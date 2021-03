La demi-sœur de Meghan Markle parle de la rupture familiale et des raisons pour lesquelles Archie a besoin de son grand-père

La demi-soeur de Meghan Markle a parlé de la rupture dans leur famille.

Samantha, 56 ans, a déclaré dans une rare interview qu’elle craignait que son père Thomas n’ait jamais de relation avec son petit-fils Archie.

La relation de Meghan avec sa famille est tendue depuis qu’elle a rendu public sa romance avec le prince Harry.

Elle a été séparée de son père depuis la semaine de son mariage en 2018, un mois après que le palais eut déclaré dans un communiqué qu’il la conduirait dans l’allée.

Thomas a subi une crise cardiaque 11 jours avant le mariage, ce qui l’a obligé à subir une intervention chirurgicale urgente, et il a été révélé plus tard qu’il avait posé pour des photographies de presse qui le montraient en train de porter un costume et de lire un livre sur l’histoire britannique.







Le coup de grâce est venu lorsque Thomas a choisi d’autoriser la publication d’une lettre personnelle qu’elle lui avait écrite à la main. Dans ce document, elle lui a demandé de « s’il vous plaît arrêter » et a dit qu’il avait « cassé [her] cœur en un million de morceaux « .

Maintenant, Samantha dit que Thomas, qui a divorcé de la mère de Meghan, Doria Ragland, quand elle avait six ans, avait un lien spécial avec sa fille avant que cela ne se produise.

Et elle craint que le fils de Meghan et Harry, Archie, un, ne connaisse jamais son grand-père.







Elle a déclaré au magazine Closer: « Je ne sais pas qu’il sera jamais réparé ou réapprovisionné, et c’est triste. Oui, pour mon père, et oui pour Archie, mais c’est aussi triste pour elle.

«Qu’elle se regarde ou non dans le miroir un jour et qu’elle ressent un vide et qu’elle ne puisse pas remonter le temps et le récupérer, ou non, sa vie aurait pu être d’autant plus remplie si elle avait été là. Alors si elle admettra ça ou pas, elle passe à côté. «

Elle a ajouté: « Archie manque un grand-père. Et une fois que tous ces adultes ont fini de jouer à leurs jeux de pouvoir, et qu’il est un jour à l’école pour faire des recherches sur Internet, il pourrait se demander pourquoi toute sa famille était isolée et éloignée de lui. «







Samantha a dit que ce n’était « pas juste » pour Archie et qu’elle craignait que son père ne soit plus vivant au moment où Archie sera assez vieux pour le réaliser.

Elle a dit que son père « ira à sa tombe le cœur brisé ».

Les commentaires de Samantha précèdent l’interview révélatrice de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey, qui devrait être diffusée au Royaume-Uni lundi.

Il sera diffusé sur ITV à 21 heures, un jour après sa diffusion en Amérique.