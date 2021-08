La demi-finale de la Gold Cup du Qatar les fait rêver avant d’accueillir la Coupe du monde 2022

Lorsque l’entraîneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gregg Berhalter, s’est rendu au Qatar en 2019, il s’agissait essentiellement d’une mission d’enquête. Trois ans avant la Coupe du monde 2022 – la première jamais organisée au Moyen-Orient – ​​l’idée était de repérer les emplacements des stades et d’avoir une idée générale du pays. Pendant qu’il était là-bas, Berhalter a passé du temps à l’Académie Aspire à Doha, qui joue un rôle important dans le développement des joueurs de l’équipe nationale du Qatar et sert de base d’opérations à l’équipe.

Lors de ces types de voyages, il est courant que les meilleures pratiques soient partagées entre les équipes techniques, et Berhalter s’est familiarisé avec le modèle de jeu qatari. Donc, pour Berhalter, cela n’a pas été une surprise lorsque le Qatar est arrivé à la Gold Cup et a diverti les fans neutres avec une marque de football ouverte et contre-attaquante qui a conduit à neuf meilleurs buts du tournoi lors de la phase de groupes des matchs contre le Panama. (3-3), Grenade (4-0) et Honduras (2-0).

« Ils ont un modèle de jeu passionnant », a déclaré Berhalter. « C’est fortement basé sur la transition offensive. »

Avant la Gold Cup, cependant, il aurait été difficile de se faire une idée du niveau du Qatar par rapport aux équipes en dehors de sa région. Tous les joueurs de leur alignement cet été exercent leur métier dans la ligue nationale qatarie et bien qu’ils aient remporté la Coupe d’Asie en 2019, ils sont également restés sans victoire en tant qu’équipe invitée à la Copa America la même année, faisant match nul contre le Paraguay et subissant de faibles pertes. en Colombie et en Argentine.

C’est ce qui a rendu l’inclusion du Qatar dans la Gold Cup si intrigante.

Ils disputeront la Coupe arabe à la fin de l’année, mais la Gold Cup a fourni la dernière chance de voir les hôtes de la prochaine Coupe du monde en compétition hors de leur région avant que le monde du sport ne se tourne vers l’État du Golfe pour la compétition vitrine de la FIFA en Novembre 2022. Et, tout comme ce fut le cas pour les États-Unis avant la Coupe du monde à domicile en 1994, il y a un sentiment d’obligation pour le Qatar d’avoir une performance respectable en tant qu’hôte l’année prochaine.

Cela expliquait le désir du Qatar de participer à l’événement de la CONCACAF, qui s’est terminé en demi-finale par une défaite 1-0 contre les États-Unis, un match qui aurait facilement pu basculer dans l’autre sens et mettre fin à leur séquence de 12 matches sans défaite.

« Nous avons joué dans différentes écoles [of soccer] loin de l’Asie et ce sont de grandes leçons pour nous que nous avons apprises », a déclaré le défenseur du Qatar Tarek Salman à ESPN via un interprète. « Et maintenant, tout le monde sait à quel point l’équipe qatarie est forte. Tout le monde en Asie, en Afrique, tout le monde, ils parlent de nous positivement. Ce [tournament] a eu un très bon impact sur nous positivement, de sorte que nous pouvons peut-être gagner la Coupe du monde. »

Une seule victoire à la Coupe du monde serait un succès sans réserve pour le Qatar l’année prochaine et dépendrait probablement du tirage au sort, qui n’est prévu qu’en avril. L’équipe a montré qu’elle était capable de frapper au comptoir et de faire pression sur les défenseurs dans l’espace, mais c’est une chose de le faire contre des équipes comme le Panama, le Honduras et le Salvador – tous des participants peu fréquents à la Coupe du monde – et une autre chose entièrement face au calibre d’adversaires qu’il pourrait rencontrer en phase de groupes.

La performance du Qatar à la Gold Cup a suscité des attentes pour sa Coupe du monde. Nick Tre. Smith/Icon Sportswire via Getty Images

Cela étant compris, le style de jeu du Qatar se prête à être capable d’attraper la foudre dans une bouteille ; ils se contentent parfaitement de concéder la possession pour tenter de trouver un moment de magie lors d’une transition. Ce type de succès isolé est un objectif réaliste pour une équipe qui n’a pas le talent ou la profondeur pour s’attendre de manière réaliste aux huitièmes de finale ; là encore, le Qatar était convaincu d’avoir dépassé les attentes externes lors de sa course à la Gold Cup.

« On ne s’attendait pas à ce que nous, en tant qu’équipe arabe, atteignions les demi-finales », a déclaré Homan Ahmed, par l’intermédiaire d’un interprète. « Nous voulions atteindre la finale, mais nous n’avons pas pu le faire. Nous avons beaucoup d’ambition pour très bien performer dans la Coupe du monde au Qatar… c’est un énorme positif que nous ayons joué dans cette Gold Cup. »

Contre une équipe expérimentale des États-Unis qui ne ressemblera pas beaucoup à la version prise par Berhalter pour les qualifications pour la Coupe du monde, le Qatar a poussé le tempo pendant les 60 premières minutes environ avant qu’une pénalité manquée ne leur coupe le souffle. Avant même que le penalty manqué n’entre dans l’équation, les États-Unis s’attendaient à ce que le Qatar fonctionne à plein régime dans la dernière ligne droite du match. Après cela, ce sont les Américains qui ont contrôlé le tempo et créé les meilleures occasions avant le vainqueur de Gyasi Zardes à la 86e minute.

Pour Berhalter, c’était l’occasion de prendre des décisions tactiques dans le jeu contre un adversaire inconnu – une opportunité rare pour une nation de la CONCACAF – et pour le Qatar, cela a révélé un défaut fatal qu’il aura plus d’un an pour corriger. Chaque information sera évaluée par les deux parties sous l’optique de la Coupe du monde.

« C’était super pour nous – nous avons une meilleure connaissance [of the U.S. now] », a déclaré l’entraîneur du Qatar Felix Sanchez. » Si nous devons les affronter à nouveau en compétition officielle, qui devrait être, espérons-le, en 2022, nous allons nous y habituer et c’est une expérience dont nous espérons profiter en l’avenir. »

Les prochains tests du Qatar auront lieu le mois prochain avec un trio de matches amicaux contre la Serbie, le Portugal et le Luxembourg, avant son prochain lot de matches de compétition en Coupe de la zone à partir du 11 novembre.