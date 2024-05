La demande mondiale d’un cessez-le-feu à Gaza augmente, laissant Biden derrière

Par Amy Goodman et Denis Moynihan

Les bombardements et l’invasion terrestre continus d’Israël sur Gaza, qui en sont désormais à leur neuvième mois, ont provoqué un tollé mondial sans précédent. Le 24 mai, la Cour internationale de Justice, après une audience d’urgence dans l’affaire du génocide sud-africain contre Israël, a ordonné à Israël de mettre fin à son attaque contre Rafah. Dans une déclaration publiée avec l’ordonnance, l’un des juristes présidents du tribunal, le juge Dire Tladi d’Afrique du Sud, a écrit :

« Il n’y a plus de mots pour décrire les horreurs à Gaza. Les mots « apocalyptique », « exceptionnellement grave », « désastreux » et « catastrophique » ont tous été utilisés pour décrire la situation actuelle, et tous semblent dérisoires en comparaison de ce qui se déroule sous nos yeux. Presque quotidiennement, nous sommes confrontés à des récits déchirants de victimes et de survivants et à des images de souffrances inimaginables.

Plutôt que de respecter l’ordonnance du tribunal, Israël a bombardé un campement de réfugiés à l’extérieur de Rafah, dans ce qui a été désigné comme une « zone de sécurité ». Le journaliste indépendant Shrouq Aila s’est entretenu avec Democracy Now! heure d’information de Gaza, deux jours plus tard, disant :

« Ils ont lancé au moins deux roquettes sur un camp de déplacés assez proche du UNRWA base logistique… les gens se sont rassemblés autour de cet espace, le considérant comme une zone sûre. Après les bombardements, la zone est pratiquement remplie de tentes pour les personnes déplacées, et l’incendie [spread] parce que les tentes sont essentiellement faites de tissus en nylon et de bois… le bilan s’élève à 45 morts et près de 200 blessés.

Un homme qui a survécu a été enregistré tenant le corps calciné et décapité d’un enfant. CNN rapporte que les munitions utilisées ont été fabriquées aux États-Unis par Boeing.

Pendant ce temps, non loin du CIJ à La Haye, à la Cour pénale internationale, CPI Le procureur Karim Khan a demandé des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant, ainsi que contre trois hauts dirigeants du Hamas, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Khan a écrit : « Quels que soient les objectifs militaires qu’ils pourraient avoir », « les moyens choisis par Israël pour les atteindre à Gaza – à savoir causer intentionnellement la mort, la famine, de grandes souffrances et des blessures graves à l’intégrité physique ou à la santé de la population civile – sont criminels. »

Dans un défi supplémentaire lancé à Israël, trois nations européennes ont officiellement reconnu la Palestine comme un État. L’Irlande, la Norvège et l’Espagne se joignent à plus de 140 autres États membres des Nations Unies (ainsi qu’à deux États non reconnus par l’ONU, la Cité du Vatican et la République arabe sahraouie démocratique) dans la reconnaissance d’un État palestinien.

En annonçant la décision, le Taoiseach irlandais, ou Premier ministre, Simon Harris, a déclaré :

« Le 21 janvier 1919, l’Irlande a demandé au monde de reconnaître notre droit à être un État indépendant… un plaidoyer pour la reconnaissance internationale de notre indépendance, mettant l’accent sur notre identité nationale distincte, notre lutte historique et notre droit à l’autodétermination et à la justice. Aujourd’hui, nous utilisons le même langage pour soutenir la reconnaissance de la Palestine en tant qu’État. »

Harris a ajouté : « J’ai parlé à un certain nombre d’autres dirigeants et je suis convaincu que d’autres pays se joindront à nous pour franchir cette étape importante dans les semaines à venir. » L’Islande et la Suède ont reconnu la Palestine il y a des années ; La Slovénie a indiqué qu’elle le ferait d’ici la mi-juin.

Le 10 mai, l’Assemblée générale des Nations Unies a voté sur l’adhésion palestinienne ; 143 pays ont voté pour, 25 se sont abstenus et neuf ont voté contre, les États-Unis en tête. L’adhésion nécessite l’approbation du Conseil de sécurité, où les États-Unis disposent d’un droit de veto. En avril, avant le vote de l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité a examiné une résolution recommandant à la Palestine de devenir membre à part entière de l’ONU. Les États-Unis, comme ils le font presque toujours sur les questions critiques à l’égard d’Israël, ont opposé leur veto.

Le président Joe Biden a publiquement appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, mais ses actions sont bien plus éloquentes et bien plus meurtrières que ses paroles. Il semble que l’administration Biden n’ait pas de « ligne rouge » qui l’obligerait à suspendre les expéditions d’armes vers Israël, ni à prendre d’autres mesures punitives significatives pour aligner le gouvernement américain sur presque toutes les autres nations de la planète.

Lors d’un point de presse à la Maison Blanche le 28 mai, CBS Ed O’Keefe de News a interrogé John Kirby, conseiller en communication pour la sécurité nationale, sur les frappes meurtrières contre le camp de tentes près de Rafah :

O’Keefe : Comment cela ne viole-t-il pas la ligne rouge tracée par le président ?

Kirby : Nous ne voulons pas voir une opération majeure, nous n’en avons pas vu.

O’Keefe : Combien de cadavres calcinés doit-il encore voir avant d’envisager un changement de politique ?

Kirby : Nous ne voulons pas qu’une seule vie innocente soit enlevée, et je suis en quelque sorte offensé par cette question.

CPI Le procureur Karim Khan a indiqué dans sa pétition pour crimes de guerre à Gaza qu’il « n’hésitera pas à soumettre d’autres demandes de mandats d’arrêt ». Le président Biden et ses soutiens ont le pouvoir de mettre fin à la guerre israélienne contre Gaza et au massacre de civils. Leur décision de ne pas le faire est criminelle.