La demi-sœur de Meghan Markle veut que le prince Harry témoigne dans un procès en diffamation contre Oprah Winfrey

La demi-sœur de Meghan Markle, Samantha Markle, veut que le prince Harry témoigne dans son affaire de diffamation contre la duchesse de Sussex.

Selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital lundi, Samantha a demandé aux Sussex de prendre la parole après avoir prétendument fait de “fausses” déclarations lors de leur entretien de 2021 avec Oprah Winfrey. Le révélateur télévisé a été vu par près de 50 millions de personnes dans le monde.

Dans les documents déposés vendredi, Samantha a indiqué qu’elle souhaitait que le couple soit déposé lors d’entretiens séparés. Les documents indiquent qu'”à ce jour, la duchesse n’a pas accepté de programmer une seule déposition”.

En plus des Sussex, la femme de 58 ans a demandé les dépositions de son père Thomas Markle, de l’ancien assistant royal Jason Knauf, de sa fille Ashleigh Hale et de l’expert en sécurité en ligne Christopher Bouzy.

MEGHAN MARKLE POURSUIVI PAR UNE DEMI-SŒUR POUR L’INTERVIEW D’OPRAH WINFREY TELL-ALL

En 2022, Samantha a poursuivi son célèbre frère pour avoir prétendument fait de “fausses” déclarations dans son entretien avec Winfrey, 69 ans. Elle a accusé l’ancienne actrice américaine de diffamation “basée sur des déclarations manifestement fausses et malveillantes” faites lors de la séance du 7 mars. 2021. Samantha a allégué que les “mensonges” de la duchesse étaient “conçus pour détruire [her] réputation” et l’ont soumise à “l’humiliation, la honte et la haine à l’échelle mondiale”.

Samantha veut que l’ancienne star de “Suits” admette qu’elle a menti sur leur relation et leur éducation pour vendre un récit “de chiffons à la royauté”. Elle a allégué que Markle avait menti sur le fait d’être un “enfant unique”, ainsi que sur la dernière fois qu’ils se sont vus. Samantha a affirmé que Markle avait faussement déclaré que le frère aîné avait changé son nom de famille en Markle après avoir commencé à sortir avec Harry, 38 ans. Les femmes partagent le même père, 78 ans.

Markle est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé le prince britannique en 2018.

“La défenderesse n’a pas été forcée à l’âge de 13 ans de travailler dans des emplois mal rémunérés pour joindre les deux bouts ; la défenderesse a fréquenté des écoles privées d’élite et coûteuses et des cours de danse et de théâtre à Los Angeles payés par son père ; M. Markle a également payé pour tous des études collégiales de l’accusé à Northwestern, y compris les frais de scolarité, le loyer et les frais de subsistance, et a même contracté des emprunts pour couvrir les coûts considérables”, avait précédemment affirmé Samantha.

Elle réclame des dommages-intérêts supérieurs à 75 000 $.

L’avocat de Markle, Michael Kump, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital. En 2022, il a déclaré à Fox News Digital que le procès était “sans fondement”.

“Ce procès sans fondement et absurde n’est que la continuation d’un schéma de comportement inquiétant. Nous lui accorderons le minimum d’attention nécessaire, c’est tout ce qu’il mérite”, a déclaré Kump à l’époque.

Une grande partie du drame entourant la famille Markle remonte à 2018. Samantha et son frère, Thomas Markle Jr. ont révélé qu’ils étaient “déconcertés” lorsque le couple royal les aurait snobés de la liste des invités au mariage. Dans les jours qui ont précédé le mariage et après les noces, Samantha a exprimé sa frustration envers la duchesse et ses actions envers la famille.

SAMANTHA MARKLE: PAPA A PAYÉ POUR « CHAQUE PENNY » DE L’ÉDUCATION « NORMALE » EN CALIFORNIE DE LA SOEUR ÉTRANGER MEGHAN

Au cours de sa rencontre avec Winfrey, Markle a abordé la tension au sein de sa famille. À l’époque, il a été rapporté que Samantha écrivait un mémoire intitulé “Le journal de la sœur de la princesse Pushy”.

“Je pense qu’il serait très difficile de” tout dire “quand vous ne me connaissez pas”, a déclaré Markle au magnat des médias. “C’est une situation très différente de celle de mon père – quand vous parlez de trahison, la trahison vient de quelqu’un avec qui vous avez une relation, n’est-ce pas ? Je ne me sens pas à l’aise de parler de gens que je ne connais vraiment pas.”

“La dernière fois que j’ai vu [Samantha] C’était il y a 19 ans, et avant cela, 10 ans”, a partagé Markle. “Elle a changé son nom de famille pour Markle, je pense… seulement quand j’ai commencé à sortir avec Harry. Donc je pense que cela en dit assez.”

Markle, qui était enceinte à l’époque de sa fille Lilibet, a déclaré qu’elle “avait grandi en tant qu’enfant unique” et souhaitait “avoir des frères et sœurs”.

REINE ELIZABETH THE PEACEMAKER: MONARCH A EXHORTÉ MEGHAN, HARRY À SE RÉUNIR AVEC SON PÈRE THOMAS MARKLE, DIT UN LIVRE

“C’est pourquoi je suis si excitée d’être enceinte – pour que [my son] Archie a quelqu’un”, a-t-elle noté.

Début 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils quittaient leurs fonctions royales et déménageaient en Amérique du Nord, citant ce qu’ils disaient être les intrusions insupportables et les attitudes racistes des médias britanniques. Ils résident maintenant à Montecito, en Californie, avec leurs deux jeunes enfants.

Melissa Roberto et Madeline Coggins de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.