Winfield, l’Associated Press