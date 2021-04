Kathryn Dane en action pour l’Irlande

Selon la demi de mêlée Kathryn Dane, une approche chevaux pour parcours pour le couple demi-arrière pourrait être la clé pour tirer le meilleur parti de l’Irlande à l’avenir.

La joueuse de 24 ans est une habituée de la formation irlandaise depuis ses débuts en 2019, commençant les quatre matchs disputés par l’Irlande dans les Six Nations féminines perturbées de l’année dernière, et jouant aux côtés de la 10e Hannah Tyrrell dans le 45-0 du week-end dernier. gagner sur le Pays de Galles.

Mais, alors que Dane a vu la concurrence de Nicole Cronin et Ailsa Hughes détenir le maillot n ° 9, la situation des demi-mouches a été beaucoup plus fluide depuis son arc international.

Dane a commencé aux côtés de quatre demi-mouches différentes pendant cette période, mais plutôt que de déplorer le manque de cohérence, elle pense que cela démontre la richesse des options d’attaque de l’Irlande.

« C’est un grand honneur [to have a run in the team] et c’est incroyable que j’ai pu rester sans blessure et construire de très bons partenariats avec les 10 et le reste du groupe », a-t-elle déclaré.

L’Irlande Hannah Tyrrell en action

«Comme neuf, nous partageons tous les uns avec les autres et nous nous assurons que nous sommes à la hauteur et prêts à relever tous les défis à mesure qu’ils se présentent, mais je suis ravi d’avoir pris ces départs.

«C’est vraiment agréable de faire partie d’une équipe aussi compétitive. J’apprécie vraiment de pouvoir créer des liens avec les 10 et cela fait une énorme différence, vous entrez presque dans un état de flow avec quelqu’un.

«Vous n’avez même pas besoin de regarder pour voir où ils se trouvent, vous savez simplement ce qu’ils vont faire ensuite, mais il faut du temps pour construire ce niveau de relation avec votre 10.

« Nous sommes juste dans une position si privilégiée que les 10 en Irlande sont diversifiés et offrent des compétences incroyables, donc en fonction du jeu en cours, un joueur peut offrir quelque chose de différent à un autre.

« Nous avons tous des compétences uniques, comme moi, je diffère probablement un peu des autres, donc il s’agit simplement d’essayer d’utiliser les joueurs au mieux de l’équipe. »

Le match d’ouverture de l’Irlande des Six Nations féminines 2021 contre le Pays de Galles a vu l’équipe d’Adam Griggs finalement se rendre sur le terrain après avoir travaillé dans 20 camps d’entraînement.

Et avec le championnat qui se déroule pour la première fois en avril et l’annonce du nouveau tournoi WXV de World Rugby, Dane est enthousiasmé par l’avenir du football féminin.

« C’est finalement mettre le football féminin sur son propre piédestal et le respecter en soi, ce qui est génial et ce que nous voulons », a-t-elle déclaré.

« La perspective de plus de matchs de test et la chance de plus de temps de jeu est excitante. Pour moi, j’ai 24 ans et j’ai beaucoup d’années à donner au jeu et la pensée de plus de sélections est tout simplement incroyable, donc je suis vraiment dans l’attente. «

Mais la question du professionnalisme est toujours importante dans le match féminin, l’Angleterre et la France montrant déjà l’écart par rapport au reste des nations dans le championnat de cette année.

Si Dane, qui jongle avec ses engagements de rugby avec un stage de physiothérapie et un doctorat au Trinity College, se voit offrir un contrat à temps plein, elle sautera sur l’occasion.

« Je sais que l’IRFU fait tout ce qu’elle peut pour s’assurer que nous sommes à la hauteur des autres nations », a-t-elle déclaré, interrogée sur la possibilité de suivre les traces de l’Angleterre.

« Et en tant que joueurs, nous aspirons définitivement à cette excellence et à ce professionnalisme. Nous tenons vraiment à continuer à pousser, à repousser les limites pour devenir de classe mondiale. »

Elle a poursuivi: « Mon premier instinct serait oui [if offered a full-time contract by the IRFU in the future], Je reçois même des papillons dans le ventre en y pensant.

«Depuis mon plus jeune âge, le rugby a tout signifié pour moi, donc ce n’est probablement pas une décision aussi importante pour moi que pour les autres filles peut-être, pour celles qui occupent des emplois plus seniors.

« Ou d’autres personnes avec des familles et d’autres engagements, c’est probablement une décision plus difficile, mais pour moi en tant que physiothérapeute et doctorante, je peux certainement me voir faire fonctionner. »

Pour l’instant, cependant, Dane insiste sur le fait que l’Irlande fait de son mieux avec les ressources dont elle dispose et qu’elle est convaincue qu’elle peut bouleverser les chances des Six Nations féminines de cette année.

« [The gap] est définitivement là mais je ne suis pas trop inquiète, je m’inquiète juste pour nous et ce que nous pouvons faire et l’IRFU nous donne les ressources dont nous avons besoin pour performer à la minute près », a-t-elle ajouté.

«La situation pourrait changer dans quelques années et nous pourrions fonctionner au même niveau professionnel ou semi-professionnel que l’Angleterre et la France.

« Mais pour le moment, nous faisons très bien avec ce que nous avons, donc ce n’est pas un problème pour nous maintenant. J’ai l’impression que nous sommes dans la position la plus forte que nous ayons jamais été en tant qu’équipe.

« Nous avons eu le temps de grandir en équipe et nous nous sentons vraiment bouleversés. »