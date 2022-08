La demi-finaliste d’America’s Got Talent prête pour une apparition dans une comédie du sud de l’Okanagan

Un comédien qui a joué pour Jay Leno, Johnny Carson et devant des millions de personnes sur America’s Got Talent arrive dans le sud de l’Okanagan en septembre.

Né au Canada, John Wing apporte ses plus de 30 ans d’expérience de stand-up au Venables Theatre d’Oliver le 24 septembre, pour ce que les organisateurs appellent un spectacle «à voir absolument».

“C’est un spectacle incontournable pour quiconque se considère comme un grand fan de comédie stand-up, il donne l’impression que c’est si facile là-haut”, a déclaré Rob Balsdon de Train Wreck Comedy.

Wing, qui est né à Sarnia, en Ontario. et vit maintenant à Los Angeles, en Californie, a joué dans 40 festivals d’humour à travers le monde, tout en récoltant plus de 350 apparitions à la télévision à son nom au Canada et aux États-Unis.

Le comédien a été invité à plusieurs reprises sur The Tonight Show de NBC lorsqu’il était animé par Leno et Carson, avant d’apparaître en tant que candidat sur America’s Got Talent à l’été 2013.

Wing a terminé en demi-finale.

Les billets pour le spectacle d’Oliver sont en vente dès maintenant, dans le cadre de la tournée de Train Wreck Comedy.

Wing doit monter sur scène à 19h30

“Ce n’est pas souvent que la liste des festivals et des apparitions qu’un comédien n’a pas fait est plus courte que ce qu’il a, mais avec John Wing, c’est à peu près le cas”, a ajouté Balsdon.

Les gens peuvent acheter leurs billets en ligne sur trainwreckcomedy.com ou sur venablestheatre.ca.

