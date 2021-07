La démence mondiale va tripler, 152 millions de cas d’ici 2050 : étude

Des chercheurs de l’Université de Washington ont prédit que le nombre mondial de cas de démence va tripler et atteindre environ 152 millions d’ici 2050. Sur la base de tendances telles que le tabagisme et l’indice de masse corporelle (IMC) élevé, qui sont considérés comme être les facteurs de risque de démence, l’estimation indique que le nombre de cas passera de 57,7 millions de cas en 2019 à près de 152,8 millions d’ici 2050. Des régions comme l’Afrique subsaharienne orientale et du Nord et le Moyen-Orient ont signalé le plus grand nombre de cas.

Emma Nichols, experte à l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington, a dirigé la recherche. Il a également montré qu’il existe des tendances positives observées le long des lignes d’accès à l’éducation qui ont montré un frein à la prévalence de la démence dans le monde. Cependant, cette influence a été annulée lorsque les tendances du tabagisme, de l’hyperglycémie et de l’IMC élevé ont été prises en compte.

Parlant des aides fournies par la recherche, Emma, ​​dans une interview avec Daily Mail, a déclaré: «Les estimations qui ont fait surface dans la recherche aideront les décideurs politiques à mieux comprendre la trajectoire de l’augmentation des cas mondiaux et à identifier les moteurs de cette augmentation dans un cadre géographique particulier.

« Il est essentiel que des recherches axées sur les traitements modificateurs de la maladie et les remèdes à faible coût pour prévenir ou retarder l’apparition de la démence soient menées, compte tenu de la forte augmentation du nombre de cas dans le monde », a-t-elle ajouté.

De nombreux facteurs et maladies peuvent causer la démence, une altération de la capacité de penser, de se souvenir et de prendre des décisions. Les estimations présentées par la recherche correspondent aux projections publiées par l’Organisation mondiale de la santé. Selon l’OMS, le nombre de cas mondiaux de démence atteindra 152 millions d’ici 2050. Le rapport de l’OMS indique également qu’il existe près de 50 millions de personnes atteintes de démence et que près de 10 millions de nouveaux cas apparaissent chaque année.

