La demi-finale olympique s’ajoutera à la rivalité brassicole du Brésil et du Mexique

Un moment clé est survenu lors de la Copa America de 1999 : le Brésil menait 2-1, mais le Mexique mettait la pression. Et alors que le temps s’écoulait, l’équipe d’entraîneurs et les remplaçants du Brésil étaient debout, suppliant l’arbitre de siffler le coup de sifflet final.

Les Mexicains pouvaient à peine en croire leurs yeux. Le Brésil avait peur d’eux ! Le Mexique a perdu le match mais a gagné beaucoup d’estime de soi. Tout au long de l’histoire, en particulier lors de cette Coupe du monde 1970 dans leur pays, les Mexicains avaient considéré le football brésilien comme une référence presque intouchable. Et maintenant, le Mexique pouvait mettre un gant sur les dieux.

La population du Mexique est plus de la moitié de celle du Brésil, mais elle est plus de deux fois et demie celle de l’Argentine. Le Mexique contre le Brésil a le potentiel pour être le super derby d’Amérique latine, et la demi-finale olympique de mardi est une autre étape sur cette voie.

La tendance a toujours été que les Brésiliens méprisent les Mexicains et leur manque relatif de tradition footballistique. Lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans de 2005, les entraîneurs brésiliens se sont félicités de leur victoire 4-3 en demi-finale contre la Turquie.

« Nous venons de battre la deuxième meilleure équipe du tournoi », m’a dit l’un d’eux. C’était une analyse qui ignorait le fait évident que plus tôt dans la journée, le Mexique avait remporté sa demi-finale 4-0. Lorsque les deux équipes se sont rencontrées en finale, ce fut une victoire facile pour Gio Dos Santos et Carlos Vela sur Marcelo et Anderson. Le Mexique a gagné 3-0 et avait un titre mondial à son actif.

Les honneurs reviennent toujours au Brésil dans celui qui compte vraiment, la Coupe du monde senior. Le but que Pelé a marqué contre le Mexique en 1962 est peut-être le meilleur qu’il ait jamais réussi dans la compétition, une masterclass d’habileté, d’équilibre et de puissance. Plus près de nous, le Brésil s’est imposé lorsque les deux équipes se sont rencontrées au deuxième tour de Russie 2018. Le match nul et vierge entre les équipes quatre ans plus tôt est tout aussi important. Le Brésil avait connu un début difficile avec une victoire controversée sur la Croatie lors du match d’ouverture de sa Coupe du monde à domicile. Cela pourrait être attribué aux nerfs de la première nuit. Le deuxième match montrerait sûrement le vrai Brésil.

Mais le Mexique – avec le gardien Guillermo Ochoa en pleine forme – les a retenus. Il y avait des murmures autour de la tribune de presse : « Est-ce que c’est tout ce que le Brésil a ? Des doutes ont commencé à s’installer dans le camp. Il semble juste d’affirmer que le glissement vers cette extraordinaire capitulation en demi-finale 7-1 contre l’Allemagne a commencé quelques semaines plus tôt contre les Mexicains.

Le gardien mexicain Guillermo Ochoa sera à nouveau présent alors qu’El Tri renouvelle les hostilités avec le Brésil. SAEED KHAN/AFP

Et, bien sûr, le Mexique peut se réjouir de la finale des Jeux olympiques de Londres il y a neuf ans, quand ils ont frappé les blocs rapidement et ont établi une avance que le Brésil n’a pas été en mesure de reprendre. Le Mexique a désormais sa propre tradition de remporter des titres contre le Brésil. Et donc il n’y a aucune raison pour qu’ils soient intimidés avant la demi-finale de mardi. Ce même Ochoa est là pour fournir une dernière ligne de défense – contre une équipe brésilienne qui se bat pour que l’avant-centre Matheus Cunha soit en forme à temps.

Richarlison a marqué la plupart de leurs buts, mais Cunha a été tout aussi important, combinant bien et donnant à l’attaque une plate-forme avec son jeu dos au but qui pourrait être très intéressant pour l’équipe senior. Il a attrapé le seul but du quart de finale contre l’Egypte, mais s’est arrêté plus tard dans le match avec un problème musculaire. Le Brésil le manquera s’il est absent, ou même s’il n’est pas en pleine forme.

Mais c’est à l’autre bout du terrain que les choses semblent les plus intrigantes. Avec 14 buts en quatre matchs, le Mexique possède beaucoup plus de puissance de feu que le Brésil n’en a affronté jusqu’à présent dans le tournoi. L’arrière central de Séville Diego Carlos a semblé étonnamment faible en défense contre les centres, bien qu’il soit élégant sur le terrain. Son partenaire Nino peut être pris à contre-pied – et l’arrière latéral de ce côté du terrain est Daniel Alves, qui a toujours été plus réputé pour ses capacités offensives et son intelligence que pour le côté défensif de son jeu.

C’est un côté mexicain expérimenté; la plupart d’entre eux ont joué pour l’équipe nationale au niveau senior. Ils peuvent également partager le tour de buts – sept joueurs ont été cadrés jusqu’à présent. Avec son jeu au milieu de terrain et son rythme sur les flancs, le Mexique va poser de sérieuses questions à la défense brésilienne.

La question à court terme est simple ; laquelle de ces équipes disputera le match pour la médaille d’or samedi ? La question à plus long terme est plus intéressante ; où ce match va-t-il laisser le Brésil contre le Mexique alors qu’il devient l’une des grandes rivalités footballistiques d’Amérique latine ?