La demi-finale de I’m A Celebrity retardée dans le remaniement du calendrier d’ITV

LA demi-finale I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here a été retardée après un remaniement du calendrier sur ITV ce week-end.

Le programme populaire doit prendre fin après presque trois semaines de compétition entre célébrités dans la jungle.

Les fans de l’émission ITV se sont connectés tous les soirs à 21 heures pour de nouveaux épisodes de la série – mais la demi-finale commencera un peu plus tard.

La demi-finale doit débuter à 21h15, repoussée en raison de la diffusion en direct de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sur la chaîne.

Samedi, ITV jouera les matchs en direct de midi jusqu’au début de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here.

Mais les fans n’ont pas à s’inquiéter de manquer 15 minutes de l’émission – car l’émission a été prolongée pour se terminer à 22h20.

La finale de dimanche soir débutera à l’heure habituelle de 21 heures et sera diffusée pendant 100 minutes impressionnantes, alors que l’une des célébrités est couronnée.

Cela vient après que les fans de I’m A Celebrity aient été ravis car il a été révélé que les fans recevraient un épisode “bonus” de la série.

Les téléspectateurs n’auront pas à rester longtemps sans leur dose de drame Down Under après qu’une célébrité ait été couronnée roi ou reine ce week-end.

Il a été confirmé que l’émission “coming out” sera diffusée le jeudi 1er décembre – quelques jours seulement après la fin de la série.





L’épisode unique suivra les stars après leur séjour dans la jungle, alors qu’elles retrouvent leur famille et leurs amis.

Ailleurs, les hôtes Ant McPartlin et Declan Donnelly ont révélé que l’un des essais préférés des fans fera une apparition ce week-end.

Les célébrités restantes devront participer au cours Celebrity Cyclone – alors qu’elles tentent d’attraper des étoiles pour un repas de luxe.

La tâche voit les célébrités gravir une colline glissante alors qu’elles sont soufflées de vent, de canons à eau, de mousse et de balles.

Le procès reprendra samedi soir alors que les concurrents revêtent leur tenue habituelle de t-shirts et de capes sur le thème des super-héros.

I’m A Celeb duo Ant et Dec a révélé que la tâche était “à ne pas manquer” alors que la tâche revient en Australie pour la première fois en deux ans.

C’est une fonctionnalité régulière depuis la sixième série en 2006, lorsque Myleene Klass, 42 ans, Jason Donovan, 52 ans et Matt Willis, 37 ans, l’ont baptisée.