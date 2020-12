Le match de demi-finale des séries éliminatoires de football universitaire prévu pour le Rose Bowl sera transféré du stade de Pasadena, en Californie, a annoncé le directeur exécutif des séries éliminatoires Bill Hancock dans un communiqué samedi soir.

Le match de demi-finale du 1er janvier sera déplacé au stade AT&T à Arlington, au Texas. Hancock a déclaré dans sa déclaration que le jeu « sera toujours joué dans la fenêtre du milieu de l’après-midi » le jour du Nouvel An. AT&T Stadium est l’hôte habituel du Cotton Bowl, qui aura lieu cette année le 30 décembre.

«Nous sommes heureux que les parents et les êtres chers puissent désormais voir leurs élèves jouer dans le jeu», a déclaré Hancock à propos de cette décision.

Le Rose Bowl a été rejeté sur deux appels adressés aux responsables de la santé de l’État après leur avoir demandé d’autoriser 400 à 500 spectateurs dans le stade de 95000 places, selon le Los Angeles Times. Cette attribution aurait permis aux familles des joueurs de participer.

« Nous sommes très reconnaissants aux responsables du Rose Bowl et à la ville de Pasadena. Ils ont travaillé dur pour écouter les préoccupations de la CFP, des équipes qui auraient pu y jouer, ainsi que de leurs autorités nationales et gouvernementales », a déclaré Hancock. « Le Tournoi des Roses a agi dans le meilleur intérêt des gens qui vivent dans le sud de la Californie. Et nous sommes reconnaissants aux responsables du Cotton Bowl et de l’AT&T Stadium pour leur capacité à rendre ce changement tardif possible.

« Ajoutez cela à la liste des façons dont 2020 a exigé de la flexibilité et un hébergement de dernière minute de la part de tout le monde dans le football universitaire. Compte tenu de toutes les complexités et difficultés impliquées, c’est le meilleur résultat pour toutes les personnes concernées. »

Le Times a noté que la capacité de soins intensifs de l’hôpital du sud de la Californie était tombée à 0 plus tôt cette semaine. Erica Pan, responsable de la santé publique par intérim au ministère de la Santé de Californie, a écrit dans une lettre de refus jeudi acquise par le Times: «Nous comprenons l’honneur et la tradition qui ont lieu à Pasadena en participant au Rose Bowl le jour de l’An. Cependant, il n’y a pas de limites à ce virus. »

David Eads, PDG et directeur général du Tournament of Roses, a déclaré dans un communiqué: «Nous savons que la décision n’a pas été facile à prendre. Bien que nous restions confiants qu’un match aurait pu être joué au Rose Bowl Stadium, comme en témoignent les autres matchs collégiaux et professionnels qui se déroulent dans la région, la projection des cas de COVID-19 dans la région a continué sur une tendance à la hausse.

Alabama, Clemson, Notre Dame, Ohio State et Texas A&M sont tous dans le mélange pour jouer dans le jeu. L’entraîneur de Notre Dame, Brian Kelly, a déclaré vendredi que les Irlandais pourraient ne pas jouer si les familles des joueurs ne pouvaient pas assister à une demi-finale au Rose Bowl.

« Ils doivent trouver comment s’assurer que, quels que soient les sites sur lesquels ils jouent, les parents vont regarder leurs fils jouer », a déclaré Kelly lors d’une conférence de presse sur Zoom.

Ce ne serait pas la première fois que le Rose Bowl serait déplacé hors de Pasadena. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le jeu a été joué un an sur le campus de l’Université Duke à Durham, NC

Contribution: Jace Evans