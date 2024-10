« La demande… va probablement monter en flèche »

Hyundai Motor Group a dévoilé deux solutions innovantes de production d’hydrogène qui utiliseront des déchets organiques et des plastiques non recyclables pour créer ce carburant recherché par des moyens plus respectueux de l’environnement.

Le projet s’appelle la solution HTWO Grid, comme Interesting Engineering signaléet l’entreprise vise à tirer parti de sa méthode de production plus verte pour produire environ 30 000 tonnes d’hydrogène chaque année entre ses deux sites. Cette production en ferait la plus grande production mondiale dans ce domaine.

L’usine de transformation des déchets en hydrogène utilise des matières organiques telles que des aliments et des boues d’épuration pour produire de l’hydrogène carburant en utilisant des micro-organismes pour le décomposer par digestion anaérobie, selon le rapport. expliqué. Cela crée du biogaz, qui peut être raffiné en hydrogène.

Un site W2H est déjà opérationnel dans la ville de Chungju, en Corée du Sud, produisant plus de 1 000 livres d’hydrogène par jour en utilisant 60 tonnes de déchets alimentaires. L’objectif est de créer de petites installations de traitement W2H dans diverses régions afin de réduire les coûts d’expédition et de stockage – et d’alimenter les véhicules avec ce carburant plus respectueux de l’environnement.

L’autre site est une opération de transformation du plastique en hydrogène, qui utilise des articles non recyclables, tels que du plastique contaminé, des matériaux composites comme des jouets et du vinyle. Cela contribue à réduire la quantité de matériaux mis en décharge et génère du carburant au cours du processus.

Les déchets plastiques passent par une série d’étapes de traitement, notamment l’élimination des impuretés, leur fusion à l’état liquide et la création d’un gaz qui est finalement raffiné en hydrogène de haute pureté.

La gestion des déchets plastiques est un casse-tête mondial, car ces matériaux se décomposent en microplastiques et infectent tous les biomes, y compris notre propre corps. Nous avons collectivement généré environ 11 milliards de tonnes de ces produits à ce jour, alors que seulement 9 % environ sont recyclés et 72 % finissent dans les décharges, selon le Revue technologique du MIT.

Les près de 100 millions de tonnes d’hydrogène utilisées dans le monde en 2022 ont été créées avec des carburants sales, qui ont généré environ 12 tonnes de carbone pour le chauffage de la planète par tonne d’hydrogène, selon un rapport par la National Science Foundation des États-Unis.

« La demande en hydrogène va probablement monter en flèche au cours des prochaines décennies, nous ne pouvons donc pas continuer à la produire de la même manière que nous l’avons fait jusqu’à présent si nous voulons sérieusement atteindre zéro émission nette d’ici 2050 », a déclaré le scientifique des matériaux James Tour. par NSF.

Des chercheurs de l’Université Rice au Texas ont développé un processus similaire pour convertir les déchets plastiques en hydrogène, bien qu’ils aient réussi à créer deux produits viables grâce à leur méthode.

« Dans ce travail, nous avons converti les déchets plastiques – y compris les déchets plastiques mélangés qui n’ont pas besoin d’être triés par type ou lavés – en hydrogène gazeux à haut rendement et en graphène de grande valeur », Kevin Wyss, auteur principal d’une étude publiée dans Matériaux avancésdit NSF. « Si le graphène produit est vendu à seulement 5 % de sa valeur marchande actuelle – soit une réduction de 95 % ! – de l’hydrogène propre pourrait être produit gratuitement. «

