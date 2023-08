La demande pour l’iPhone 15 sera inférieure à celle de l’iPhone 14, selon Kuo

La demande pour la prochaine série d’iPhone 15 devrait être inférieure aux chiffres de l’année dernière pour l’iPhone 14 et l’iPhone 15 Pro, selon l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, qui affirme que les sources estiment que les prévisions d’expédition seront « universellement plus faibles au 2S23 qu’au 2H22.

Dans un article détaillé sur Medium décrivant comment le rapport sur les résultats d’Apple du 3 août affectera les stocks du fabricant d’iPhone et la chaîne d’approvisionnement, Kuo déclare: «Bien que les expéditions d’iPhone au 4T22 aient diminué en raison de la fermeture de l’usine de Zhengzhou de Hon Hai en novembre 2022, la plupart des plans d’expédition de composants n’ont pas changé significativement au 4T22. À moins que la demande pour l’iPhone 15 ne soit meilleure que les attentes du marché après le lancement, la plupart des fournisseurs seront confrontés à une pression de croissance au 2S23 car la demande pour l’iPhone 15 est inférieure à celle de l’iPhone 14. »

Apple devrait annoncer quatre nouveaux modèles d’iPhone 15 à l’automne, dont un iPhone 15 de 6,1 pouces, un iPhone 15 Plus de 6,7 pouces, un iPhone 15 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 15 Plus de 6,7 pouces.

Les quatre modèles 15 seront dotés de l’île dynamique et que 120 Hz ProMotion restera exclusif aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max haut de gamme.

Selon les rumeurs, les nouveaux appareils remplaceraient le connecteur Lighting par USB-C, bien que selon une rumeur, Apple limitera probablement les vitesses de transfert USB-C rapides vers les modèles ‌iPhone 15‌ Pro haut de gamme et non vers les iPhone 15 et iPhone 15 Plus classiques.