La demande pour l’iPhone 15 Pro Max dépasse celle de l’iPhone 14 Pro Max de l’année dernière, selon l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, qui affirme que la demande pour les deux modèles standard d’iPhone 15 est à peu près comparable à celle de l’année dernière, bien que la demande pour l’iPhone 15 Pro est plus faible que l’année dernière.

Dans un article sur Medium, Kuo note que les estimations d’expédition pour l’iPhone 15 Pro Max sont nettement plus longues que pour les autres modèles, mais cela n’est pas simplement dû à la forte demande. Les expéditions actuelles d’iPhone 15 Pro Max sont inférieures en raison d’un calendrier de production de masse plus tardif, et ses défis de production actuels sont plus prononcés que ceux des autres modèles.

Avant qu’Apple n’annonce la série iPhone 15 la semaine dernière, il a été rapporté le fabricant d’iPhone était confronté à une pénurie de composants, notamment les nouveaux capteurs d’appareil photo fournis par Sony et le nouveau cadre en titane de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max.

Malgré les défis, Kuo pense toujours qu’Apple expédiera environ 80 millions d’unités d’iPhone 15 avant la fin de l’année.

Disponibles en quatre finitions, dont le titane noir, le titane blanc, le titane bleu et le titane naturel, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max de 6,1 pouces et 6,7 pouces sont dotés d’un tout nouveau bouton d’action personnalisable, d’un système de caméra principale de 48 MP plus avancé. , un nouvel appareil photo téléobjectif 5x exclusif à l’iPhone 15 Pro Max, une conception en titane solide et légère, USB-C, et bien plus encore.